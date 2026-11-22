El prestigioso medio londinense alertó que la falta de reactivación económica "está poniendo a prueba la paciencia de los votantes" y debilita las chances de reelección del Presidente. El análisis advierte que Wall Street ya descuenta un escenario de fuerte incertidumbre hacia 2027.

El prestigioso diario británico Financial Times, bastión del liberalismo, publicó un duro análisis sobre la situación económica y política de la Argentina . El medio financiero advirtió este domingo que el desgaste de la imagen presidencial y el estancamiento de la actividad están golpeando de lleno en los mercados, encareciendo el financiamiento y poniendo en duda el plan oficial para afrontar los millonarios vencimientos de deuda.

La economía se hunde y Milei se aferra a la política para sobrevivir

Bajo el título Los costos de endeudamiento de la Argentina se disparan mientras la caída de popularidad de Javier Milei inquieta a los inversores, firmado por la periodista Ciara Nugent , la publicación señala que el clima de euforia financiera de meses atrás quedó atrás. Según describe " los rendimientos de los bonos soberanos de la Argentina se han disparado en los últimos cuatro meses, a medida que crecen las dudas sobre el intento de reelección del presidente libertario Javier Milei y el plan de su gobierno para pagar miles de millones de dólares de deuda".

El dato concreto que refleja este cambio de humor en Wall Street es el salto en el riesgo país . "El rendimiento adicional sobre los bonos del Tesoro de Estados Unidos que exigen los inversores para mantener deuda argentina en dólares trepó desde poco más de 4 puntos porcentuales a principios de agosto hasta 10,7 puntos porcentuales el viernes, según el Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) de JP Morgan, en medio de un desplome en los precios de los títulos", subraya.

Uno de los ejes centrales del informe del medio británico vincula directamente el deterioro financiero con el humor social y la falta de resultados en la economía cotidiana de los argentinos . La periodista apunta que la caída en las encuestas responde a que la reactivación prometida nunca llegó.

"Los índices de aprobación de Milei cayeron a alrededor del 35% en los últimos meses desde más del 40% en enero, debido a que la recuperación económica que prometió a los votantes se ha estancado" , remarca el texto, y agrega un dato clave sobre el nivel de actividad: "La mayoría de los analistas cree que la Argentina entró en una recesión técnica en el tercer trimestre de 2026".

El análisis del Financial Times también pone la lupa sobre la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo. UIA

Para el Financial Times, este escenario de parálisis económica, que afecta a sectores sensibles como la construcción, el comercio minorista y la industria manufacturera, está "poniendo a prueba la paciencia de los votantes con las reformas de ajuste y desregulación de Milei".

De cara a las elecciones presidenciales de octubre de 2027, el artículo concluye que "el retroceso debilitó las perspectivas de Milei de asegurar otro mandato presidencial de cuatro años", y abre la puerta a un eventual regreso del peronismo y a una posible reversión de sus políticas.

Las complicaciones para el plan financiero de Luis Caputo

El reporte de Nugent también pone la lupa sobre la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien enfrenta vencimientos por casi u$s17.000 millones en 2027 en un contexto internacional adverso y con mercados cerrados.

Según detalla el análisis, el Ejecutivo se vio obligado a recalcular su hoja de ruta ante el rechazo de los inversores a las tasas actuales: "El Gobierno frenó desde agosto las nuevas emisiones de deuda soberana en dólares bajo ley local tras rechazar los rendimientos exigidos por los inversores, que para algunos de esos títulos alcanzaron el 17%".

La derrota electoral de Donald Trump también complica el escenario de Javier Milei.

Además, el texto recuerda que en agosto pasado existió la expectativa de que el país pudiera volver a colocar deuda en los mercados internacionales por primera vez en ocho años para recomponer las reservas del Banco Central, pero "el Gobierno optó por no hacerlo" debido a los altos costos y recurrió en cambio a préstamos con bancos internacionales mediante acuerdos de recompra por u$s6.000 millones.

El factor Estados Unidos y la dependencia de los swaps

Finalmente, el análisis del Financial Times subraya que el frente externo tampoco juega a favor de la Casa Rosada tras los resultados electorales en Estados Unidos. Nugent señala que la derrota de los republicanos en los comicios legislativos de medio término "también contribuyó a la presión sobre los bonos argentinos, según los analistas, al aumentar los temores de que la administración Trump tenga menos margen para repetir en 2027 el rescate financiero que otorgó a la Argentina en 2025".

Ante un escenario en el que "la volatilidad financiera preelectoral es habitual en la Argentina", el artículo destaca que el equipo económico depende cada vez más de mecanismos extraordinarios para sostener la estabilidad cambiaria y financiera, como el swap de monedas por u$s20.000 millones con el Tesoro estadounidense y la línea de crédito por u$s19.000 millones vigente con China, lo que deja en evidencia la fragilidad del esquema oficial de cara al año electoral.