24 de mayo de 2026 Inicio
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Ola de frío polar para el fin de semana XXL: cuándo aumentan las temperaturas

A pesar del desplome del termómetro, se espera un incremento gradual de las mínimas y máximas de cara a la última semana de mayo. Para el feriado del 25, las condiciones se mantendrán estables y el sol será protagonista durante gran parte del día.

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Las temperaturas aumentarán levemente para el lunes 25 de mayo.

Las temperaturas aumentarán levemente para el lunes 25 de mayo.

A pesar de que el fin de semana largo comenzó acompañado por la ola de frío polar que se extendió a lo largo de la semana, las temperaturas comenzarán gradualmente a aumentar de cara al lunes 25 de mayo. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) compartió el pronóstico extendido donde se puede observar que las condiciones meteorológicas se mantendrán estables durante los próximos días.

Se espera un fin de semana largo sin lluvias. 
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Según informaron desde Meteored "las temperaturas tendrán un gradual ascenso a lo largo de este fin de semana largo", para el norte, centro y parte de la Patagonia. A pesar de que gran parte del sábado y domingo el cielo estará nublado, no se esperan lluvias para el feriado del 25 de mayo.

CABA pronóstico 24-5-26
Captura del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

Captura del Servicio Meteorológico Nacional (SMN)

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se espera un asenso paulatino de las temperaturas. Para la jornada del domingo 24 de mayo, se prevé una temperatura máxima de 16° y una mínima de 9°, bajo un cielo que se mantendrá parcialmente nublado durante gran parte del día. El ingreso de aire frío registrará su punto más intenso en las primeras horas de la jornada, dando paso luego a condiciones estables sin probabilidad de precipitaciones.

En el caso del lunes 25 de mayo el pronóstico proyecta un incremento en los registros de temperatura. La mínima se ubicará en los 12°, mientras que la máxima alcanzará los 18°, consolidando una tendencia de alivio térmico respecto al frío de los días previos. A lo largo de la jornada se mantendrá el predominio de nubosidad variable, alternando entre sectores cubiertos y momentos de sol, especialmente hacia el mediodía y la tarde.

Ranking de temperaturas en Argentina: ¿Cuál es la localidad que amaneció congelada?

San Juan San Juan 2.2ºC
San Rafael Mendoza 1.8ºC
Coronel Suarez Buenos Aires 1.6ºC
Río Grande Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur 1.6ºC
Presidencia Roque Sáenz Peña Chaco 1.2ºC
Villa Reynolds San Luis 0ºC
Maquinchao Río Negro -1.2ºC
Esquel Chubut -1.5ºC
Malargüe Mendoza -2ºC
La Quiaca Jujuy -3.1ºC

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