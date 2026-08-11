11 de agosto de 2026 Inicio
En Vivo

Se aproxima un frente de tormentas, mientras siguen las bajas temperaturas en el AMBA: cuándo vuelve la lluvia

Se espera que las precipitaciones se prolonguen incluso a lo largo del fin de semana y se asienten acompañadas de mucha humedad, al igual que la semana pasada. También están previstas nevadas en la Patagonia.

Por
Cuándo llueve en el AMBA

Cuándo llueve en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se aproxima un fuerte frente de lluvias y tormentas para la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se estima que podría extenderse hasta el fin de semana.

Las bajas temperaturas se hacen presente en Capital Federal.
Te puede interesar:

Frío extremo en Buenos Aires: qué día habrá que cuidarse y cuándo se terminará

Luego de días con frío, sol y un cielo parcialmente nublado, la entidad climática prevé un cambio en las condiciones del tiempo a partir de la tarde del miércoles, cuando regresen las precipitaciones a la región.

Para este martes, el pronóstico indica que será una jornada fría y gris con vientos del sector este. La mínima se ubica en los 6 °C y la máxima no superará los 12 °C, sin probabilidad de lluvias.

Ya pensando en el miércoles, el día comenzará con cielo nublado, pero la inestabilidad aumentará hacia la tarde y la noche. Se esperan lluvias con acumulados de entre 10 y 30 mm, acompañadas por ráfagas de viento del este de hasta 50 km/h. La temperatura oscilará entre los 8 °C de mínima y 12 °C de máxima.

Las precipitaciones se extenderán a lo largo de los próximos días de manera aislada, aunque se anticipa un paulatino alivio térmico con máximas que alcanzarán los 14 °C, manteniéndose el cielo mayormente nublado.

El pronóstico extendido en CABA para los próximos días.

El pronóstico extendido en CABA para los próximos días.

Alertas por frío extremo y nevadas en el país

El SMN mantiene vigentes diversas advertencias por temperaturas bajas y precipitaciones invernales en el interior del país y la franja cordillerana.

Cuáles son las localidades afectadas por frío extremo y nevadas

  • Frío extremo: rige para el interior de la provincia de Buenos Aires (sectores del noroeste, este y sur), además de La Pampa, Chubut, el sur de San Luis, Mendoza y Tucumán.

  • Alerta naranja por nieve: afecta a las zonas cordilleranas de La Rioja (General Lamadrid y Vinchina) y el noroeste de San Juan. Se prevén acumulados de nieve de entre 40 y 70 cm, con valores superiores en zonas puntuales.

  • Alerta amarilla por nieve: activa en las regiones cordilleranas de Catamarca, Mendoza, el suroeste de Neuquén (Catán Lil, Collón Curá, Zapala y zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar) y el oeste-centro de Río Negro. En Neuquén no se descarta la presencia de aguanieve.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Gran parte del país vive una semana con ola de frío.

El invierno no se va: alertas por nevadas, viento y frío extremo en gran parte del país

La Asociación de Propietarios de Camiones denunció demoras injustificadas.

Ya es récord el cierre del paso Cristo Redentor: superó la marca de 2023 y podría extenderse todavía más tiempo

Conocé como va a estar el clima en la segunda semana de agosto.

Llega el sol pero también el frío polar: así sigue el clima la segunda semana de agosto 2026

Catorce distritos del país bajo alerta meteorológica por frío extremo.

Domingo helado en Buenos Aires: alerta amarilla por frío extremo

Se esperan mínimas de 3 y 4 grados. 

Volvió el sol a CABA: fin de semana con bajas temperaturas tras las tormentas

Sábado y domingo estará frío por las mañanas.

El fin de semana continúa con clima frío en las mañanas pero agradable por las tardes

Rating Cero

Germán Paoloski insulta a Juan Pablo Varsky.

Video: el momento exacto en el que Paoloski insulta Varsky

Messi y Antonela, presentes en el velorio de Jorge Messi.

Destrozado: se filtró el motivo del enojo de Messi en medio del velorio de su papá

Inesperado escándalo.

Escándalo en ESPN: Paoloski insultó a Varsky sin saber que el micrófono estaba abierto

Un exfutbolista y una modelo se separaron.

Bomba: un exfutbolista y una conductora se separaron y sorprendieron a todos

La Joaqui.

La Joaqui le respondió a quienes le pidieron que se "guarde" y deje de hablar de la ruptura con Luck Ra

La actriz anunció la llegada de su hijo durante el programa.

Video: así anunció Cande Molfese su embarazo al aire en Perros de la Calle

últimas noticias

Germán Paoloski insulta a Juan Pablo Varsky.

Video: el momento exacto en el que Paoloski insulta Varsky

Hace 14 minutos
El Parmigiano Reggiano, una joya de la región italiana de Emilia-Romaña.

El insólito sistema bancario que usa queso como garantía, amenazado por el cambio climático en Italia

Hace 31 minutos
Un fenómeno astronómico que sí está confirmado para agosto de este año es el de las Perseidas

Alerta mundial: qué se sabe sobre los asteroides cerca de la Tierra en agosto 2026 y cuál es el peligro real

Hace 33 minutos
Monteoliva defendió al policía que disparó de civil en el Congreso.

Monteoliva defendió al policía que disparó de civil en el Congreso: "Por la foto que vi, es una escopeta de ruido"

Hace 44 minutos
Messi y Antonela, presentes en el velorio de Jorge Messi.

Destrozado: se filtró el motivo del enojo de Messi en medio del velorio de su papá

Hace 50 minutos