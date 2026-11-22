Boca campeón de la Sudamericana: los festejos de los famosos tras el triunfo en Barranquilla Dalma, Gianinna Maradona, Pampita, el cantante Trueno y hasta Juan Martín del Potro fueron algunos de los que dejaron pasar la oportunidad de celebrar el nuevo campeonato internacional del Xeneize tras 18 años. Agregar C5N en









Los famosos celebraron en redes sociales el título de la Copa Sudamericana de Boca en Colombia.

Boca se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 luego de 18 años de no obtener un título internacional, tras imponerse por 2 a 0 ante Atlético Mineiro en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, y desató la locura a tal punto que los famosos argentinos no dejaron pasar la oportunidad de pasmar su felicidad y los festejos en las redes sociales.

Desde Pampita, las hermanas Dalma y Gianinna Maradona, los músicos Trueno, Iván Noble y Emiliano Brancciari y el extenista Juan Martín Del Potro, son algunos de los referentes del conjunto Xeneize que celebraron junto a los suyo.

El conjunto de Rodolfo Arruabarrena venció cómodamente al Galo por 2 a 0 con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel consiguió la coronación que terminó con la felicidad absoluta de todos los hinchas tanto dentro del estadio como en la parte del mundo en que se encontraran.

Carolina “Pampita” Ardohain no solo compartió un reel celebrando una nueva coronación, sino que además fue hasta el Obelisco con uno de sus hijos, producto de su relación con Benjamín Vicuña, para festejar con la multitud que se juntó en el centro porteño.

El trapero Mateo Palacios Corazzina, más conocido como Trueno, que está en México en el marco de su gira, se tomó su tiempo para ver el partido. “En las buenas, en las malas, en casa y en cualquier lugar del mundo, siempre Boca”, escribió en la previa, pero cuando finalmente el Xeneize ganó publicó un video a los gritos, cantando junto a sus colaboradores.