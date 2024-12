Megaestafa inmobiliaria: más de 100 damnificados y cerca de $130 millones en cheques sin fondo

A través de la constructora Induplack se ofrecían departamentos de pozo con una promesa de fecha de entrega de dos años. Al no cumplir ese plazo, la empresa entregaba un resarcimiento económico mensual con cheques , que no tenian fondos. Estiman que llegaron a entregar una suma cercana a los $130 millones con esta modalidad.

"Por la investigación, a cargo de la fiscal Mónica Cuñarro, procesaron en octubre pasado a varios integrantes de la familia L’Abbate", detalló Vanesa Petrillo en De Una. Estos empresarios se presentaron ante la Justicia con la excusa de "que se retrasaron por la pandemia".

Andrea, una de las damnificadas, dialogó con C5N y explicó que pagó "aproximadamente 60 mil dólares" durante unos seis años por un departamento en el barrio porteño de Liniers que, al notar que se estiraba la fecha de entrega, fue a visitar y lo encontró ocupado por otra familia.

"Cuando empiezo a sospechar de que me estaban estafando, me acerco al edificio, toco el timbre, baja una persona que me dice que le pasó lo mismo que a mi", señaló.

Algunos de los edificios que eran ofrecidos en el fideicomiso

"A Induplack llego mediante la inmobiliaria Predial, que se quedó con una comisión por la venta pero el pago lo realicé mes a mes con la constructora", detalló la mujer, que luego contó la respuesta que le dio la inmobiliaria que no tenían responsabilidad ya que "solo fuimos el nexo de conexión y de publicidad".

Por su parte, desde la constructora no le brindaron una respuesta inmediata aunque meses después "me ofrecieron un departamento en la misma zona". Sin embargo, comentó que la situación empeoró: "Me dieron las llaves, la escritura y se trata de un edificio que no está terminado, está inhabitable".

El caso de Andrea es el mismo que sufrieron otros inversores que aseguran podrían ser más de un centenar. "Tengo muchas dudas de poder recuperar la plata o el departamento", sentenció.