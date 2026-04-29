29 de abril de 2026 Inicio
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Escándalo en el INTI: el Gobierno denunciará a gremialistas por retención forzada de autoridades

Militantes de ATE impidieron por dos horas la salida del presidente del organismo y su equipo técnico en el Parque Tecnológico Migueletes. Los manifestantes bloquearon los accesos al edificio y debieron ser desalojados por personal de la Gendarmería Nacional.

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Bloqueo y represión en el Parque Tecnológico Migueletes.

Bloqueo y represión en el Parque Tecnológico Migueletes.

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Alrededor de 70 integrantes de la Junta Interna de ATE serán denunciados por el supuesto bloqueo al titular del INTI, Miguel Romero, y sus colaboradores que se retiraran de sus oficinas. El bloqueo se extendió por dos horas mientras los manifestantes forzaban puertas y ventanas con el claro objetivo de ingresar al edificio principal.

Servicio Meteorológico Nacional.
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Durante el bloqueo, el secretario gremial Francisco Dolmann se comunicó con Romero para solicitarle "que se rindiera y saliera del edificio" ante la presión de la militancia. El dirigente intentó condicionar la salida de las autoridades y le pidió al funcionario "que no tuviera miedo, que no le iba a pasar nada".

La Gendarmería Nacional arribó al predio para resguardar la seguridad de los directivos, en medio de agresiones físicas y verbales que se registraron en el lugar. Finalmente, los efectivos federales dispersaron a los representantes sindicales y permitieron que los funcionarios pudieran retirarse del establecimiento sin problema.

El organismo confirmó que promoverá las denuncias penales correspondientes para que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos. Desde la institución subrayaron que no tolerarán ninguna expresión de violencia o amenazas por parte de los representantes de los trabajadores.

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