Anses explicó cuál es el grupo que en febrero va a cobrar $108.062.
ANSES
La Administración Nacional de la Seguridad Socia entrega la Tarjeta Alimentar todos los meses.
Acredita este extra junto a la AUH, AUE y PNC para Madres de 7 Hijos o más.
En ese sentido, le paga en febrero $108.062 a las familias con tres hijos o más.
Sus montos varían según la cantidad de hijos por familia.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,8% para el mes de febrero que se aplicará a todas las prestaciones sociales. Sin embargo, esta actualización no llegará a la Tarjeta Alimentar, que mantiene sus mismos montos desde el 2024 y por eso entregará $108.062 a las familias con tres hijos o más.
Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES
La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico que tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. La pueden cobrar:
Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años, inclusive.
Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE.
Titulares de una Pensión para Madres de 7 hijos o más.
Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026
Las cifras para el próximo mes son:
$52.250 para familias con un hijo o titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE)
$81.936 para familias con dos hijos,
$108.062 para familias con tres hijos o más.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo acceder
Este adicional no requiere trámites previos y se acredita en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha en la que el beneficiario cobra su asignación o pensión mensual.
Sin embargo, es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos personales, familiares y de contacto, como el teléfono celular y el correo electrónico. Esta información puede verificarse y modificarse en Mi Anses, dentro del apartado Información Personal.