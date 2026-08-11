Se aproxima un frente de tormentas, mientras siguen las bajas temperaturas en el AMBA: cuándo vuelve la lluvia Se espera que las precipitaciones se prolonguen incluso a lo largo del fin de semana y se asienten acompañadas de mucha humedad, al igual que la semana pasada. También están previstas nevadas en la Patagonia. Por Agregar C5N en









Cuándo llueve en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que se aproxima un fuerte frente de lluvias y tormentas para la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se estima que podría extenderse hasta el fin de semana.

Luego de días con frío, sol y un cielo parcialmente nublado, la entidad climática prevé un cambio en las condiciones del tiempo a partir de la tarde del miércoles, cuando regresen las precipitaciones a la región.

Para este martes, el pronóstico indica que será una jornada fría y gris con vientos del sector este. La mínima se ubica en los 6 °C y la máxima no superará los 12 °C, sin probabilidad de lluvias.

Fuerte temporal de nieve en Bariloche ❄️: suspensión de clases y rutas cortadas



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Ya pensando en el miércoles, el día comenzará con cielo nublado, pero la inestabilidad aumentará hacia la tarde y la noche. Se esperan lluvias con acumulados de entre 10 y 30 mm, acompañadas por ráfagas de viento del este de hasta 50 km/h. La temperatura oscilará entre los 8 °C de mínima y 12 °C de máxima.

Las precipitaciones se extenderán a lo largo de los próximos días de manera aislada, aunque se anticipa un paulatino alivio térmico con máximas que alcanzarán los 14 °C, manteniéndose el cielo mayormente nublado. El pronóstico extendido en CABA para los próximos días. Alertas por frío extremo y nevadas en el país El SMN mantiene vigentes diversas advertencias por temperaturas bajas y precipitaciones invernales en el interior del país y la franja cordillerana. Cuáles son las localidades afectadas por frío extremo y nevadas Frío extremo: rige para el interior de la provincia de Buenos Aires (sectores del noroeste, este y sur), además de La Pampa, Chubut, el sur de San Luis, Mendoza y Tucumán.

Alerta naranja por nieve: afecta a las zonas cordilleranas de La Rioja (General Lamadrid y Vinchina) y el noroeste de San Juan. Se prevén acumulados de nieve de entre 40 y 70 cm, con valores superiores en zonas puntuales.

Alerta amarilla por nieve: activa en las regiones cordilleranas de Catamarca, Mendoza, el suroeste de Neuquén (Catán Lil, Collón Curá, Zapala y zonas bajas de Aluminé, Huiliches y Lácar) y el oeste-centro de Río Negro. En Neuquén no se descarta la presencia de aguanieve.