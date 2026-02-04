Profunda tristeza: tras 46 años en el Bioparque de La Plata, murió el chimpancé Tomy Había llegado al Ecoparque con tres años como canje con el circo Thyany. Su cuidador quiso que la municipalidad lo declare "sujeto de Derecho". Su única compañera fue Judy. Por + Seguir en







Tomy, chimpancé del Ecoparque de La Plata.

El chimpancé Tomy apareció muerto este miércoles en el Bioparque de La Plata, al que había llegado con tres años como parte de un canje de animales con el circo Thyany en 1980, cuando el establecimiento todavía era un zoológico.

El personal del Bioparque informó que el chimpancé de 49 años no sufría ninguna enfermedad, dolencias ni tratamientos previos. Si bien el animal estaba siendo monitoreado por el personal veterinario, nada hacía suponer ninguna alerta en su salud.

Era un chimpancé común nativo del África tropical, pero que se acostumbró a convivir con humanos desde muy pequeño y era incapaz de compartir hábitat con otros chimpancés. Por ese motivo, su cuidador Martín Guillermo Davids buscó que a Tomy lo declarasen "sujeto de Derecho para su resarcimiento".

Tomy chimpancé La Plata 2 Tomy, el chimpancé del Ecoparque de La Plata. Davids lo cuidó hasta que se jubiló, en 2014 y lo definía como “su hijo adoptivo". De hecho, quería que cuando Tomy falleciera le entregaran sus cenizas para que, eventualmente, los sepultaran juntos. En el Ecoparque hay un antecedente similar con la única chimpancé con la que Tomy supo convivir: Judy.

Judy falleció en 2019, a los 37 años. Fue hallada muerta de forma sorpresiva, igual que Tomy. Habían convivido dese 2001. Su cuidadora Carola también pidió quedarse con los restos de su amiga no humana.

Tomy, ¿"no humano sujeto de Derecho"? Davids impulsó una campaña para que la municipalidad de La Plata reconociera a Tomy como "no humano sujeto de Derecho", pero no tuvo éxito. El objetivo era que continúe en el lugar en el que ya había pasado más de cuatro décadas. No fue necesaria la declaración para que se cumpliera, aunque pasó más de la mitad de su vida solo.