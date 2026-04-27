Salió a la venta el álbum del Mundial 2026: cómo es, cuánto cuesta y dónde conseguir las figuritas

La empresa Panini lo lanzó de cara a la Copa del Mundo, que comenzará el 11 de junio. Será el más grande de la historia debido al cambio de formato del torneo.

La empresa Panini lanzó a la venta el álbum del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 , que se trata de la mayor colección impresa por la editorial italiana debido al cambio de formato del torneo, que será el más largo de la historia ya que se extenderá del 11 de junio al 19 de julio.

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La portada del álbum está dedicada a Canadá y Estados Unidos, incorpora el emblema oficial y el trofeo de la Copa del Mundo , mientras que la edición oficial tiene 112 páginas y reúne un total récord de 980 figuritas , con siete estampas por sobre. La expansión responde además a la distribución del torneo en 16 ciudades anfitrionas entre Canadá, Estados Unidos y México.

El valor del libro de tapa blanda es de $15.000, mientras que el paquete, que contiene siete figuritas y cuesta $2.000, se puede comprar en kioscos. El álbum fue presentado en la región de Nueva York/Nueva Jersey , una de las sedes y lugar de la final de la Copa del Mundo.

"El álbum de cromos de Panini, como la Copa Mundial de la FIFA, es una de las tradiciones más célebres y arraigadas de la cultura mundial del fútbol. Lleva muchísimo tiempo uniendo a generaciones de aficionados, generando entusiasmo en todo el mundo y creando momentos que dejan recuerdos imborrables tras la competición, y para nosotros es un orgullo continuar esta colaboración en la Copa Mundial de la FIFA 2026", expresó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA.

Y añadió: "La FIFA y Panini se complacen en ofrecer de nuevo un producto que une a coleccionistas, familias y aficionados de todas las edades. Este álbum es más que un objeto de colección: representa un símbolo de la alegría, la pasión y la expectación que caracterizan a la Copa Mundial de la FIFA".

Álbum virtual del Mundial 2026: dónde se descarga y cómo obtener paquetes gratis

A 45 días del inicio del Mundial 2026, salió a la venta del álbum tanto físico como de manera virtual que se podrá adquirirse tanto en la web como en la aplicación. Además, revelaron que se podrán comprar paquetes de figuritas de manera gratuita.

Dentro de esta versión, los usuarios tendrán dos sobres de regalo por día, que contienen cinco figuritas cada uno, (una cantidad menor con respecto al físico), pero al mismo tiempo, también se podrán conseguir otros extras.

Para poder adquirir el álbum y figuritas de manera virtual se deberá descargar la aplicación llamada FIFA Panini Collection, que estará disponible tanto en la App Store para Iphone o Google Play Store para Android.

Una vez buscada y visualizada en la tienda digital, se debe apretar el botón “obtener” o “descargar”, según el sistema operativo y cuando finalice la instalación se podrá ingresar juego. La colección incluye 980 figuritas entre 48 selecciones.

Más allá de los dos sobres por día, también se podrán conseguir otros extras. Una de las maneras es iniciando sesión en la página web de Coca Cola, ya que allí todos los días se renovará un código con el que podrán obtener un sobre más para abrir cada 24 horas.

Al mismo tiempo, existen dos códigos con los que también podrán obtener un sobre extra. Cabe destacar que solamente se podrán utilizar una vez por usuario. Los mismos son ALL-THE-FEELS y FIFA-2026-PLAY.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que solamente está permitido abrir un máximo de cuatro sobres por días. Es por eso que, en caso de seguir los pasos mencionados anteriormente, llegarán al límite y podrán seguir abriendo los sobres a partir del día siguiente.