28 de mayo de 2026 Inicio
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Lionel Scaloni dio la lista: estos son los 26 jugadores que irán al Mundial 2026

Con la base de los campeones de Qatar, la nómina presenta pocas sorpresas para el torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Se inicia el sueño mundialista.

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A dos semanas del inicio del Mundial 2026, el DT de la Selección, Lionel Scaloni, definió la lista de los 26 jugadores argentinos que buscarán la Copa del Mundo en el torneo que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá desde el 11 de junio.

Nico Paz y Valentín Barco, las dos figuras de la renovación de la Scaloneta.
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La selección deburará frente a Argelia el martes 16 de junio a las 22 horas en Kansas, luego chocará con Austria el lunes 22 de junio a las 14 en Dallas, y cerrará el grupo J frente a Jordania el sábado 27 de junio a las 23 nuevamente en Dallas.

Será la primera vez con tres países que serán anfitriones y que se disputará con 48 Selecciones que estarán repartidas en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Los dos mejores de cada zona y los ocho mejores terceros avanzarán a los 16avos de final, donde iniciará la instancia de eliminación directa hasta conocer al nuevo campeón.

ARQUEROS

dibu martinez
  • Emiliano Martínez
  • Gerónimo Rulli
  • Juan Musso

DEFENSORES

Otamendi
  • Leonardo Balerdi
  • Gonzalo Montiel
  • Facundo Medina
  • Nahuel Molina
  • Cristian Romero
  • Nicolás Otamendi
  • Lisandro Martínez
  • Nicolás Tagliafico

VOLANTES

De Paul
  • Enzo Fernández
  • Valentín Barco
  • Giovani Lo Celso
  • Alexis Mac Allister
  • Rodrigo De Paul
  • Leandro Paredes
  • Exequiel Palacios

DELANTEROS

messi regreso seleccion
El gol de Messi a Uruguay en el regreso a la Selección.

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  • Lionel Messi
  • Nicolás Paz
  • Thiago Almada
  • Julián Álvarez
  • José Manuel López
  • Lautaro Martínez
  • Giuliano Simeone
  • Nicolás González

El fixture de Argentina en la primera fase

Martes 16 de junio a las 22 horas (Kansas)

Vs Argelia.

Lunes 22 de junio a las 14 hs (Dallas)

Vs Austria.

Sábado 28 de junio a las 23 hs (Dallas)

Vs. Jordania.

Cómo son las sedes en las que jugará la Selección argentina en el Mundial 2026

El debut tendrá lugar en el Arrowhead Stadium de Kansas City, un estadio inaugurado en 1972 y remodelado en distintas etapas. Se trata de un recinto con capacidad superior a 75.000 espectadores, reconocido por su acústica y por el impacto que generan sus tribunas cerradas. Para el Mundial 2026, el campo de juego será adaptado a las dimensiones internacionales exigidas por la FIFA.

Los otros dos partidos de la fase de grupos se disputarán en el AT&T Stadium de Arlington, ubicado en el área de Dallas y denominado Dallas Stadium durante el torneo. Inaugurado en 2009, es uno de los estadios más grandes del país, con capacidad cercana a 80.000 personas y posibilidad de ampliación.

Este recinto se caracteriza por su estructura moderna, con techo retráctil y un sistema de pantallas de gran tamaño. Habitualmente es sede de eventos masivos y finales universitarias, lo que lo posiciona como uno de los escenarios principales del campeonato.

El recorrido del equipo en las instancias posteriores dependerá de su ubicación final en el grupo. Si termina en el primer puesto, enfrentará al segundo del Grupo H en el Hard Rock Stadium de Miami. En caso de finalizar en la segunda posición, el cruce será ante el ganador de esa zona en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

El calendario completo del Mundial 2026 (hora argentina)

Fase de Grupos

Jueves, 11 de junio de 2026

  • 16:00: México vs. Sudáfrica – Grupo A – Estadio Ciudad de México
  • 23:00: Corea del Sur vs. Europa D – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio de 2026

  • 16:00: Canadá vs. Europa A – Grupo B – Toronto Stadium
  • 22:00: Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D – Los Angeles Stadium

Sábado, 13 de junio de 2026

  • 19:00: Brasil vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium
  • 01:00 (14/06): Australia vs. Europa C – Grupo D – BC Place Vancouver
  • 22:00: Haití vs. Escocia – Grupo C – Nueva York Nueva Jersey Stadium
  • 16:00: Qatar vs. Suiza – Grupo B – San Francisco Bay Area Stadium

Domingo, 14 de junio de 2026

  • 14:00: Alemania vs. Curazao – Grupo E – Philadelphia Stadium
  • 20:00: Costa de Marfil vs. Ecuador – Grupo E – Houston Stadium
  • 17:00: Países Bajos vs. Japón – Grupo F – Dallas Stadium
  • 23:00: Europa B vs. Túnez – Grupo F – Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio de 2026

