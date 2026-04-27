Trabajadores del SMN respondieron a Federico Sturzenegger y denunciaron un "apagón meteorológico" por el ajuste

Los profesionales del organismo describieron los argumentos del funcionario como una "mezcla de desinformación, simplificaciones y conclusiones falsas y peligrosas", corrigieron los datos erróneos y advirtieron que más de la mitad de las estaciones quedan entre 9 y 12 horas sin datos por el recorte en el sector.

Trabajadores y trabajadoras del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) representados por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) le respondieron al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger , luego de que justificara los despidos en el sector y consideraron sus argumentos una " mezcla de desinformación, simplificaciones y de conclusiones falsas y peligrosas ".

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" El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 11 de diciembre de 2023 ", apuntaron en un comunicado el personal afiliado a ATE y aclararon que la "modernización", que había propuesto Sturzenegger, con estaciones meteorológicas automáticas "no sustituye la observación humana". "Plantear que una estación automática reemplaza a personas es técnicamente incorrecto" , señalaron los especialistas.

El ministro había asegurado que si se actualizaba la tecnología a disposición del SMN, este podría pasar a operar con solo 150 personas en comparación con las 1000 que componen la plantilla actual. Sin embargo, el personal actual se eleva a 832 trabajadores y trabajadoras tras los últimos 140 despidos, 472 son técnicos y operan como "observadores meteorológicos" mientras que 148 son el total de “meteorólogos” en funciones.

El funcionario había asegurado que había solo 20 meteorólogos en funciones para 100 estaciones meteorológicas. En esto último también se equivocó, según el comunicado de los trabajadores del SMN, porque hay 120 estaciones meteorológicas en todo el país tras el cierre de cinco por parte del Gobierno.

Con esa plantilla y equipo, "gracias a las políticas de desguace", más de la mitad de las estaciones no observan de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas sin datos. "Modernizar no es destruir capacidad ni reemplazar conocimiento humano por una falsa idea de eficiencia", advirtieron.

El personal le recordó a Sturzenegger que "las estaciones automáticas también fallan", por lo que "sin personal capacitado, estos errores pueden propagarse y afectar a modelos numéricos de pronóstico, sistemas de alerta, climatologías, estadísticas, peritajes, entre otros".

"El ministro dice ‘los millones de dólares anuales que requieren hoy esos sueldos es dinero que pagan otras familias’. Nos lleva a preguntarnos y su sueldo ¿quién lo pagará? Y el ministro, ¿sabe cuánto cuesta mantener una estación meteorológica automática? ¿Quién la debe mantener?", concluyeron en el texto.

El SMN se sumará al paro de la CGT para el 30 de abril

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó que el personal del SMN adherirá al paro nacional del 30 de abril, junto a la CGT, luego de que el Gobierno lograra que levantaran el paro que habían pautado para el último viernes.

"Si el Gobierno realmente quiere modernizar el funcionamiento del organismo, debe invertir inmediatamente en más equipos, mejorar salarios y reincorporar a todos los ilegítimamente cesanteados", le respondió Aguiar a Sturzenegger tras su defensa de los despidos, lo acusó de mentir "descaradamente" y exigió "la continuidad de todos los trabajadores del SMN".