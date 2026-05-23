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El argentino Federico Luis ganó la Palma de Oro en Cannes en medio de la crisis del INCAA: "Un poco agridulce"

El director ganó la distinción por su cortometraje "Para los contrincantes", que debió rodar íntegramente en México con fondos de ese país, Chile y Francia, ante el desfinanciamiento del INCAA y la paralización del cine local.

El director obtuvo la Palma de Oro por un film que debió rodarse en el exterior ante la falta de financiamiento local.

El director obtuvo la Palma de Oro por un film que debió rodarse en el exterior ante la falta de financiamiento local.

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El director argentino Federico Luis hizo historia para la Argentina al ganar la Palma de Oro en la 79° Edición del Festival de Cannes 2026 como Mejor Cortometraje. "Tengo un sabor agridulce", confesó.

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El director subió al escenario de la Sala Lumière para recibir el galardón de manos de la realizadora española Carla Simón, y conmovió al auditorio con su discurso: "Es maravilloso estar aquí y también un poco agridulce, cuando sabemos que tantas cosas crueles están pasando en el mundo".

La distinción de su obra Para los contrincantes marcó un momento emotivo para el certamen francés, ya que Luis expuso tácitamente la situación de la industria del cine nacional. Tuvo que rodar su trabajo en México ante la falta de financiación del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

El cortometraje es una coproducción que cuenta con fondos de México, Chile y Francia, y relata la historia de un niño de 10 años sumido en el mundo del boxeo infantil en el barrio mexicano de Tepito.

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En el ámbito del cine y la prensa internacional, su declaración de "sabor agridulce" se interpretó como una alusión directa al crítico estado de la industria del cine en Argentina, marcada por el desfinanciamiento del INCAA y la paralización de la producción local.

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La obra del cineasta argentino Federico Luis

Federico Luis es un destacado cineasta argentino reconocido internacionalmente por su trabajo en dirección de cine independiente, que ya había triunfado en la edición 2024 de Cannes al ganar la Semana de la Crítica con su largometraje Simón de la montaña. Este sábado ganó la prestigiosa Palma de Oro al mejor cortometraje en el Festival de Cannes por su obra Para los contrincantes.

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