Fede Bal recordó su escandalosa separación de Barbie Vélez: "El tiempo me dio la razón"

El actor sorprendió al revelar detalles de la relación que mantuvo con la actriz, cuyo final estuvo atravesado por graves denuncias, entredichos y acusaciones de infidelidad.

Fede Bal estuvo como invitado en Blender, donde recordó la relación que mantuvo con Barbie Vélez y aseguró que, con el paso del tiempo, sintió que le terminaron dando la razón respecto a las denuncias por violencia de género que recibió.

Durante una entrevista con Jose María Listorti, el actor abrió su corazón y contó cómo atravesó la mediática separación en medio de las acusaciones, y relató que logró sobrellevarlo con terapia y el apoyo de sus amigos y familia.

Sin vueltas, el conductor se refirió a las acusaciones de violencia de género que recibió por parte de Barbie Vélez y deslizó: "Cuando vas con la verdad…", dejando entrever que, según su versión, las denuncias eran falsas y formaban parte de un juego mediático.

Además, habló sobre las decisiones que tomó tras la escalada del conflicto: "Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado". También apuntó contra el tratamiento mediático del caso: "La tele se hace eco de cosas que no tienen que tratarse en un estudio, sino en un estudio de abogados y delante de un juez".

En ese sentido, recordó que ambos iniciaron acciones legales mutuas. Pese a todo, aseguró que el paso del tiempo terminó beneficiándolo: "Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón".

Si bien el hijo de Carmen aseguró que le incomoda hablar sobre la situación, no le molesta hacerlo para aclarar los tantos. "Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien, no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá".

En este contexto, explicó que tomó una actitud madura ante el escándalo e intentó sobrellevarlo "dando la cara". "No hay que irse, hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes", finalizó el actor.

Las denuncias de Barbie Vélez hacia Fede Bal

La hija de Nazarena Vélez acusó a su pareja por violencia en 2016, y Fede Bal respondió con una contrademanda donde la acusó por golpes, amenazas y supuestos destrozos en su departamento. El escándalo judicial solo duró un año: en 2017 el juez determinó el sobreseimiento de los dos actores y cerró el caso.