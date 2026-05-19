Soledad Villamil reveló el incómodo momento que vivó con Ricardo Darín y Guillermo Francella en El Secreto de sus ojos

A pesar de haberse estrenado en 2009, El secreto de sus ojos fue una de las películas más consagradas a nivel internacional, ya que ganó el Óscar a Mejor Película Extranjera. Pero sigue resonando en la actualidad y Soledad Villamil, una de las protagonistas, reveló una anécdota con Ricardo Darín y Guillermo Francella.
La actriz fue invitada a El show del verano, el programa de Florencia Peña y Marley, y compartió con su colega Pilar Gamboa, también invitada. Se generó un momento de anécdotas de actrices y Villamil detalló el incómodo momento que vivió.
Explicó que actuaban en Tribunales y los horarios de grabación eran a contraturno del uso diario del lugar. Por eso, filmaban de 19 a 6 de la mañana. “Tenía que hacer una escena en la que mi personaje estaba muy serio, muy compungido. Yo estaba de un lado de un escritorio y Francella y Darín del otro lado”, inició Villamil.
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Y continuó: “Esta situación se dio 4:30 de la mañana, en esos horarios horribles. Se hizo primero el plano de ellos, entonces ya se lo sacaron de encima y ya era una situación de relax para ellos, pero yo tenía la responsabilidad de hacer mi plano”.
Y reveló: “No voy a dar nombres, pero alguien se tira un pedo, también medio como para hacer reír al equipo, lo que un poco entiendo porque a esas horas de la madrugada se necesita algún tipo de aliciente”.
Y cerró entre risas en Luzu TV: “A mí me quedaba mi plano y me empecé a tentar, no podía parar de reírme. Fue una situación muy desgraciada. Alguien se desgració y yo me sentí desgraciada”.