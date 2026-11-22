Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 luego de 18 años de no obtener un título internacional, tras imponerse por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, y desató la locura a tal punto que los famosos argentinos no dejaron pasar la oportunidad de pasmar su felicidad y los festejos en las redes sociales.
Desde Pampita, las hermanas Dalma y Gianinna Maradona, los músicos Trueno, Iván Noble y Emiliano Brancciari y el extenista Juan Martín Del Potro, son algunos de los referentes del conjunto Xeneize que celebraron junto a los suyo.
El conjunto de Rodolfo Arruabarrena venció cómodamente al Galo por 2 a 0 con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel consiguió la coronación que terminó con la felicidad absoluta de todos los hinchas tanto dentro del estadio como en la parte del mundo en que se encontraran.
Carolina “Pampita” Ardohain no solo compartió un reel celebrando una nueva coronación, sino que además fue hasta el Obelisco con uno de sus hijos, producto de su relación con Benjamín Vicuña, para festejar con la multitud que se juntó en el centro porteño.
El trapero Mateo Palacios Corazzina, más conocido como Trueno, que está en México en el marco de su gira, se tomó su tiempo para ver el partido. “En las buenas, en las malas, en casa y en cualquier lugar del mundo, siempre Boca”, escribió en la previa, pero cuando finalmente el Xeneize ganó publicó un video a los gritos, cantando junto a sus colaboradores.
El líder de la banca uruguaya No te va a Gustar, Emiliano Brancciari, se bajó de los escenarios y se tomó unos minutos para festejar el campeonato.
En esa misma línea, Luciano Pereyra se enteró del nuevo título mientras estaba haciendo un show en Santa Fe y recién en las primeras horas de este domingo comenzó la mañana de muy buen humor.
Las que tampoco dejaron pasar la oportunidad son Dalma y Gianinna Maradona. La actriz, cumplió su promesa de ir a tirarse a la pileta de su primo. Mientras que la empresaria, publicó una foto post partido y agradeció: "Que lindo ser bostera. Gracias! Los amo!".
Los festejos de los famosos por el campeonato de Boca en la Copa Sudamericana