  • 13:00: España vs. Cabo Verde – Grupo H – Miami Stadium
  • 19:00: Arabia Saudita vs. Uruguay – Grupo H – Atlanta Stadium
  • 16:00: Bélgica vs. Egipto – Grupo G – Los Angeles Stadium
  • 22:00: Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G – Seattle Stadium

Martes, 16 de junio de 2026

  • 16:00: Francia vs. Senegal – Grupo I – New York New Jersey Stadium
  • 19:00: Repechaje 2 vs. Noruega – Grupo I – Boston Stadium
  • 22:00: Argentina vs. Argelia – Grupo J – Kansas City Stadium
  • 01:00 (17/06): Austria vs. Jordania – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Miércoles, 17 de junio de 2026

  • 17:00: Inglaterra vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium
  • 20:00: Ghana vs. Panamá – Grupo L – Dallas Stadium
  • 14:00: Portugal vs. Repechaje 1 – Grupo K – Houston Stadium
  • 23:00: Uzbekistán vs. Colombia – Grupo K – Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio de 2026

  • 13:00: Europa D vs. Sudáfrica – Grupo A – Atlanta Stadium
  • 16:00: Suiza vs. Europa A – Grupo B – Los Angeles Stadium
  • 19:00: Canadá vs. Qatar – Grupo B – BC Place Vancouver
  • 22:00: México vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio de 2026

  • 22:00: Brasil vs. Haití – Grupo C – Philadelphia Stadium
  • 19:00: Escocia vs. Marruecos – Grupo C – Boston Stadium
  • 01:00 (20/06): Europa C vs. Paraguay – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium
  • 16:00: Estados Unidos vs. Australia – Grupo D – Seattle Stadium

Sábado, 20 de junio de 2026

  • 17:00: Alemania vs. Costa de Marfil – Grupo E – Toronto Stadium
  • 21:00: Ecuador vs. Curazao – Grupo E – Kansas City Stadium
  • 14:00: Países Bajos vs. Europa B – Grupo F – Houston Stadium
  • 01:00 (21/06): Túnez vs. Japón – Grupo F – Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio de 2026

  • 13:00: España vs. Arabia Saudita – Grupo H – Miami Stadium
  • 19:00: Uruguay vs. Cabo Verde – Grupo H – Atlanta Stadium
  • 16:00: Bélgica vs. Irán – Grupo G – Los Angeles Stadium
  • 22:00: Nueva Zelanda vs. Egipto – Grupo G – BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio de 2026

  • 18:00: Francia vs. Repechaje 2 – Grupo I – Nueva York Nueva Jersey Stadium
  • 21:00: Noruega vs. Senegal – Grupo I – Philadelphia Stadium
  • 14:00: Argentina vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium
  • 00:00 (23/06): Jordania vs. Argelia – Grupo J – San Francisco Bay Area Stadium

Martes, 23 de junio de 2026

  • 17:00: Inglaterra vs. Ghana – Grupo L – Boston Stadium
  • 20:00: Panamá vs. Croacia – Grupo L – Toronto Stadium
  • 14:00: Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K – Houston Stadium
  • 23:00: Colombia vs. Repechaje 1 – Grupo K – Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio de 2026

  • 19:00: Escocia vs. Brasil – Grupo C – Miami Stadium
  • 19:00: Marruecos vs. Haití – Grupo C – Atlanta Stadium
  • 16:00: Suiza vs. Canadá – Grupo B – BC Place Vancouver
  • 16:00: Europa A vs. Qatar – Grupo B – Seattle Stadium
  • 22:00: Europa D vs. México – Grupo A – Estadio Ciudad de México
  • 22:00: Sudáfrica vs. Corea del Sur – Grupo A – Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio de 2026

  • 17:00: Ecuador vs. Alemania – Grupo E – Philadelphia Stadium
  • 17:00: Curazao vs. Costa de Marfil – Grupo E – New York New Jersey Stadium
  • 20:00: Túnez vs. Países Bajos – Grupo F – Dallas Stadium
  • 20:00: Japón vs. Europa B – Grupo F – Kansas City Stadium
  • 23:00: Europa C vs. Estados Unidos – Grupo D – Los Angeles Stadium
  • 23:00: Paraguay vs. Australia – Grupo D – San Francisco Bay Area Stadium

Viernes, 26 de junio de 2026

  • 16:00: Noruega vs. Francia – Grupo I – Boston Stadium
  • 16:00: Senegal vs. Repechaje 2 – Grupo I – Toronto Stadium
  • 00:00 (27/06): Nueva Zelanda vs. Bélgica – Grupo G – Seattle Stadium
  • 00:00 (27/06): Egipto vs. Irán – Grupo G – BC Place Vancouver
  • 21:00: Uruguay vs. España – Grupo H – Houston Stadium
  • 21:00: Cabo Verde vs. Arabia Saudita – Grupo H – Estadio Guadalajara

