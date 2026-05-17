17 de mayo de 2026 Inicio
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Detuvieron en La Plata a un hombre acusado de atacar con bombas molotov a instituciones judías

El sospechoso fue arrestado tras una investigación de la Policía bonaerense. Lo vinculan con dos ataques de carácter antisemita ocurridos a fines de abril y comienzos de mayo.

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Detuvieron en La Plata a un hombre acusado de atacar con bombas molotov a instituciones judías

Detuvieron en La Plata a un hombre acusado de atacar con bombas molotov a instituciones judías

Un hombre de 57 años fue detenido en la ciudad de La Plata acusado de haber realizado ataques con bombas molotov contra dos instituciones de la comunidad judía. La captura se concretó luego de una investigación encabezada por la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado junto a la Dirección de Contraterrorismo de la Policía bonaerense.

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El detenido fue identificado como Ángel Alberto M., un vendedor ambulante señalado como el presunto autor material de los hechos ocurridos entre fines de abril y principios de mayo.

La causa comenzó tras la denuncia presentada por autoridades del Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, donde el 30 de abril apareció una bomba molotov arrojada contra una ventana del primer piso del edificio. El artefacto dañó el vidrio, aunque no llegó a explotar.

Días después, el 3 de mayo, se produjo un segundo episodio en la sinagoga Beit Jabad. Cámaras de seguridad registraron a un hombre lanzando un artefacto incendiario encendido contra una de las paredes del lugar. El fuego se apagó rápidamente y no hubo heridos.

A partir del análisis de imágenes y testimonios recolectados en la zona, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del sospechoso y determinar que había salido caminando desde su domicilio hacia los sitios atacados.

Con esos elementos, la fiscal de la UFIJ N°17 de La Plata, María Eugenia Di Lorenzo, ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del acusado. Allí, los efectivos lo encontraron durmiendo y secuestraron tres armas de fuego, entre ellas una carabina calibre .22, un pistolón calibre .16 y un revólver .38, además de municiones de distintos calibres.

Durante el operativo también fue hallada una bomba molotov casera preparada con líquido inflamable y mecha, que luego fue retirada por personal especializado para realizar una detonación controlada. El hombre quedó detenido e incomunicado, acusado inicialmente por daños y tenencia ilegal de armas de fuego.

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