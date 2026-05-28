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Un famoso actor se separó tras cinco años de relación: "Un momento difícil"

Tras darle una segunda oportunidad al amor, y a pesar de los esfuerzos de ambas partes, la pareja habría llegado a su fin definitivo. ¿De quiénes se trata?

La famosa pareja no pudo soportar el desgaste.

La famosa pareja no pudo soportar el desgaste.

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El distanciamiento de dos famosos sacude al mundo artístico. Según informó SQP, Agustín "Cachete" Sierra y la bailarina Fiorella Giménez se estaban dando una segunda oportunidad para apostar otra vez al amor, pero la relación no logró afianzarse, las diferencias volvieron a aparecer y el desgaste terminó siendo más fuerte.

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Sabrina Rojas, quien reemplaza a Yanina Latorre en el programa, en medio de una dinámica para que el panel adivinara de qué pareja se trataba, reveló que ambos pertenecían al mundo artístico, que él era actor y ella bailarina, y que ya habían atravesado una separación anteriormente por rumores de infidelidad. Sin embargo, el amor que todavía existía entre ellos los llevó a darse una nueva oportunidad.

Cachete Sierra y Fio Giménez, ¿separados?

Tras varios minutos, la modelo reveló de quiénes se trataba: "Se separaron Cachete Sierra y Fio Giménez", anunció. La pareja se conoció en 2021, en Bailando por un Sueño, y el amor surgió a las pocas semanas. Se separaron en 2023, pero volvieron a reunirse al año siguiente y estaban juntos desde entonces.

Luego de la confirmación, el actor mantuvo una charla con el cronista del programa y habló por primera vez de la situación que atraviesa con la bailarina. "Estamos en un momento difícil", expresó el actor, aunque evitó confirmar una ruptura definitiva. Además, dejó en claro que a pesar de las diferencias están tratando de pasar este momento "con mucho amor y trabajándolo".

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