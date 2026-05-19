IR A
IR A

Soledad Villamil reveló el incómodo momento que vivó con Ricardo Darín y Guillermo Francella en El Secreto de sus ojos

La actriz contó detalles de la grabación que se dio en la película dirigida por Juan José Campanella y expuso a los dos reconocidos actores. “Me sentí desgraciada”, contó.

Soledad Villamil revivió una anécdota de El secreto de sus ojos.

Soledad Villamil revivió una anécdota de El secreto de sus ojos.

Redes sociales

A pesar de haberse estrenado en 2009, El secreto de sus ojos fue una de las películas más consagradas a nivel internacional, ya que ganó el Óscar a Mejor Película Extranjera. Pero sigue resonando en la actualidad y Soledad Villamil, una de las protagonistas, reveló una anécdota con Ricardo Darín y Guillermo Francella.

El Eternauta fue la gran vencedora de la gala, mientras Francella fue reconocido por su trayectoria y Belén por su aporte social.
Te puede interesar:

Los argentinos arrasaron en los Premios Platino: El Eternauta, Belén y Guillermo Francella se consagraron en México

La actriz fue invitada a El show del verano, el programa de Florencia Peña y Marley, y compartió con su colega Pilar Gamboa, también invitada. Se generó un momento de anécdotas de actrices y Villamil detalló el incómodo momento que vivió.

Explicó que actuaban en Tribunales y los horarios de grabación eran a contraturno del uso diario del lugar. Por eso, filmaban de 19 a 6 de la mañana. “Tenía que hacer una escena en la que mi personaje estaba muy serio, muy compungido. Yo estaba de un lado de un escritorio y Francella y Darín del otro lado”, inició Villamil.

Embed - El Show del Verano on Instagram: "SOLEDAD VILLAMIL: SU MOMENTO MÁS INCÓMODO ACTUANDO #elshowdelverano #luzutv"
View this post on Instagram

Y continuó: “Esta situación se dio 4:30 de la mañana, en esos horarios horribles. Se hizo primero el plano de ellos, entonces ya se lo sacaron de encima y ya era una situación de relax para ellos, pero yo tenía la responsabilidad de hacer mi plano”.

Y reveló: “No voy a dar nombres, pero alguien se tira un pedo, también medio como para hacer reír al equipo, lo que un poco entiendo porque a esas horas de la madrugada se necesita algún tipo de aliciente”.

Y cerró entre risas en Luzu TV: “A mí me quedaba mi plano y me empecé a tentar, no podía parar de reírme. Fue una situación muy desgraciada. Alguien se desgració y yo me sentí desgraciada”.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

“No sé si es el público que quiero que me vea divertida”,analizó Luli González.

La sorprendente confesión de una integrante de Olga: "Me hizo muy mal"

últimas noticias

Soledad Villamil revivió una anécdota de El secreto de sus ojos.

Soledad Villamil reveló el incómodo momento que vivó con Darín y Francella en El secreto de sus ojos

Hace 3 minutos
Se definen los participantes que volverán a la casa más famosa.

Cuándo es el repechaje de Gran Hermano 2026: quiénes pueden volver a entrar a la casa

Hace 3 minutos
Chan es investigadora superior del CONICET, profesora de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y directora del Instituto de Agrobiotecnología del Litoral (CONICET-UNL).

Una científica del CONICET fue galardonada por la Unesco por investigar cómo hacer cultivos más fuertes y resistentes

Hace 7 minutos
Javier Milei habló en el Malba. 

Milei defendió el modelo económico y aseguró: "Vamos a seguir con el apretón monetario hasta derrotar la inflación"

Hace 26 minutos
Una reconocida firma se retira del mercado.

Una cadena internacional de ropa de lujo cierra sus locales tras 170 años de historia

Hace 28 minutos