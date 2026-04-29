El 4 de mayo tendrá un feriado particular en Buenos Aires: ¿quiénes extienden el fin de semana largo?

Villa Maza y Bariloche celebrarán aniversarios fundacionales el lunes 4 de mayo. Su cercanía con el Día del Trabajador generará cuatro días consecutivos de descanso para empleados públicos.

El lunes 4 funcionará como extensión del fin de semana regular que ya incluye el viernes 1° por el Día del Trabajador.

La medida permitirá participar en celebraciones locales, impulsar el turismo y extender el descanso durante los primeros días de mayo.

El descanso será obligatorio para empleados públicos y entidades oficiales, mientras que en el sector privado dependerá de cada empleador.

Estas localidades disfrutarán un fin de semana extralargo de cuatro días al unirse este asueto con el feriado nacional del 1° de mayo.

El lunes 4 de mayo de 2026 será día no laborable en Villa Maza (Buenos Aires) y San Carlos de Bariloche (Río Negro) por sus aniversarios fundacionales.

El calendario de mayo del 2026 presenta un asueto local que beneficiará específicamente a habitantes de dos localidades de diferentes provincias argentinas durante los primeros días del mes. El lunes 4 de mayo se establecerá como día no laborable en Villa Maza (Provincia de Buenos Aires) y San Carlos de Bariloche (Río Negro) por conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales, generando un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos para trabajadores del sector público de estas comunidades tras el feriado nacional del Día del Trabajador del viernes 1° de mayo.

La difusión de este asueto municipal despierta expectativa entre trabajadores y familias de ambas jurisdicciones que comienzan a planificar actividades y escapadas aprovechando esta excepcional configuración de descanso en los primeros días de mayo. Conocer estas coincidencias resulta fundamental para quienes residen en Villa Maza o Bariloche, permitiéndoles organizar viajes, participar en celebraciones locales o simplemente disfrutar de cuatro jornadas consecutivas sin obligaciones laborales.

El asueto del lunes 4 de mayo responde a conmemoraciones de aniversarios fundacionales en dos jurisdicciones de diferentes provincias argentinas que comparten esta fecha emblemática. Villa Maza , localidad ubicada en la Provincia de Buenos Aires, celebrará su aniversario fundacional mediante día no laborable. Otro lugar que correrá con la misma suerte es San Carlos de Bariloche. Esta importante ciudad turística de la Provincia de Río Negro ubicada en la región cordillerana patagónica, compartirá la misma fecha para su celebración.

La configuración del fin de semana extralargo abarcará cuatro días consecutivos exclusivamente para habitantes de estas dos jurisdicciones: desde el viernes 1° de mayo (Día del Trabajador, feriado nacional inamovible) hasta el lunes 4 de mayo (asueto local por aniversarios fundacionales), incluyendo el sábado 2 y domingo 3 como fin de semana regular.

Bariloche

El alcance del día no laborable del lunes 4 seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en Villa Maza y Bariloche tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Las sucursales del Banco Provincia en Villa Maza y las entidades bancarias oficiales en Bariloche suspenderán operaciones durante la jornada conmemorativa.

Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto del lunes 4 permanecerá como decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en ambas localidades podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender sus actividades ese día específico. Sin embargo, el viernes 1° de mayo constituirá feriado nacional obligatorio para todos los sectores.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos