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Elina, esposa de Eduardo Constantini, reveló el secreto para mantener la pasión

La pareja, que tiene una diferencia de edad de 43 años, son padres de Kahlo. A pesar de los comentarios y las críticas que surgieron alrededor de su relación, ambos siguen apostando al amor y llevan seis años juntos. Ella reveló el secreto para cuidar el amor.

Elina, esposa de Eduardo Constantini, reveló el secreto para mantener la pasión

Elina Constantini abrió su corazón durante una entrevista en Vamos las Chicas y reveló cuál es el secreto para mantener la llama encendida con su esposo Eduardo Constantini de 79 años.

Luz Tito, de Gran Hermano
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La modelo y el empresario parecen tener una vida amorosa muy activa y el secreto no se trataría de regalos millonarios o viajes extravagantes, si no que la clave está en un ritual íntimo que el matrimonio mantiene desde la primera noche que se encontraron.

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Elina contó el ritual que hace cada noche con Eduardo.

Elina contó el ritual que hace cada noche con Eduardo.

La historia de cómo se conocieron siempre estuvo rodeada de comentarios que sugerían que Elina habría planeado el encuentro, además de las críticas por la diferencia de edad entre ambos. Sin embargo, lejos de renunciar al amor, apostaron a seguir adelante pese a los prejuicios. Actualmente llevan seis años de casados y formaron una familia junto a Kahlo, fruto de su relación.

La pandemia, para muchas parejas fue una prueba de fuego para comprobar la solides de la relación, muchas terminaron pero Elina y el empresario disfrutaron cada momento a solas, “Me encantó estar encerrada con mi marido. Que vuelva esta pandemia solo para estar encerrada con él”, lanzó en el ciclo transmitido por el Canal de la Ciudad. En este contexto, ella mencionó que mientras la pareja aprovechaba para conocerse y fortalecer la relación, otros matrimonios a su alrededor terminaban en divorcios

Cuál es el secreto de la pareja para mantener la llama viva

Elina sorprendió al contar el hábito, que junto a su marido -con quien se lleva 43 años de diferencia-, realizan cada noche, “brindamos todas las noches desde que somos novios”, se sinceró Elina. Y recordó la frase que Eduardo le dijo apenas comenzaban su amor: “esto es un milagro”, ella sorprendida por semejante declaración sintió desconfianza, “me daba miedo”, confesó entre risas.

Tras varios meses de relación la modelo comprendió que el amor que Eduardo sentía, era genuino. Entonces para ella, el secreto no es el dinero, si no los pequeños rituales que hacen cada noche desde que se conocieron.

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