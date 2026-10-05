La línea D de subte tendrá servicio extendido por la despedida de Lionel Messi: hasta qué hora funcionará

Con un conmovedor video en redes sociales, el Gobierno porteño informó que las formaciones circularán en un horario especial debido al adiós del astro de la Selección argentina en el Monumental.

El Gobierno porteño anunció que la línea D de subte circulará este martes con un horario extendido debido a la despedida del astro Lionel Messi de la Selección argentina , que se llevará adelante con un partido amistoso con Benín a las 20 en el estadio Monumental y por la cual se espera una masiva asistencia de público.

En una publicación en las redes sociales, el Gobierno porteño confirmó la prolongación del horario de funcionamiento de la línea D por el adiós del capitán: "Gracias, Lionel. Ha sido un viaje maravilloso. Este martes, el Subte despide al mejor jugador del mundo como corresponde. La Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1:30 a.m. Ingreso único por Congreso de Tucumán, con bajada en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio. Gracias 10, te vamos a extrañar".

El posteo fue acompañado por un video en el que se observan distintas camisetas utilizadas por el rosarino y las copas que obtuvo en la Albiceleste, musicalizado con la canción Arrancarmelo de Wos , que se refiere a la resiliencia para no rendirse ante las adversidades.

En tanto, la despedida también obligará a desplegar un operativo especial de tránsito y seguridad en la Ciudad de Buenos Aires, ante la multitud que se espera por el último partido del capitán con la camiseta albiceleste. La jornada comenzará varias horas antes del encuentro y tendrá impacto principalmente en Núñez y Ciudad Universitaria .

GRACIAS, LIONEL. HA SIDO UN VIAJE MARAVILLOSO. Este martes, el Subte despide al mejor jugador del mundo como corresponde. La Línea D funcionará con horario extendido hasta la 1:30 a.m. Ingreso único por Congreso de Tucumán, con bajada en las estaciones Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio.Gracias , te vamos a extrañar #TranquiVoyEnSubte #Subte #Messi

Uno de los principales cortes será sobre la avenida Guillermo Udaondo , que permanecerá cerrada entre Pablo Ricchieri y avenida Leopoldo Lugones . El esquema contempla además restricciones sobre Avenida Figueroa Alcorta , entre Avenida Monroe y los accesos al Monumental .

Fan Fest por la despedida de Messi en la Selección: cuándo y dónde es, precios de las entradas y bandas de música

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina tendrá este martes una celebración paralela al último partido del capitán con la camiseta albiceleste. La AFA organizó el Fan Fest “Gracias, Leo”, pensado especialmente para reunir a los hinchas durante una jornada marcada por el fútbol, la música y los homenajes.

El encuentro combinará shows en vivo, propuestas gastronómicas, juegos, experiencias interactivas y diferentes espacios relacionados con la historia reciente de la Selección Argentina. El eje será acompañar colectivamente una fecha que marcará el cierre de una era para Messi y el seleccionado nacional.

El Fan Fest AFA “Gracias, Leo” será este martes 6 de octubre de 2026, en el Campo de Deportes de la UBA, en Ciudad Universitaria, muy cerca del estadio Monumental. Según la información oficial de AFA, las actividades comenzarán a las 12 y continuarán hasta las 00.

Las entradas para el Fan Fest “Gracias, Leo” se comercializan online mediante Deportick. Este lunes 5 de octubre, la ticketera mantiene publicada la entrada general a $30.000, a la que se suma un cargo de servicio de $3.700 por unidad.

La música tendrá un lugar central: Kapanga tocará a las 18.30 y La T y La M lo hará desde las 19.30, además de DJs e intervenciones artísticas. La conducción de la previa estará en manos de Sergio “Goyco” Goycochea, quien encabezará juegos y la experiencia denominada “Penales con Goyco”.