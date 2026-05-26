Video: histórica aparición de una ballena azul en las costas de Comodoro Rivadavia El cetáceo, que llegó hasta las supericie de las aguas del Golfo San Jorge, quedó grabado por el celular de una turista que se encontraba en una embarcación. Por Agregar C5N en









Un ejemplar de ballena azul apareción en las costas de Comodoro Rivadavia. Instagram: /maxijonas

Una mujer que se encontraba en Comodoro Rivadavia registró la aparición de una ballena azul a pocos metros de la lancha en la que navegaba, durante un paseo náutico por el golfo San Jorge. Se trata de la primera grabación de un ejemplar de este cetáceo en la zona.

El pasado lunes, una embarcación con tripulación y turistas paseaba por las costas de la ciudad patagónica cuando avistaron la primera aparición de una ballena azul en la zona y una de las pasajeras grabó el imponente momento. El animal, lejos de asustarte por la cercanía de los humanos, se mantuvo cerca y permitió un contacto visual con mucho detalle.

Embed Comodoro Rivadavia: por primera vez lograron registrar una ballena azul desde un bote.https://t.co/owtZoRWyGn pic.twitter.com/R30RFRXk8b — La pluma diario (@OnlinePluma) May 26, 2026

"Hoy tuvimos el privilegio de ser testigos de un encuentro único, la primera vez que se registra a una ballena azul desde el agua; sí, hicimos avistaje de la ballena más grande del mundo", anunció el fotógrafo especializado Maxi Jonas a través de su perfil de Instagram y agradeció a Analía San Leandro, la usuaria que hizo públicas las imágenes.

El reportero gráfico se manifestó sorprendido y resaltó que se trata de "un día histórico" debido a que es el primer registro de este espécimen, que puede alcanzar las 200 toneladas y más de 30 metros de largo, en la costa atlántica argentina.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Maxi Jonas (@maxijonas) "Estoy temblando todavía, nunca me imaginé poder ver al animal más grande del planeta, que salga al lado del bote, tener registro. Me estaban comentando que es la primera vez que se toma registro desde el agua de una de estas", explicó Jonas tras la divulgación de los videos. "Las ballenas siempre nos regalan esta magia y ver el animal más grande del planeta, ustedes no saben el tamaño que tiene", señaló el fotógrafo y agregó que no había registros de una azul desde tan cerca porque se "han visto pasar desde la punta del mar".