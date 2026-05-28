Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota con Universidad Católica por la Copa Libertadores

El equipo de Claudio Úbeda cayó ante el conjunto chileno en la Bombonera y se quedó afuera del torneo continental en la última fecha de la fase de grupos.

Boca perdió 1 a 0 frente a Universidad Católica en la Bombonera por la última fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, por lo que quedó afuera de los octavos de final del torneo continental y deberá conformarse con disputar la Sudamericana. Ahora, se preparará para su siguiente partido.

El próximo encuentro de Boca es incierto, ya que podría ser contra Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina, en la previa del Mundial 2026. No obstante, la organización del torneo todavía no oficializó el día ni el horario en el que se llevará a cabo el partido.

En este marco, otra posibilidad es que el siguiente partido del Xeneize sea los playoff de la Copa Sudamericana contra O'Higgins luego de la Copa del Mundo. El partido de ida se jugará en la Bombonera en la semana del 21 de julio, mientras que la vuelta se disputará en Chile durante la semana siguiente.

El Xeneize disputó un partido especial este jueves contra el equipo chileno, ya que utilizó una camiseta en recuerdo de la consagración en la Copa Libertadores 2001 , con Juan Román Riquelme como la principal figura y Carlos Bianchi de entrenador.

Una figura del fútbol argentino reconoció el interés de Boca para sumarlo

El futbolista de Argentinos Juniors Leandro Lozano reconoció el interés de Boca para contratarlo en el próximo mercado de pases, en medio de los rumores que indican que el Xeneize buscará reforzar el lateral derecho debido a los niveles bajos de Juan Barinaga y Marcelo Weigandt en esa posición.

En diálogo con Radio Minuto 1 de Uruguay, Lozano expuso su entusiasmo por el interés de Boca por sus buenos desempeños en Argentinos Juniors: "Me explotó el teléfono cuando salió lo de Boca. Antes de irme tengo que juntarme con mi representante y ahí me van a contar sobre eso. Que esté mi nombre en un equipo tan grande es algo muy lindo. Soy consciente que, más allá de que me está yendo bien, es difícil entrar en estos equipos, así que hay que ver qué tan real es".

Por otro lado, destacó el nivel del Bicho, pese a la eliminación en las semifinales del Torneo Apertura 2026 contra Belgrano: "Veíamos posible pasar a Belgrano y ganarle a River. Quedamos con la tristeza de la séptima derrota por penales, pero creo que Argentinos merece un título. Diez me ha sorprendido para bien, me quiere mucho y el equipo está en un gran nivel hace un año y medio, una locura".