ANSES acredita $108.062 en febrero 2026: quiénes pueden acceder a este extra La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que cobra este beneficio.







Anses explicó cuál es el grupo que en febrero va a cobrar $108.062. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Socia entrega la Tarjeta Alimentar todos los meses.

Acredita este extra junto a la AUH, AUE y PNC para Madres de 7 Hijos o más.

En ese sentido, le paga en febrero $108.062 a las familias con tres hijos o más.

Sus montos varían según la cantidad de hijos por familia. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,8% para el mes de febrero que se aplicará a todas las prestaciones sociales. Sin embargo, esta actualización no llegará a la Tarjeta Alimentar, que mantiene sus mismos montos desde el 2024 y por eso entregará $108.062 a las familias con tres hijos o más.

ANSES Tarjeta alimentar Esta medida se suma a otras novedades, como el aumento para los jubilados. Freepik Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico que tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. La pueden cobrar:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años, inclusive.

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE.

Titulares de una Pensión para Madres de 7 hijos o más. Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 Las cifras para el próximo mes son:

$52.250 para familias con un hijo o titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE)

$81.936 para familias con dos hijos,

$108.062 para familias con tres hijos o más. Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo acceder Este adicional no requiere trámites previos y se acredita en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha en la que el beneficiario cobra su asignación o pensión mensual.