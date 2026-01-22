22 de enero de 2026 Inicio
ANSES acredita $108.062 en febrero 2026: quiénes pueden acceder a este extra

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que cobra este beneficio.

Anses explicó cuál es el grupo que en febrero va a cobrar $108.062.

ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Socia entrega la Tarjeta Alimentar todos los meses.
  • Acredita este extra junto a la AUH, AUE y PNC para Madres de 7 Hijos o más.
  • En ese sentido, le paga en febrero $108.062 a las familias con tres hijos o más.
  • Sus montos varían según la cantidad de hijos por familia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,8% para el mes de febrero que se aplicará a todas las prestaciones sociales. Sin embargo, esta actualización no llegará a la Tarjeta Alimentar, que mantiene sus mismos montos desde el 2024 y por eso entregará $108.062 a las familias con tres hijos o más.

Tarjeta Alimentar de ANSES: ¿hay aumento en febrero 2026?

Esta medida se suma a otras novedades, como el aumento para los jubilados.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES

La Tarjeta Alimentar es un refuerzo económico que tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria. La pueden cobrar:

  • Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años, inclusive.
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE.
  • Titulares de una Pensión para Madres de 7 hijos o más.

Monto de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

Las cifras para el próximo mes son:

  • $52.250 para familias con un hijo o titulares de la Asignación Universal por Embarazo (AUE)
  • $81.936 para familias con dos hijos,
  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo acceder

Este adicional no requiere trámites previos y se acredita en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha en la que el beneficiario cobra su asignación o pensión mensual.

Sin embargo, es fundamental que los beneficiarios mantengan actualizados sus datos personales, familiares y de contacto, como el teléfono celular y el correo electrónico. Esta información puede verificarse y modificarse en Mi Anses, dentro del apartado Información Personal.

