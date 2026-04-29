Una nena se sumó al reclamo por los jubilados en Congreso: "No deberían sufrir tanto por lo que está haciendo Milei" El testimonio de una niña sorprendió en medio de la marcha de todos los miércoles: "Ellos no deberían sufrir tanto por lo que les está haciendo Milei”, expresó en medio de lágrimas reflejando que el impacto de la crisis económica indigna hasta a los más chicos. Por + Seguir en







Como cada miércoles, jubilados autoconvocados se concentraron en las inmediaciones del Congreso.

Como cada miércoles, jubilados autoconvocados se concentraron en las inmediaciones del Congreso de la Nación para reclamar por sus derechos y exigir mejoras en sus condiciones de vida. La protesta estuvo marcada por un momento emotivo: Santina, una niña de 11 años, expresó su apoyo a los abuelos con un mensaje que conmovió a todos los presentes. “Yo amo a los abuelitos, y no deberían sufrir tanto por lo que les está haciendo Milei”, expresó la nena con sensibilidad en medio de la tensión política.

En esta jornada especial por la presentación de Manuel Adorni en el Palacio Legislativo para dar explicaciones por presuntos hechos de corrupción durante su gestión, se sumaron a la protesta de todos los miércoles de jubilados, ciudadanos de a pie que exigieron explicaciones por sus viajes y gastos al jefe de Gabinete.

Entre ellos, se destacó la presencia de Santina, una nena de 11 años acompañada con por su madre, que apoyó a los jubilados y su testimonio conmovió a los presentes: “Ellos no deberían sufrir tanto por lo que está haciendo Milei”.

Embed Otro miércoles en las inmediaciones del Congreso | El emocionante testimonio de Santina, una nena de 11 años que apoya a los jubilados: "Yo amo a los abuelitos, y no deberían sufrir tanto por lo que está haciendo Milei".



Mirá #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/NHSkeX7JYO — C5N (@C5N) April 29, 2026 "Ellos trabajaron toda su vida para tener la jubilación", expresó entre lágrimas la nena de Guernica que manifestó su apoyo a los jubilados en medio de una jornada de tensiones políticas y cinismo por parte del oficialismo ante el Palacio Legislativo. "Los jubilados de los miércoles algo estamos dejando", manifestó Carlos, el reconocido jubilado hincha de Chacarita que le pone siempre el cuerpo a las marchas.

Mientras gran parte del pueblo argentino se concentra en la plaza del Congreso para reclamar por los recortes en jubilaciones, transporte, subsidios y programas de discapacidad, Manuel Adorni, tras un prolongado silencio, se presentó en el Palacio Legislativo para exponer ante los diputados. Sin embargo, lejos de aportar tranquilidad, la sesión se transformó en un acto de respaldo político al funcionario, marcado por la presencia del presidente Javier Milei.