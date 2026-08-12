12 de agosto de 2026 Inicio
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Eclipse total de sol: a qué hora es y cómo verlo en Argentina

El fenómeno astronómico y astrológicos de mayor carga energética se llevará a cabo este miércoles. Qué dicen los especialistas sobre su impacto.

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El eclipse total de sol se podrá ver durante el mediodía en Argentina.

El eclipse total de sol se podrá ver durante el mediodía en Argentina.

Este miércoles 12 de agosto se despliega en el cielo uno de los espectáculos astronómicos más esperados de la década: un eclipse total de Sol.

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La Luna se cruzará exactamente entre la Tierra y nuestra estrella, proyectando un estrecho corredor de sombra que avanzará a más de 3.400 kilómetros por hora. Su recorrido comenzará en el extremo norte de Siberia, cruzará el Océano Ártico, Groenlandia e Islandia, y finalizará en el sur de Europa tras atravesar España y un pequeño rincón de Portugal.

A nivel global, la fase parcial iniciará a las 12:35 (hora de Argentina), mientras que el momento cumbre, la total oscuridad, se alcanzará a las 14:47 sobre las aguas del Atlántico Norte, al oeste de Islandia. En ese punto exacto, el día se volverá noche durante 2 minutos y 18 segundos a lo largo de una franja de oscuridad de casi 300 kilómetros de ancho.

Eclipse de Sol de agosto: dónde se verá en su totalidad

Tras pasar por el Polo Norte, pasará por Groenlandia, Islandia y luego llegará a Europa. España se convertirá en el epicentro de la observación en el continente, en lo que representa su primer eclipse total en más de un siglo.

La sombra cruzará la península de oeste a este entre las 20:26 y las 20:32 (hora local), alcanzando ciudades como La Coruña, Oviedo, Burgos, Zaragoza, Valencia y la isla de Palma de Mallorca. Dado que el fenómeno ocurrirá muy cerca de la puesta del sol y cerca del horizonte, las autoridades recomendaron buscar puntos elevados y con vista despejada hacia el oeste.

Por su parte, el territorio portugués vivirá una situación límite: casi todo el país verá un eclipse parcial rozando el 99% de ocultamiento, pero la totalidad solo rozará durante 26 segundos una pequeña franja del Parque Natural de Montesinho, en el distrito norteño de Bragança.

Eclipse total de Sol: parcialidad en el hemisferio norte

Fuera de esa estrecha línea de oscuridad total, la penumbra lunar abarcará una zona gigantesca. En Estados Unidos, Canadá, casi toda Europa y el noroeste de África, el fenómeno se verá como una especie de "mordida" en el disco solar.

Eclipse total de Sol: dónde se verá en Sudamérica

Sudamérica quedará completamente al margen de este evento. Al desarrollarse en su totalidad en el hemisferio norte, en Argentina no se percibirá cambio alguno en la luminosidad del día ni en el disco solar.

Para quienes quieran seguir el evento en directo, la NASA ofrecerá una transmisión oficial vía streaming a partir de las 14:15. En cuanto a los próximos eventos locales, los aficionados argentinos podrán contemplar un eclipse parcial de Luna a finales de este mismo mes (la noche del 27 al 28 de agosto) y deberán esperar hasta el 6 de febrero de 2027 para presenciar un eclipse solar anular que cruzará la Patagonia.

Eclipse total de Sol: la palabra de los expertos

La astróloga Mhoni Vidente predijo que el eclipse solar de agosto marcará un punto de inflexión definido como el "mes del infinito", caracterizado por cambios, decisiones e interpretaciones simbólicas del tarot.

La astróloga combinó el significado de la carta del Sol, ligada a la claridad y el liderazgo, con el As de Oros, vinculado a la prosperidad económica y nuevas oportunidades profesionales.

Más allá del fenómeno astronómico en el que la Luna oculta la luz del Sol, a vidente recomienda "tomar decisiones con determinación, soltar lo que frena el avance y enfocarse en proyectos financieros y laborales con propósito".

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