"Pity" Álvarez llegó a Tribunales para la segunda audiencia del juicio por el crimen de Cristian Díaz

En la segunda audiencia en el juicio contra Cristian "Pity" Álvarez, acusado por el crimen de Cristian Díaz, continua este miércoles con las declaraciones de testigos claves de la noche fatal. El cantante arribó a Tribunales pasadas las 10:30 y no respondió preguntas de la prensa.
En total serán cinco personas que deberán presentarse ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.° 29 porteño. Se tratan de Verónica Román, Carlos Stiempcich, Alejandro Pedroso, la pareja Agustina Inbernoz y el padre, Raúl Inbernoz.
Ramón es la última pareja de Díaz y madre de su segunda hija; Inbernoz, pareja de “Pity” al momento del crimen; Stiempcich era amigo de la víctima y testigo de la pelea; Prieto Inbernoz, padrastro de Agustina; mientras que Pedroso era vecino del complejo Samoré que escuchó las detonaciones y observó parte de la secuencia posterior.
De la lista, tanto Inbernoz y Stiempcich serán dos testigos claves para reconstruir los minutos anteriores y posteriores al homicidio ya que ambos estuvieron en el lugar de los hechos y sus testimonios forman parte de la prueba con la que la acusación buscará determinar cómo comenzó la pelea, qué ocurrió antes de que “Pity” sacara una pistola calibre .25 y qué sucedió después de los disparos.
Cómo fue la noche del crimen: Pity Álvarez reconoció que mató a Cristian Díaz
El expediente principal reconstruye lo sucedido durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando Pity Álvarez y Cristian Díaz mantuvieron una discusión en el complejo habitacional Samoré.
En medio de la pelea, el artista extrajo una pistola calibre 6.35 del bolsillo de su campera y le disparó en la cabeza a la víctima; una vez que ésta cayó al suelo, le propinó tres disparos más en la misma zona antes de darse a la fuga, provocándole lesiones cefálicas fatales y una hemorragia interna.
La causa había alcanzado la instancia de juicio en noviembre de 2018, pero en 2021 y en marzo de 2023 el trámite fue frenado debido a los dictámenes del Cuerpo Médico Forense sobre su salud mental.
Durante la investigación, Alejandro Marcelo Pedroso, relató que escuchó la discusión y luego las detonaciones. Al asomarse, vio a una mujer junto a Álvarez y la oyó preguntarle: “¿Qué hiciste?”. También describió lo ocurrido inmediatamente después, cuando abandonaron el lugar.