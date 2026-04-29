29 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

El 4 de mayo tendrá un feriado particular en Buenos Aires: ¿quiénes extienden el fin de semana largo?

Villa Maza y Bariloche celebrarán aniversarios fundacionales el lunes 4 de mayo. Su cercanía con el Día del Trabajador generará cuatro días consecutivos de descanso para empleados públicos.

Por
El lunes 4 funcionará como extensión del fin de semana regular que ya incluye el viernes 1° por el Día del Trabajador.

El lunes 4 funcionará como extensión del fin de semana regular que ya incluye el viernes 1° por el Día del Trabajador.

  • El lunes 4 de mayo de 2026 será día no laborable en Villa Maza (Buenos Aires) y San Carlos de Bariloche (Río Negro) por sus aniversarios fundacionales.

  • Estas localidades disfrutarán un fin de semana extralargo de cuatro días al unirse este asueto con el feriado nacional del 1° de mayo.

  • El descanso será obligatorio para empleados públicos y entidades oficiales, mientras que en el sector privado dependerá de cada empleador.

  • La medida permitirá participar en celebraciones locales, impulsar el turismo y extender el descanso durante los primeros días de mayo.

No habrá recolección de residuos durante la jornada del 30 de abril.
Te puede interesar:

Paro por el Día del Trabajador: qué servicios funcionarán

El calendario de mayo del 2026 presenta un asueto local que beneficiará específicamente a habitantes de dos localidades de diferentes provincias argentinas durante los primeros días del mes. El lunes 4 de mayo se establecerá como día no laborable en Villa Maza (Provincia de Buenos Aires) y San Carlos de Bariloche (Río Negro) por conmemoración de sus respectivos aniversarios fundacionales, generando un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos para trabajadores del sector público de estas comunidades tras el feriado nacional del Día del Trabajador del viernes 1° de mayo.

La difusión de este asueto municipal despierta expectativa entre trabajadores y familias de ambas jurisdicciones que comienzan a planificar actividades y escapadas aprovechando esta excepcional configuración de descanso en los primeros días de mayo. Conocer estas coincidencias resulta fundamental para quienes residen en Villa Maza o Bariloche, permitiéndoles organizar viajes, participar en celebraciones locales o simplemente disfrutar de cuatro jornadas consecutivas sin obligaciones laborales.

Feriado

Cómo es el feriado del 4 de mayo en Buenos Aires

El asueto del lunes 4 de mayo responde a conmemoraciones de aniversarios fundacionales en dos jurisdicciones de diferentes provincias argentinas que comparten esta fecha emblemática. Villa Maza, localidad ubicada en la Provincia de Buenos Aires, celebrará su aniversario fundacional mediante día no laborable. Otro lugar que correrá con la misma suerte es San Carlos de Bariloche. Esta importante ciudad turística de la Provincia de Río Negro ubicada en la región cordillerana patagónica, compartirá la misma fecha para su celebración.

La configuración del fin de semana extralargo abarcará cuatro días consecutivos exclusivamente para habitantes de estas dos jurisdicciones: desde el viernes 1° de mayo (Día del Trabajador, feriado nacional inamovible) hasta el lunes 4 de mayo (asueto local por aniversarios fundacionales), incluyendo el sábado 2 y domingo 3 como fin de semana regular.

Bariloche

El alcance del día no laborable del lunes 4 seguirá el protocolo estándar para asuetos municipales. Los empleados de la administración pública provincial y municipal en Villa Maza y Bariloche tendrán derecho obligatorio al descanso, incluyendo a todo el personal de dependencias gubernamentales, organismos descentralizados y servicios públicos locales. Las sucursales del Banco Provincia en Villa Maza y las entidades bancarias oficiales en Bariloche suspenderán operaciones durante la jornada conmemorativa.

Para el sector empresarial privado, la adhesión al asueto del lunes 4 permanecerá como decisión optativa de cada empleador. Comercios, industrias, servicios y establecimientos privados ubicados en ambas localidades podrán evaluar individualmente la conveniencia de suspender sus actividades ese día específico. Sin embargo, el viernes 1° de mayo constituirá feriado nacional obligatorio para todos los sectores.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval
  • Martes 17 de febrero: Carnaval
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre)

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Las líneas de AMBA reducirán sus frencuencias durante la jornada del 30 de abril. 

Paro por el Día del Trabajador: qué pasará con el transporte

4 de mayo: ¿Por qué será feriado y quiénes tendrán fin de semana largo?. 

Por qué será feriado el 4 de mayo y quiénes tendrán fin de semana largo

En 2026, mayo gozará de dos fin de semana XL. 

Cuándo es la próxima semana corta tras el feriado del 1º de Mayo

Este fin de semana resultará en una unión de varios Feriados para muchos trabajadores

Se extiende el fin de semana largo: será feriado el lunes 4 de mayo en 2026

Toda la información sobre la mormativa de los Feriados y cómo se pagan

Cómo se paga si te toca trabajar en el feriado del día del trabajador en 2026

Las líneas de colectivo disminuirán su frecuencia. 

Cómo funcionará el transporte público el 1º de mayo por el Día del Trabajador

Rating Cero

La novia de Fede Bal bromeó con el asesinato de una mujer por su suegra y nombró a Carmen Barbieri.

Mario Pergolini y Evelyn Botto pidieron disculpas públicamente por el desafortunado comentario sobre un femicidio

La pareja atravesó una fuerte crisis que derivó en la separación

Nicolás Repetto reveló cómo fue su separación con Florencia Raggi

Ale Sergi tiene más de 20 años de carrera en la industria musical. 

Qué era de la vida de Ale Sergi antes de ser famoso: pocos lo saben.

La biopic se retrasó un año para evitar la parte más polémica de su vida sobre el abuso sexual de menores.

La biopic de Michael Jackson recaudó 218 millones de dólares en sólo 4 días y anuncian su secuela

Se filtró un nuevo audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona: ¿qué dijo?

Se filtró un nuevo audio de Verónica Ojeda a Leopoldo Luque antes de la muerte de Maradona: ¿qué dijo?

Las entradas de la Moonlight Trail salen el lunes 30 de marzo.

Llega la Minecraft Experience a Argentina: cuándo salen las entradas de la Moonlight Trail

últimas noticias

No habrá recolección de residuos durante la jornada del 30 de abril.

Paro por el Día del Trabajador: qué servicios funcionarán

Hace 8 minutos
Las líneas de AMBA reducirán sus frencuencias durante la jornada del 30 de abril. 

Paro por el Día del Trabajador: qué pasará con el transporte

Hace 13 minutos
La novia de Fede Bal bromeó con el asesinato de una mujer por su suegra y nombró a Carmen Barbieri.

Mario Pergolini y Evelyn Botto pidieron disculpas públicamente por el desafortunado comentario sobre un femicidio

Hace 32 minutos
Axel Kicillof acompañó a intendentes a presentar un reclamo a la sede de Capital Humano. 

Kicillof criticó el respaldo del Gobierno a Adorni: "Está montando un show"

Hace 40 minutos
Como cada miércoles, jubilados autoconvocados se concentraron en las inmediaciones del Congreso. 

Una nena se sumó al reclamo por los jubilados en Congreso: "No deberían sufrir tanto por lo que está haciendo Milei"

Hace 59 minutos