A qué monto llegan las multas de tránsito en mayo 2026

El sistema de infracciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires fue actualizado con subas que buscan reforzar el carácter preventivo de las sanciones. Con los nuevos valores, las multas por faltas habituales parten desde los $47.499,50, mientras que las infracciones más graves pueden superar los $3.700.000, marcando una diferencia contundente según la peligrosidad de la conducta.

Este esquema se basa en el sistema de Unidades Fijas (UF), que ajusta automáticamente los montos en función del precio del combustible. De esta manera, las sanciones mantienen su vigencia económica frente a la inflación y evitan quedar desactualizadas con el paso del tiempo. Al estar regulado por normativa, el sistema establece un criterio uniforme y transparente para penalizar las infracciones tanto en el ámbito porteño como bonaerense.

Más allá del impacto económico, el objetivo central es reforzar la seguridad vial. El aumento de las multas apunta a desalentar conductas riesgosas como el exceso de velocidad, el uso del celular al volante o el consumo de alcohol antes de conducir. Con sanciones más elevadas, se busca promover una mayor conciencia en la vía pública y reducir los niveles de siniestralidad en calles y rutas.

Para mayo de 2026, el valor de las multas de tránsito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires se determina a través del sistema de Unidades Fijas (UF) . Este mecanismo permite actualizar automáticamente las sanciones sin necesidad de modificar las leyes, ya que vincula el precio de cada unidad al valor del litro de nafta premium, tomando como referencia organismos como el Automóvil Club Argentino o el Banco de la Nación Argentina. Así, cada variación en el combustible impacta directamente en el monto de las infracciones, manteniendo su efecto disuasorio frente a la inflación.

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El valor final a pagar depende de la gravedad de la falta, definida por la Ley Nacional de Tránsito y las normativas locales, que asignan una cantidad determinada de UF a cada infracción. Las faltas leves pueden equivaler a unas 50 unidades, mientras que las más graves —como exceso de velocidad o cruzar en rojo— alcanzan cifras mucho más altas. Con la actualización vigente, las multas arrancan en $47.499,50 y, en casos extremos, pueden superar los $3.700.000, reforzando el objetivo de mejorar la seguridad vial en calles y rutas.

Cuál es el costo de las multas de tránsito en mayo 2026

Para mayo de 2026, el costo de las multas de tránsito en Argentina registra un fuerte incremento a partir de la actualización de la Unidad Fija (UF), lo que eleva considerablemente los montos para desalentar conductas peligrosas: en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una UF de $949,99, infracciones comunes como el mal estacionamiento o no usar cinturón rondan los $95.000, mientras que faltas graves como el exceso de velocidad pueden llegar hasta $3.799.960; en tanto, en la Provincia de Buenos Aires, donde la UF asciende a $1.896, sanciones como circular sin VTV, cruzar en rojo o manejar bajo efectos del alcohol se ubican entre $189.600 y un máximo de $1.896.000, reforzando el carácter disuasorio del sistema y la necesidad de una conducción responsable.