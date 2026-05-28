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Gran Hermano 2026: se confirmó qué participante volverá con el Golden Ticket

La exparticipante de Generación Dorada volverá a ingresar al reality este jueves y aseguran que tiene sed de venganza.

Una participante reingresará a la casa con el Golden Ticket.

Una participante reingresará a la casa con el Golden Ticket.

Captura Telefe

La producción de Gran Hermano aseguró en redes que habrá Golden Ticket y, según se filtró, la participante que reingresará es Solange Abraham, por lo que su nombre fue tendencia en redes sociales.

En otra gala de nominación con polémicas, se filtraron sospechas de posible complot dentro de la casa.
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La vuelta de la modelo será este jueves, tras la gala de nominación. Adelantaron que será la última vez que las puertas se abran para una reincorporación a la casa de Telefe.

Desde que los realizadores de la Generación Dorada anunciaron el cambio en el juego, los usuarios de X especularon con cuál de los exparticipantes podía ser el elegido y apuntaron a Sol, quien buscará revancha en el juego.

La decisión de El Big se inclinó por Solange "Sol" Abraham, exparticipante de Gran Hermano 2011 que tuvo una polémica expulsión hace un mes, tras un intercambio con La Casa de los Famosos, en México.

La razón de la expulsión de Sol de Gran Hermano

El 28 de abril la máxima autoridad de Gran Hermano decidió su expulsión porque ella manifestó su intención de abandonar, ya que extrañaba a su hija. El Big fue claro a la hora de anunciar su despedida: "Considero que se trata de una deshonra al juego, a los compañeros y a las posibilidades que les brindé desde el momento en que les abrí mis puertas".

"Millones de personas quisieran estar en este lugar, por eso me cuesta comprender esta actitud que no le hace honor a lo que esta casa representa", recriminó GH.

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