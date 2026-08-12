12 de agosto de 2026 Inicio
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Lionel Messi ya está en Estados Unidos: cuándo podría volver a jugar para Inter Miami

El capitán de la Selección argentina regresó a Miami tras permanecer en Rosario por la muerte de su padre. El argentino no estará presente este miércoles en el partido ante León y crecen las expectativas por su regreso a las canchas.

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Lionel Messi ya está en Estados Unidos: cuándo podría volver a jugar para Inter Miami

Lionel Messi ya está en Estados Unidos: cuándo podría volver a jugar para Inter Miami

Lionel Messi ya está nuevamente en Estados Unidos luego de viajar de manera repentina a Rosario por el fallecimiento de su padre, Jorge Messi. El capitán de Inter Miami regresó junto a Antonela Roccuzzo y sus tres hijos después de permanecer varios días en el país para acompañar a su familia.

Cristiano Ronaldo le mostró su apoyo a Messi tras la muerte de su padre.
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El futbolista había llegado a Rosario tras conocerse la muerte de su padre, quien falleció el sábado a los 68 años. Durante su estadía, Messi mantuvo un bajo perfil y participó de la despedida en una ceremonia privada.

Con su regreso a Miami, la expectativa está puesta en cuándo volverá a ponerse la camiseta de Inter Miami. Por lo pronto, Messi está descartado para el partido de este miércoles ante León de México, por lo que no formará parte del equipo en ese encuentro.

La principal posibilidad para su regreso aparece ahora el sábado a las 21.30, cuando Inter Miami se enfrente a Nashville. Si el cuerpo técnico y el propio jugador consideran que todavía no es el momento, la otra alternativa será el partido del miércoles 19 de agosto ante Philadelphia.

Cuándo podría volver a jugar Messi

Inter Miami enfrentó este miércoles a León por la Leagues Cup sin Messi, que quedó al margen luego de su viaje a la Argentina. El equipo continuará con su calendario y tendrá rápidamente otra oportunidad para contar con su máxima figura.

El próximo compromiso será el sábado a las 21.30 contra Nashville por la Major League Soccer. Ese encuentro aparece como la primera posibilidad concreta para que Messi vuelva a tener minutos después de su ausencia por la muerte de su padre.

En caso de que el argentino no esté disponible para ese partido, su regreso podría producirse el miércoles 19 de agosto, cuando Inter Miami reciba a Philadelphia, también por la MLS. La decisión final estará vinculada a cómo se encuentre Messi después de los últimos días y a la evaluación que realice junto al cuerpo técnico.

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