Sábado, 27 de junio de 2026

  • 18:00: Panamá vs. Inglaterra – Grupo L – New York New Jersey Stadium
  • 18:00: Croacia vs. Ghana – Grupo L – Philadelphia Stadium
  • 23:00: Jordania vs. Argentina – Grupo J – Kansas City Stadium
  • 23:00: Argelia vs. Austria – Grupo J – Dallas Stadium
  • 20:30: Colombia vs. Portugal – Grupo K – Miami Stadium
  • 20:30: Repechaje 1 vs. Uzbekistán – Grupo K – Atlanta Stadium

Fase de Eliminación

Domingo, 28 de junio de 2026

  • Partido 73 – 2º Grupo A v 2º Grupo B – 17:00 – Los Angeles Stadium

Lunes, 29 de junio de 2026

  • Partido 74 – 1º Grupo E v 3º Grupo A/B/C/D/F – 17:00 – Boston Stadium
  • Partido 75 – 1º Grupo F v 2º Grupo C – 18:00 – Estadio Monterrey
  • Partido 76 – 1º Grupo E v 2º Grupo F – 20:00 – Houston Stadium

Martes, 30 de junio de 2026

  • Partido 77 – 1º Grupo I v 3º Grupo C/D/F/G/H – 18:00 – New York New Jersey Stadium
  • Partido 78 – 2º Grupo E v 2º Grupo I – 21:00 – Dallas Stadium
  • Partido 79 – 1º Grupo A v 3º Grupo C/E/F/H/I – 22:00 – Estadio Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio de 2026

  • Partido 80 – 1º Grupo L v 3º Grupo E/H/I/J/K – 17:00 – Atlanta Stadium
  • Partido 81 – 1º Grupo D v 3º Grupo B/E/F/I/J – 18:00 – San Francisco Bay Area Stadium
  • Partido 82 – 1º Grupo G v 3º Grupo A/E/H/I/J – 23:00 – Seattle Stadium

Jueves, 2 de julio de 2026

  • Partido 83 – 2º Grupo K v 2º Grupo L – 17:00 – Toronto Stadium
  • Partido 84 – 1º Grupo H v 2º Grupo J – 20:00 – Los Angeles Stadium
  • Partido 85 – 1º Grupo B v 3º Grupo E/F/G/I/J – 23:00 – BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio de 2026

  • Partido 86 – 1º Grupo J v 2º Grupo H – 18:00 – Miami Stadium
  • Partido 87 – 1º Grupo K v 3º Grupo D/E/I/J/L – 20:00 – Kansas City Stadium
  • Partido 88 – 2º Grupo D v 2º Grupo G – 23:00 – Dallas Stadium

Octavos de Final

Sábado, 4 de julio de 2026

  • Partido 89 – Ganador partido 74 v Ganador partido 77 – 17:00 – Philadelphia Stadium
  • Partido 90 – Ganador partido 73 v Ganador partido 75 – 20:00 – Houston Stadium

Domingo, 5 de julio de 2026

  • Partido 91 – Ganador partido 76 v Ganador partido 78 – 17:00 – New York New Jersey Stadium
  • Partido 92 – Ganador partido 79 v Ganador partido 80 – 18:00 – Estadio Azteca Ciudad de México

Lunes, 6 de julio de 2026

  • Partido 93 – Ganador partido 83 v Ganador partido 84 – 18:00 – Dallas Stadium
  • Partido 94 – Ganador partido 81 v Ganador partido 82 – 23:00 – Seattle Stadium

Martes, 7 de julio de 2026

  • Partido 95 – Ganador partido 86 v Ganador partido 88 – 18:00 – Atlanta Stadium
  • Partido 96 – Ganador partido 85 v Ganador partido 87 – 23:00 – BC Place Vancouver

Cuartos de Final

Jueves, 9 de julio de 2026

  • Partido 97 – Ganador partido 89 v Ganador partido 90 – 18:00 – Boston Stadium

Viernes, 10 de julio de 2026

  • Partido 98 – Ganador partido 93 v Ganador partido 94 – 20:00 – Los Angeles Stadium

Sábado, 11 de julio de 2026

  • Partido 99 – Ganador partido 91 v Ganador partido 92 – 18:00 – Miami Stadium
  • Partido 100 – Ganador partido 95 v Ganador partido 96 – 21:00 – Kansas City Stadium

Semifinales

Martes, 14 de julio de 2026

  • Partido 101 – Ganador partido 97 v Ganador partido 98 – 16:00 – Dallas Stadium

Miércoles, 15 de julio de 2026

  • Partido 102 – Ganador partido 99 v Ganador partido 100 – 16:00 – Atlanta Stadium

Partido por el Tercer Puesto

Sábado, 18 de julio de 2026

  • Partido 103 – Perdedor partido 101 v Perdedor partido 102 – 18:00 – Miami Stadium

Final del Mundial 2026

Domingo, 19 de julio de 2026

  • Partido 104 – Ganador partido 101 v Ganador partido 102 – 16:00 – Nueva York Nueva Jersey Stadium

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