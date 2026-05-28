Lionel Scaloni dio la lista: estos son los 26 jugadores que irán al Mundial 2026

Con la base de los campeones de Qatar, la nómina presenta pocas sorpresas para el torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

A dos semanas del inicio del Mundial 2026, el DT de la Selección, Lionel Scaloni , definió la lista de los 26 jugadores argentinos que buscarán la Copa del Mundo en el torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio.

La selección deburará frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22 horas en Kansas , luego chocará con Austria el lunes 22 de junio a las 14 en Dallas, y cerrará el grupo J frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23 nuevamente en Dallas.

Será la primera vez con tres países que serán anfitriones y que se disputará con 48 Selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

ARQUEROS

dibu martinez

Emiliano Martínez

Gerónimo Rulli

Juan Musso

DEFENSORES

Otamendi Redes sociales

Leonardo Balerdi

Gonzalo Montiel

Facundo Medina

Nahuel Molina

Cristian Romero

Nicolás Otamendi

Lisandro Martínez

Nicolás Tagliafico

VOLANTES

De Paul Redes sociales

Enzo Fernández

Valentín Barco

Giovani Lo Celso

Alexis Mac Allister

Rodrigo De Paul

Leandro Paredes

Exequiel Palacios

DELANTEROS

messi regreso seleccion El gol de Messi a Uruguay en el regreso a la Selección.

Lionel Messi

Nicolás Paz

Thiago Almada

Julián Álvarez

José Manuel López

Lautaro Martínez

Giuliano Simeone

Nicolás González

El fixture de Argentina en la primera fase

Martes 16 de junio a las 22 horas (Kansas)

Vs Argelia.

Lunes 22 de junio a las 14 hs (Dallas)

Vs Austria.

Sábado 28 de junio a las 23 hs (Dallas)

Vs. Jordania.

Cómo son las sedes en las que jugará la Selección argentina en el Mundial 2026

El debut tendrá lugar en el Arrowhead Stadium de Kansas City, un estadio inaugurado en 1972 y remodelado en distintas etapas. Se trata de un recinto con capacidad superior a 75.000 espectadores, reconocido por su acústica y por el impacto que generan sus tribunas cerradas. Para el Mundial 2026, el campo de juego será adaptado a las dimensiones internacionales exigidas por la FIFA.

Los otros dos partidos de la fase de grupos se disputarán en el AT&T Stadium de Arlington, ubicado en el área de Dallas y denominado Dallas Stadium durante el torneo. Inaugurado en 2009, es uno de los estadios más grandes del país, con capacidad cercana a 80.000 personas y posibilidad de ampliación.

Este recinto se caracteriza por su estructura moderna, con techo retráctil y un sistema de pantallas de gran tamaño. Habitualmente es sede de eventos masivos y finales universitarias, lo que lo posiciona como uno de los escenarios principales del campeonato.

El recorrido del equipo en las instancias posteriores dependerá de su ubicación final en el grupo. Si termina en el primer puesto, enfrentará al segundo del Grupo H en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de finalizar en la segunda posición, el cruce será ante el ganador de esa zona en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El calendario completo del Mundial 2026 (hora argentina)

Fase de Grupos

Jueves, 11 de junio de 2026

16:00: México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México

México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México 23:00: Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio de 2026

16:00: Canadá vs. Europa A – Grupo B – Toronto Stadium

Canadá vs. Europa A – Grupo B – Toronto Stadium 22:00: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio de 2026

19:00: Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium

Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium 01:00 (14/06): Australia vs. Europa C – Grupo D – BC Place Vancouver

Australia vs. Europa C – Grupo D – BC Place Vancouver 22:00: Haití vs. Escocia – Grupo C – Nueva York Nueva Jersey Stadium

Haití vs. Escocia – Grupo C – Nueva York Nueva Jersey Stadium 16:00: Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium

Domingo, 14 de junio de 2026

14:00: Alemania vs. Curazao – Grupo E – Philadelphia Stadium

Alemania vs. Curazao – Grupo E – Philadelphia Stadium 20:00: Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Houston Stadium

Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Houston Stadium 17:00: Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas Stadium

Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas Stadium 23:00: Europa B vs. Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio de 2026

13:00: España vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami Stadium

España vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami Stadium 19:00: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Atlanta Stadium

Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Atlanta Stadium 16:00: Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Los Angeles Stadium

Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Los Angeles Stadium 22:00: Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Seattle Stadium

Martes, 16 de junio de 2026

16:00: Francia vs. Senegal – Grupo I – New York New Jersey Stadium

Francia vs. Senegal – Grupo I – New York New Jersey Stadium 19:00: Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I – Boston Stadium

Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I – Boston Stadium 22:00: Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium

Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium 01:00 (17/06): Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio de 2026

17:00: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium

Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium 20:00: Ghana vs. Panamá – Grupo L – Dallas Stadium

Ghana vs. Panamá – Grupo L – Dallas Stadium 14:00: Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K – Houston Stadium

Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K – Houston Stadium 23:00: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio de 2026

13:00: Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta Stadium

Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta Stadium 16:00: Suiza vs. Europa A – Grupo B – Los Angeles Stadium

