Imperdible para ver en el verano 2026: la serie de Netflix de 8 capítulos de 30 minutos Una ficción breve ambientada en Los Ángeles combina humor ácido, secretos familiares y giros psicológicos alrededor de una casa que esconde un pasado perturbador y enfrenta a distintos aspirantes a quedarse con ella.







Presenta a tres familias completamente diferentes que compiten desesperadamente por adquirir una propiedad. Netflix

Netflix sumó a su catálogo una producción estadounidense que está llamando la atención de los suscriptores que buscan series breves con contenido intenso. La plataforma estrenó Fachadas, una comedia negra de 8 episodios de aproximadamente 30 minutos cada uno, protagonizada por Lisa Kudrow y Ray Romano, que explora los secretos oscuros detrás de la venta de una mansión en Los Ángeles.

Esta ficción, creada y dirigida por Liz Feldman, reconocida por su trabajo en Muertos para mí, generó un gran entusiasmo en redes sociales y se ubicó rápidamente entre las tendencias del gigante del streaming.

La serie, que mezcla elementos de thriller psicológico con momentos de comedia negra, presenta a tres familias completamente diferentes que compiten desesperadamente por adquirir una propiedad estilo español que esconde un pasado traumático. Con producción dirigida por Silver Tree, ofrece una fuerte mirada sobre las contradicciones y los secretos que las personas están dispuestas a esconder detrás de una puerta cerrada para mantener la ilusión de una vida perfecta.

Fachadas ofrece diálogos que dejan entrever personajes complejos que ocultan frustraciones profundas y giros inesperados que mantienen la intriga de principio a fin. Su llegada al catálogo de Netflix promete atraer tanto a los fanáticos de las comedias negras como a quienes suelen elegir series cortas.

Fachada Netflix Netflix: sinopsis de Fachadas Fachadas sigue la historia de Paul y Lydia, los propietarios de una luminosa mansión en Los Ángeles que deciden ponerla en venta luego de atravesar una tragedia ocurrida tres años atrás. La trama se desarrolla cuando este hecho devastador transformó ese hogar en un recordatorio constante de lo que perdieron, convirtiendo la venta no solo en una decisión inmobiliaria sino en un intento desesperado por seguir adelante.

A partir de ese momento, comienzan las visitas de tres familias con características muy diferentes que compiten entre sí para comprar la casa de sus sueños, una propiedad que enamora a primera vista pero cuya perfección aparente esconde oscuros secretos que los protagonistas harán todo lo posible para que no salgan a la luz. A lo largo de los ocho episodios, cada visita abre una nueva grieta en la fachada de perfección que todos intentan mantener. La producción explora en profundidad cómo enfrentar el pasado es la única manera de avanzar, aunque las verdades no siempre salgan a la luz de la manera que los personajes esperaban. Fachada Netflix Tráiler de Fachadas Embed - FACHADAS | SERIE TRAILER ESPAÑOL | 12 Diciembre/24 - NETFLIX Reparto de Fachadas Lisa Kudrow como Lydia

Ray Romano como Paul

Linda Cardellini

O.T. Fagbenle

Abbi Jacobson

Denis Leary

Poppy Liu

Teyonah Parris

Luke Wilson