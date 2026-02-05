5 de febrero de 2026 Inicio
La Plata: investigan una megaestafa inmobiliaria de US$20 millones que tiene 12 obras paralizadas

La Constructora Abes es la principal acusada de paralizar un docena de edificios y dejar 160 damnificados, entre ellos el entrenador de Banfield, Pedro Troglio y su familia.

El abogado de las víctimas apuntó a Diego Lacki como uno de los presuntos estafadores

Lo que comenzó como un emprendimiento inmobiliario para la compra de departamentos en boca de pozo terminó con una estafa de 20 millones de dólares, una de las mayores de este sector en La Plata.

La Constructora Abes está en el centro de la investigación por el presunto delito de estafa luego de dejar 12 obras paralizadas y un total de 160 damnificados, entre ellos el director técnico de Banfield, Pedro Troglio y su mujer.

Según fuentes cercanas al caso, el exfutbolista habría invertido unos fondos para un futuro desarrollo familiar, pero igual que muchos otros, hoy se enfrenta a un esqueleto de hormigón vacío.

Miguel Molina, representante legal de un grupo de víctimas de los estafadores, habló en De Una en C5N, con la conducción de Rubén Suárez y Lucila Trujillo, apuntó al abogado Diego Lacki como uno de las personas que recaudaba, aprovechando el prestigio de los antiguos dueños de la compañía Abes Desarrolladora de Negocios.

"Son causas que tienen un contenido documental muy alto. La situación de los inversores no es la misma. Hago esta salvedad porque no es lo mismo los fondos de un inversor en un edificio, que otro que pagó por un pequeño departamento y la obra todavía no se inició. La última comunicación con la empresa fue en 2025", detalló Molina.

"Es un daño moral y económico irreparable. La empresa dejó de dar la cara el año pasado y hoy las obras son monumentos al abandono", expresó uno de los abogados de los 160 querellantes.

Recientemente, el exfutbolista detalló que hizo una denuncia penal: "Yo estaba en Honduras cuando giraba el dinero hacia una cuenta de esta persona en Estados Unidos. Tengo los comprobantes. Mi indignación es que nunca me lo esperé. No es que la empresa ha tenido un pasado malo”, subrayó ante la prensa.

Cómo fue la operatoria y quiénes son los principales señalados

La propuesta de Abes Desarrolladora era una inversión en departamentos “en pozo” con la promesa de obtener una renta mensual y posterior entrega asegurada de las unidades. La constructora, según Troglio, estaba ejecutando cuatro edificios a la vez y también tenía previsto un hotel de renombre.

Los damnificados acusan que la firma tomó fondos para nuevos proyectos que nunca empezaron, incluso cuando ya sabían que no podrían terminar los anteriores. En las denuncias aparecen Diego Lacki y Macarena Núñez como administradores del proyecto, según la investigación.

La hipótesis es que se trató de una quiebra fraudulenta para quedarse con los fondos y parar las obras que ya estaban empezadas.

