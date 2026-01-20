21 de enero de 2026 Inicio
"Vengo de un asado": la insólita excusa de un Policía Federal tras dar positivo de alcoholemia mientras manejaba un móvil de la fuerza

Se trata de un subcomisario de 42 años que fue interceptado en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85, en Campana, cuando viajaba con su familia a bordo de una Ford Ranger oficial. Fue pasado a disponibilidad.

El test de alcoholemia le dio 0

El test de alcoholemia le dio 0,56, cuando la tolerancia en la provincia de Buenos Aires para conducir es 0.

Un subcomisario de la Policía Federal Argentina (PFA) fue interceptado en la Ruta Nacional 12, a la altura del kilómetro 85 en Campana, cuando viajaba en un patrullero de la fuerza junto a su familia, y durante el control vehicular dio positivo en el test de alcoholemia con 0,56 gramos de alcohol en sangre. Fue pasado a disponibilidad y se le inició un sumario administrativo.

Se trata de un oficial de 42 años que integraba la División Delitos Tecnológicos, dependiente del Departamento Ciberdelitos de la Superintendencia de Investigaciones de la PFA. Inspectores de tránsito lo frenaron cuando divisaron que viajaba con las balizas prendidas en una Ford Ranger oficial, con toda su familia a bordo.

El conductor, de 42 años, viajaba con toda su familia a bordo de un vehículo oficial.

Durante el operativo de rutina realizado por inspectores viales, el test de alcoholemia practicado al subcomisario arrojó un resultado de 0,56 gramos de alcohol en sangre, una cifra que infringe la normativa de "alcohol cero" vigente y que resulta particularmente grave dada su condición de funcionario público en ejercicio.

"Vengo de un asado", expresó el agente cuando la inspectora de tránsito le preguntó si había estado tomando alcohol. "No solamente está circulando en un móvil oficial, usted es de la Policía Federal. Está circulando con alcoholemia positiva y va con toda su familia. Usted no va a poder continuar manejando. Usted, como funcionario, tiene que dar el ejemplo. Usted es policía", precisó la oficial tras la insólita excusa del hombre.

Además de la suspensión del efectivo, se inició un sumario disciplinario y una causa por infracción a la ley de alcohol cero al volante, vigente en la provincia de Buenos Aires para todos los conductores.

Mirá el momento en el que el Policía Federal daba positivo en el test de alcoholemia

Rogelio y Eleuterio Villanueva trabajaron durante años en la mansión de Julio Iglesias en Punta Cana, pero fueron despedidos sin motivos al iniciarse la pandemia.

Nuevas denuncias contra Julio Iglesias: tres trabajadores lo demandaron por despido injustificado

Tres delincuentes armados robaron la camioneta junto a la casilla aprovechando el momento en el que el conductor se había detenido para higienizarse.

Robaron una casa rodante con una familia adentro y abandonaron a dos niños en medio de la ruta

El extremo llegó a jugar en la Primera División en la época de Diego Martínez.

Bomba en Boca: el pibe que nadie tenía en el radar y podría ser citado para el debut en el Torneo Apertura 2026

William Dafoe es el protagonista de The Soffleur, la película dirigida por el argentino Gastón Solnicki.

Willem Dafoe llega a Argentina para presentar su nueva película: cuándo y dónde verlo

