Cuales son los detalles de la separación de Marta Fort: ¿por qué ya no está en pareja? La hija de Ricardo Fort compartió un mensaje en sus redes sociales para comunicar una novedad de su vida sentimental. La noticia generó repercusiones entre sus seguidores y volvió a poner el foco en una historia que había comenzado de una manera particular en un programa de streaming. Agregar C5N en









Marta Fort confirmó el final de su relación con Juan Manuel Ramírez después de cinco meses de noviazgo y compartió un mensaje que generó repercusiones en redes sociales.

La influencer utilizó sus historias de Instagram para comunicar la noticia.

El vínculo había comenzado en junio de 2026 y se hizo público meses después.

La pareja se había conocido a partir de una dinámica televisiva en Blender At Night.

Una frase de su publicación despertó distintas interpretaciones entre los usuarios de las redes sociales. Cuáles son los detalles de la separación de Marta Fort: la influencer confirmó que está soltera después de cinco meses de relación con Juan Manuel Ramírez. La hija de Ricardo Fort comunicó la noticia a través de sus historias de Instagram, donde publicó un mensaje que generó repercusiones entre sus seguidores, ¿por qué ya no está en pareja?.

La it girl explicó que quería compartir el final de su relación de la misma manera en que la había hecho pública. Sin embargo, una frase de su comunicado llamó especialmente la atención y despertó especulaciones sobre los motivos de la ruptura.

Por el momento, la conductora no dio explicaciones concretas sobre las razones que llevaron a la ruptura. Un mensaje en Instagram fue la única comunicación pública sobre el final del noviazgo.

Como fue la separación de Marta Fort El miércoles 18 de noviembre, Marta Fort publicó una historia con fondo negro en la que confirmó que ya no estaba en pareja. A continuación, agregó una frase que generó comentarios en las redes sociales: “Mi vida y exposición es mucha información para inseguros”.

Aunque no explicó las circunstancias que llevaron al final del vínculo, sus palabras fueron interpretadas como una posible indirecta hacia su expareja. De todos modos, Marta no confirmó que esa fuera la razón de la separación ni brindó detalles sobre lo ocurrido. La influencer cerró su publicación con humor y mencionó al canal de streaming en el que trabaja: “Así que... Blender, ¿seguimos con el casting?”. El comentario hizo referencia al modo en que había conocido a su novio.