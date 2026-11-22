Así es el look safari chic que Antonela Roccuzzo lució en Perú y es la tendencia del momento La empresaria viajó a Cusco por compromisos vinculados con una reconocida firma internacional y compartió imágenes de su estadía. Su elección de moda volvió a despertar interés entre sus seguidores y puso el foco en una estética que gana protagonismo esta temporada. Agregar C5N en









Antonela Roccuzzo compartió imágenes de su viaje a Cusco, Perú, donde lució un estilismo de inspiración safari chic.

Antonela Roccuzzo viajó a Perú sin Lionel Messi ni sus hijos.

La empresaria compartió fotografías de su recorrido por la ciudad de Cusco.

Su estilismo combinó prendas clásicas con detalles de inspiración aventurera.

La elección se destacó por una paleta de colores neutros y materiales con distintas texturas. Así es el look safari chic que Antonela Roccuzzo lució en Perú y es la tendencia del momento- la esposa de Lionel de Messi volvió a captar la atención en redes sociales con uno de sus estilismos. Durante su viaje a Cusco, Perú, la empresaria compartió imágenes de un conjunto de inspiración selvática, que combina prendas funcionales, colores naturales y detalles sofisticados.

La empresaria viajó convocada por una reconocida marca de joyería de lujo de la que es embajadora. En esta oportunidad, asistió sin su familia y aprovechó la estadía para mostrar algunos momentos del recorrido y sus elecciones de moda.

La clave está en combinar ciertas piezas con básicos del guardarropa, como remeras lisas, jeans o pantalones de vestir. Así, la tendencia indumentaria se adapta a distintas ocasiones y permite lograr un look relajado, funcional y sofisticado.

Cual es el look que Antonela Roccuzzo puso de moda en su excursión a Perú El safari chic es una tendencia que lleva elementos de la ropa tradicional de exploración al vestuario urbano. Combina comodidad y funcionalidad con prendas de líneas clásicas, cortes relajados y detalles prácticos, como bolsillos, cinturones y botones.

La prenda protagonista del outfit fue un trench largo de gamuza color camel, con silueta amplia, solapas y cinturón para marcar la cintura. El diseño sumó detalles de inspiración utilitaria y aportó textura al conjunto. Para completar el estilismo, Antonela eligió una remera blanca básica y jeans azules de corte recto. En los pies llevó botas negras y sumó una cartera marrón, en una combinación de tonos neutros que equilibró las distintas prendas.