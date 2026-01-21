"A mí me pasó lo mismo": la inesperada comparación de Alex Caniggia con Brooklyn Beckham

El mediático sorprendió en sus redes sociales, comparó su situación familiar con la de los Beckham y apuntó contra su madre, Mariana Nannis. "Me echaron de casa por elegir a mi pareja", expresó.

El hijo del exfutbolista Claudio Paul Caniggia hizo su descargo en una historia de Instagram, donde se refirió a la disputa interna entre el matrimonio conformado por David Beckham y Victoria Beckham y su hijo mayor, Brooklyn, en medio de su relación con Nicola Peltz. “Me echaron de casa por elegir a mi pareja. Brooklyn Beckham no está solo, a muchos nos pasó“ , sostuvo.

Además, añadió: “Muchos vieron lo que está pasando con Brooklyn Beckham. La familia no acepta a su mujer. Se genera silencio, tensiones y distancia. Y aunque parezca una historia lejana, famosa, millonaria, a mí me pasó lo mismo” , sostuvo.

En el mismo sentido, Alex afirmó: “Cuando uno se enamora de verdad, espera acompañamiento, no guerra familiar. Pero a veces la familia no banca a la persona que elegís. Ahí te ponen entre la espada y la pared. O ellos o tu pareja”.

“En mi caso esa decisión tuvo un precio altísimo. Me echaron de casa con mi mujer embarazada de nuestra hija, Venezia, a punto de nacer. Y desde ese momento no volví a tener contacto con mi madre nunca más. Ni nunca más la voy a tener”, lamentó. Enseguida, relató: “Con el tiempo entendí que la familia debería acompañar, no destruir. Y cuando no lo hace, uno tiene derecho a poner límites, aunque le duela”.

“Hoy miro el caso de Brooklyn, por ejemplo, y sé lo que es llevar esa mochila encima. Por eso no hay que juzgar. Sé lo que es elegir el amor y perder un vínculo para siempre. Mi mensaje es simple: nadie tiene derecho a decidir por vos a quién amar”, precisó.

"Muchos creen que esto pasa en familias comunes: error. Pasa en familias famosas con plata, con cámaras y apellido pesado. Brooklyn no es débil; débil es el que no se anima a bancar su decisión. Porque amar no es traicionar. Traicionar es obligar a tu hijo a vivir la vida que vos querés que él viva", continuó.

Finalmente, concluyó: “Cuando vi lo de Brooklyn me dio bronca. Sí, mucha bronca. Porque viví exactamente lo mismo. Me echaron de casa por amar. La familia también puede ser tóxica. No me fui, me expulsaron. Elegí el amor y me quedé solo. Con mi familia, pero libre".

