"Pity" Álvarez llegó a Tribunales para la segunda audiencia del juicio por el crimen de Cristian Díaz

En total serán cinco testimonios, entre ellos Agustina Inbernoz y Carlos Stiempcich, quienes presenciaron el crimen. El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados anticipó que declararía más adelante y no respondió consultas de la prensa al ingresar.

En la segunda audiencia en el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez , acusado por el crimen de Cristian Díaz, continua este miércoles con las declaraciones de testigos claves de la noche fatal. El cantante arribó a Tribunales pasadas las 10:30 y no respondió preguntas de la prensa.

En total serán cinco personas que deberán presentarse ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 porteño. Se tratan de Verónica Román, Carlos Stiempcich, Alejandro Pedroso, la pareja Agustina Inbernoz y el padre, Raúl Inbernoz.

Ramón es la última pareja de Díaz y madre de su segunda hija; Inbernoz, pareja de “Pity” al momento del crimen; Stiempcich era amigo de la víctima y testigo de la pelea; Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina; mientras que Pedroso era vecino del complejo Samoré que escuchó las detonaciones y observó parte de la secuencia posterior.

De la lista, tanto Inbernoz y Stiempcich serán dos testigos claves para reconstruir los minutos anteriores y posteriores al homicidio ya que ambos estuvieron en el lugar de los hechos y sus testimonios forman parte de la prueba con la que la acusación buscará determinar cómo comenzó la pelea, qué ocurrió antes de que “Pity” sacara una pistola calibre .25 y qué sucedió después de los disparos.

El expediente principal reconstruye lo sucedido durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuand o Pity Álvarez y Cristian Díaz mantuvieron una discusión en el complejo habitacional Samoré.

En medio de la pelea, el artista extrajo una pistola calibre 6.35 del bolsillo de su campera y le disparó en la cabeza a la víctima; una vez que ésta cayó al suelo, le propinó tres disparos más en la misma zona antes de darse a la fuga, provocándole lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna.

La causa había alcanzado la instancia de juicio en noviembre de 2018, pero en 2021 y en marzo de 2023 el trámite fue frenado debido a los dictámenes del Cuerpo Médico Forense sobre su salud mental.

Durante la investigación, Alejandro Marcelo Pedroso, relató que escuchó la discusión y luego las detonaciones. Al asomarse, vio a una mujer junto a Álvarez y la oyó preguntarle: “¿Qué hiciste?”. También describió lo ocurrido inmediatamente después, cuando abandonaron el lugar.