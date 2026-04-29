Un prestamista asesinó con múltiples tiros a un mecánico por una deuda

Andrés Winck discutió con Daniel Kaiser hasta que sacó su arma y terminó con la vida del dueño del taller de autos en Misiones. Una cámara de seguridad registró la secuencia y el agresor fue detenido.

La casa del mecánico en la que tenía también su taller de autos.

El prestamista y comerciante Andrés Winck , de 46 años, fue a buscar al mecánico Daniel Kaiser , de 50 años, para discutir por dinero que le debía y terminó sacando un arma y asesinándolo a tiros en su taller de autos en Misiones . La secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, cuya filmación permitió identificar al agresor y detenerlo.

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El asesinato ocurrió este lunes cerca de las 16 en el barrio 29 de Junio en la ciudad de San Pedro que se encuentra en la zona de la selva de la provincia. Integrantes de la Comisaría Seccional Primera de la Unidad Regional XIV acudieron a la escena del crimen tras un llamado que reportó una persona herida y encontraron a la víctima en el piso con múltiples heridas de bala .

En el video se escuchan cinco disparos en el momento en que Wick , vestido con una musculosa blanca, bermudas grises y zapatillas oscuras, decide interrumpir la discusión sacando su arma del morral negro que llevaba colgado . Una mujer sale corriendo de la casa a ver lo que había pasado y vuelve gritando asustada. En ese momento, se ve cómo el prestamista dispara tres veces más a Kaiser antes de que termine la filmación.

"Llamen a los policías, que me mandé una cagada", pidió Winck a los vecinos con el arma todavía en su mano derecha, según publicó Clarín. La víctima fue trasladado por personal policial y Bomberos Voluntarios al hospital local, donde el médico de turno constató su fallecimiento.

PRESTAMISTA EJECUTÓ A UN MECÁNICO POR UNA DEUDA - Daniel Kaiser recibió al menos ocho balazos por parte de Andrés Winck, que le reclamaba una suma de dinero San Pedro | Misiones pic.twitter.com/cpapGtQE9l

El juez de Instrucción N°1 de San Pedro, Omar Ariel Belda Palomar, a cargo de la investigación ordenó detener a Wick y cuando la Policía provincial dio con el prestamista le secuestraron una pistola calibre .9 milímetros. El mismo calibre que el de las 10 vainas que habían encontrado en la casa de la víctima.

Además se llevaron su celular, ocho cartuchos calibre .9mm y una moto marca Rouser Bajaj 220 cc, en la cual el hombre había llegado hasta el taller mecánico donde trabajaba la víctima.

Morosidad récord en el crédito a familias: se cuadriplicó en un año y es la más alta en dos décadas

La economía argentina encendió una nueva señal de alarma en el frente del consumo. Según los últimos datos oficiales, la morosidad en los créditos otorgados a las familias se disparó y alcanzó niveles que no se registraban desde hace más de dos décadas. En apenas un año, la proporción de préstamos en situación irregular para personas físicas trepó del 2,94% en febrero de 2025 al 11,2% en febrero de 2026: casi cuatro veces más que en el mismo período del año anterior.

En el último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), quedó en evidencia el deterioro financiero generalizado. Los préstamos personales registraron los índices de incumplimiento más altos de los últimos 15 años, situándose en un 13,8%. Por su parte, la morosidad en el uso de tarjetas de crédito ascendió al 11,6%, mientras que los préstamos prendarios y los hipotecarios se ubicaron en el 6,8% y 1,4% respectivamente, evidenciando dificultades crecientes para cumplir con los compromisos financieros básicos.