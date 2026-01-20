"Vengo de un asado": la insólita excusa de un Policía Federal tras dar positivo de alcoholemia mientras manejaba un móvil de la fuerza Se trata de un subcomisario de 42 años que fue interceptado en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85, en Campana, cuando viajaba con su familia a bordo de una Ford Ranger oficial. Fue pasado a disponibilidad. Por + Seguir en







El test de alcoholemia le dio 0,56, cuando la tolerancia en la provincia de Buenos Aires para conducir es 0.

Un subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) fue interceptado en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85 en Campana, cuando viajaba en un patrullero de la fuerza junto a su familia, y durante el control vehicular dio positivo en el test de alcoholemia con 0,56 gramos de alcohol en sangre. Fue pasado a disponibilidad y se le inició un sumario administrativo.

Se trata de un oficial de 42 años que integraba la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento Ciberdelitos de la Superintendencia de Investigaciones de la PFA. Inspectores de tránsito lo frenaron cuando divisaron que viajaba con las balizas prendidas en una Ford Ranger oficial, con toda su familia a bordo.

subcomisario campana El conductor, de 42 años, viajaba con toda su familia a bordo de un vehículo oficial. Durante el operativo de rutina realizado por inspectores viales, el test de alcoholemia practicado al subcomisario arrojó un resultado de 0,56 gramos de alcohol en sangre, una cifra que infringe la normativa de "alcohol cero" vigente y que resulta particularmente grave dada su condición de funcionario público en ejercicio.

"Vengo de un asado", expresó el agente cuando la inspectora de tránsito le preguntó si había estado tomando alcohol. "No solamente está circulando en un móvil oficial, usted es de la Policía Federal. Está circulando con alcoholemia positiva y va con toda su familia. Usted no va a poder continuar manejando. Usted, como funcionario, tiene que dar el ejemplo. Usted es policía", precisó la oficial tras la insólita excusa del hombre.

Además de la suspensión del efectivo, se inició un sumario disciplinario y una causa por infracción a la ley de alcohol cero al volante, vigente en la provincia de Buenos Aires para todos los conductores.