Suiza vs. Europa A – Grupo B – Los Angeles Stadium 19:00: Canadá vs. Qatar – Grupo B – BC Place Vancouver

Canadá vs. Qatar – Grupo B – BC Place Vancouver 22:00: México vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio de 2026

22:00: Brasil vs. Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium

Brasil vs. Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium 19:00: Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium

Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium 01:00 (20/06): Europa C vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium

Europa C vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium 16:00: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle Stadium

Sábado, 20 de junio de 2026

17:00: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium

Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium 21:00: Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City Stadium

Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City Stadium 14:00: Países Bajos vs. Europa B – Grupo F – Houston Stadium

Países Bajos vs. Europa B – Grupo F – Houston Stadium 01:00 (21/06): Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio de 2026

13:00: España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Miami Stadium

España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Miami Stadium 19:00: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium

Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium 16:00: Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Angeles Stadium

Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Angeles Stadium 22:00: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio de 2026

18:00: Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I – Nueva York Nueva Jersey Stadium

Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I – Nueva York Nueva Jersey Stadium 21:00: Noruega vs. Senegal – Grupo I – Philadelphia Stadium

Noruega vs. Senegal – Grupo I – Philadelphia Stadium 14:00: Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium

Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium 00:00 (23/06): Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio de 2026

17:00: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium

Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium 20:00: Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium

Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium 14:00: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium

Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium 23:00: Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio de 2026

19:00: Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami Stadium

Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami Stadium 19:00: Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta Stadium

Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta Stadium 16:00: Suiza vs. Canadá – Grupo B – BC Place Vancouver

Suiza vs. Canadá – Grupo B – BC Place Vancouver 16:00: Europa A vs. Qatar – Grupo B – Seattle Stadium

Europa A vs. Qatar – Grupo B – Seattle Stadium 22:00: Europa D vs. México – Grupo A – Estadio Ciudad de México

Europa D vs. México – Grupo A – Estadio Ciudad de México 22:00: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio de 2026

17:00: Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Philadelphia Stadium

Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Philadelphia Stadium 17:00: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – New York New Jersey Stadium

Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – New York New Jersey Stadium 20:00: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Dallas Stadium

Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Dallas Stadium 20:00: Japón vs. Europa B – Grupo F – Kansas City Stadium

Japón vs. Europa B – Grupo F – Kansas City Stadium 23:00: Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles Stadium

Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles Stadium 23:00: Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio de 2026

16:00: Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston Stadium

Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston Stadium 16:00: Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I – Toronto Stadium

Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I – Toronto Stadium 00:00 (27/06): Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Seattle Stadium

Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Seattle Stadium 00:00 (27/06): Egipto vs. Irán – Grupo G – BC Place Vancouver

Egipto vs. Irán – Grupo G – BC Place Vancouver 21:00: Uruguay vs. España – Grupo H – Houston Stadium

Uruguay vs. España – Grupo H – Houston Stadium 21:00: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Estadio Guadalajara

Sábado, 27 de junio de 2026

18:00: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium

Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium 18:00: Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium

Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium 23:00: Jordania vs. Argentina – Grupo J – Kansas City Stadium

Jordania vs. Argentina – Grupo J – Kansas City Stadium 23:00: Argelia vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium

Argelia vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium 20:30: Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami Stadium

Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami Stadium 20:30: Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta Stadium

Fase de Eliminación

Domingo, 28 de junio de 2026

Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B – 17:00 – Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio de 2026

Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – 17:00 – Boston Stadium

Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C – 18:00 – Estadio Monterrey

Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F – 20:00 – Houston Stadium

Martes, 30 de junio de 2026

Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – 18:00 – New York New Jersey Stadium

Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I – 21:00 – Dallas Stadium

Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – 22:00 – Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio de 2026

Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – 17:00 – Atlanta Stadium

Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – 18:00 – San Francisco Bay Area Stadium

Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – 23:00 – Seattle Stadium

Jueves, 2 de julio de 2026

Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L – 17:00 – Toronto Stadium

Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J – 20:00 – Los Angeles Stadium

Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – 23:00 – BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio de 2026

Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H – 18:00 – Miami Stadium

Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – 20:00 – Kansas City Stadium

Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G – 23:00 – Dallas Stadium

Octavos de Final

Sábado, 4 de julio de 2026

Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 – 17:00 – Philadelphia Stadium

Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 – 20:00 – Houston Stadium

Domingo, 5 de julio de 2026

Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 – 17:00 – New York New Jersey Stadium

Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 – 18:00 – Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio de 2026

Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 – 18:00 – Dallas Stadium

Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 – 23:00 – Seattle Stadium

Martes, 7 de julio de 2026

Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 – 18:00 – Atlanta Stadium

Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 – 23:00 – BC Place Vancouver

Cuartos de Final

Jueves, 9 de julio de 2026

Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 – 18:00 – Boston Stadium

Viernes, 10 de julio de 2026

Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 – 20:00 – Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio de 2026

Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 – 18:00 – Miami Stadium

Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 – 21:00 – Kansas City Stadium

Semifinales

Martes, 14 de julio de 2026

Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 – 16:00 – Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio de 2026

Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 – 16:00 – Atlanta Stadium

Partido por el Tercer Puesto

Sábado, 18 de julio de 2026

Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 – 18:00 – Miami Stadium

Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio de 2026