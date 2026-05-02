Nueva irrupción de aire frío trae lluvias y bajas temperaturas: rige una alerta amarilla por tormentas

El termómetro se desploma durante el fin de semana, el mes de mayo comenzó con heladas en el centro y sur del país. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una serie de avisos por fuertes precipitaciones y viento para varias provincias. ¿Cómo seguirá el pronóstico?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja y amarilla por tormentas y viento para varias provincias de Argentina. El ingreso de un nuevo frente frío trae inestabilidad y hace que se desplome el termómetro durante el fin de semana.

El SMN informó que las provincias bajo alerta por tormentas fuertes son: Misiones, Corrientes y Formosa . Las mismas estarán acompañadas principalmente por abundantes precipitaciones en cortos periodos ; y además, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 50 y 90 mm, que pueden ser superados en forma localizada.

En el caso de Buenos Aires , el sur del territorio se encuentra bajo alerta por vientos del sector sur, con velocidades entre 35 y 50 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

Desde Meteored detallaron que durante la jornada del sábado 2 de mayo ingresará " una masa de aire frío desde el sudoeste que provocará un fuerte descenso térmico en el centro y sur del país , con heladas extendidas sobre la Patagonia y proyección hacia el sur de Buenos Aires y La Pampa".

Alerta meteorológica por viento y tormentas: las localidades afectadas

Buenos Aires: Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita - General Alvarado -Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell -Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón.

Adolfo Gonzales Chaves - Centro de Lobería - Norte de Coronel Dorrego - Norte de Necochea - Norte de San Cayetano - Norte de Tres Arroyos - Costa de General Pueyrredón - Costa de Mar Chiquita - General Alvarado -Pinamar - Sudeste de General Juan Madariaga - Villa Gesell -Ayacucho - Balcarce - General Guido - Maipú - Noroeste de General Juan Madariaga - Noroeste de Mar Chiquita - Oeste de General Pueyrredón. Corrientes: Ituzaingó - San Miguel.

Ituzaingó - San Miguel. Misiones: 25 de Mayo - Apóstoles - Cainguás - Concepción - Leandro N. Alem - Oberá - San Javier - Sur de Guaraní -Norte de Guaraní - San Pedro - Zona alta de General Manuel Belgrano - Zona alta de Montecarlo.

25 de Mayo - Apóstoles - Cainguás - Concepción - Leandro N. Alem - Oberá - San Javier - Sur de Guaraní -Norte de Guaraní - San Pedro - Zona alta de General Manuel Belgrano - Zona alta de Montecarlo. Formosa: Formosa - Laishí - Pilagás - Pilcomayo - Pirané.

Pronóstico para CABA: ¿Cuál será el día más frío del fin de semana?

El sábado 2 se presenta con una máxima de 18° y una mínima de 13°, acompañado de ráfagas de viento del sector sur que oscilan entre los 42 y 50 km/h en las primeras horas del día. Esta circulación de aire frío se mantendrá constante, manteniendo el cielo entre algo y parcialmente nublado sin probabilidades de precipitación.

CABA 2-5-26 Pronóstico extendido para CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional.

El domingo 3 será el día más fresco del fin de semana, con una temperatura mínima que descenderá hasta los 6° durante la noche. A pesar de que la máxima se estabilizará nuevamente en los 18° bajo condiciones de cielo despejado a algo nublado. A partir del lunes 4, se iniciará una recuperación gradual de las marcas térmicas, con máximas que alcanzarán los 22° y un cambio en la dirección del viento hacia el sector noreste hacia mediados de la semana.