Carnaval 2026 en Buenos Aires: uno por uno, todos los corsos y horarios en el AMBA

La agenda indispensable en febrero para cerrar el verano con los mejores festejos callejeros. Barrio por barrio en CABA y municipio por municipio del conurbano.

Este fin de semana comenzarán las presentaciones de corsos que celebran el Carnaval 2026, llenos de brillo, música y movimiento, en calles y plazas de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano . Los feriados nacionales por Carnaval son el lunes 16 y el martes 17 de febrero.

La Comisión de Carnaval del Ministerio de Cultura porteño informó que a partir del sábado 7 se cortarán distintas calles y avenidas para garantizar la seguridad de las celebraciones. A la par, los municipios bonaerenses comenzaron a publicar el cronograma de los festejos en sus localidades.

Grupos de amigos y familias podrán celebrar junto a los artistas que se preparan todo el año para entretenerlos y divertirse. Cuidado con la espuma y el agua, que no puede faltar en las fiestas de febrero.

El sábado 14 de febrero, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBT+ en Almirante Brown realizará un Carnaval del Amor de 16 a 21 en la estación de Claypole , sobre las calles Remedios de Escalada de San Martín y Adolfo Alsina.

El sábado 14 de febrero, la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo LGBT+ en Almirante Brown realizará un Carnaval del Amor de 16 a 21 en la estación de Claypole, sobre las calles Remedios de Escalada de San Martín y Adolfo Alsina.

CARNAVAL EN BROWN 2026 Febrero se llena de ritmo, color y alegría en cada barrio Las murgas y comparsas vuelven a los barrios para celebrar nuestra identidad, la cultura popular y el encuentro en comunidad. Rafael Calzada (Dom 8 FEB) Burzaco (Sáb 14 FEB) San José (Dom 15 FEB) Don Orione (Lun 16 FEB) Glew (Mar 17 FEB) Malvinas Argentinas (Sáb 21 FEB) Ministro Rivadavia (Dom 22 FEB) Durante todo febrero Desde las 18 y 19 hs Entrada libre y gratuita

CORSOS 2026 Después de tanta espera, tantas ansias y tantos pedidos, traemos el listado de corsos correspondientes al circuito del Carnaval Porteño en su edición n° 158. Los fines de semana de Febrero, desde el sábado 7 hasta el domingo 1 de Marzo (inclusive), a partir de 18:30 hs, distintos barrios se llenarán de alegría y color para disfrutar de la fiesta familiar más antigua de la Ciudad, en donde distintas expresiones culturales se encuentran en un mismo lugar. Nos vemos en cada rincón de la Ciudad donde hayan peques y adultos jugando al Carnaval.

El municipio realizará un Festival Carnaval en Comunidad con las presentaciones de las bandas La Delio Valdez y Agarrate Catalina y la comparsa Guariló el lunes 16 de febrero a partir de las 18 en la Plaza Grigera .

Se recibirán donaciones de útiles escolares para el programa Compartir Lomas que los repartirá entre menores lomenses para el ciclo lectivo 2026.

El municipio realizará un Festival Carnaval en Comunidad con las presentaciones de las bandas La Delio Valdez y Agarrate Catalina y la comparsa Guariló el lunes 16 de febrero a partir de las 18 en la Plaza Grigera.

Se recibirán donaciones de útiles escolares para el programa Compartir Lomas que los repartirá entre menores lomenses para el ciclo lectivo 2026.

FESTIVAL CARNAVAL EN COMUNIDAD | ¡LA DELIO VALDÉZ Y AGARRATE CATALINA EN LOMAS! Te esperamos en la Plaza Grigera el lunes 16 de febrero desde las 18hs a celebrar el carnaval y pasar una tarde espectacular en familia. Presentación de La Delio Valdez y Agarrate Catalina. Además: La Plena del Sur, Comparsa Guariló Candombe y DJ en vivo. ¡Traé útiles escolares y sumate a la campaña de Compartir Lomas! Todos los elementos van a ser donados a chicos y chicas lomenses para el ciclo lectivo 2026.

Lanús

Al cierre de esta nota, el municipio no había compartido horarios oficiales sobre los carnavales en su distrito, pero La Cámpora Lanús sí.

San Martín y Colón : viernes 06 de febrero desde las 19.

: viernes 06 de febrero desde las 19. Pitágoras y Tucumán : sábado 07 de febrero desde las 19.

: sábado 07 de febrero desde las 19. Centenario Uruguayo y Albarracín : viernes 13 de febrero desde las 19.

: viernes 13 de febrero desde las 19. San Lorenzo y Purita : viernes 13 de febrero desde las 19.

: viernes 13 de febrero desde las 19. D'elia y Mendoza : sábado 14 de febrero desde las 19.

: sábado 14 de febrero desde las 19. Camino Gral. Belgrano y Lynch : domingo 15 de febrero desde las 19.

: domingo 15 de febrero desde las 19. Cnel. Millan y Cnel. Osorio : lunes 16 de febrero desde las 19.

: lunes 16 de febrero desde las 19. Bustamante 500 : viernes 20 de febrero desde las 19.

: viernes 20 de febrero desde las 19. Marco Avellaneda y Enrique Velloso: sábado 21 de febrero desde las 19.

Carnavales en Lanús Este 2026 veni a disfrutar de los carnavales en toda ciudad de Lanús.

Moreno

El municipio realizará tres noches de corsos el sábado 14, el domingo 15 y el lunes 16 de febrero desde las 18 hasta la medianoche sobre Av. Bartolomé Mitre entre Corvalán y Arribeños.

¡CARNAVALES 2026 EN MORENO! Llegan los carnavales y con ellos la alegría de nuestras barriadas. Tres noches para hacer latir nuestros corazones al compás de los bombos y bailar al ritmo de nuestras murgas y comparsas latinoamericanas. El sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero la diversión y el disfrute colectivo se convertirán en nuestro estandarte de Carnaval. Te esperamos a partir de las 18 hs, en Av. Bartolomé Mitre entre Corvalán y Arribeños.

La Matanza

Virrey del pino : sábado 7 de febrero desde las 19 en Plaza Oro Verde, sobre Hortiguera y Bragado.

: sábado 7 de febrero desde las 19 en Plaza Oro Verde, sobre Hortiguera y Bragado. Villa Luzuriaga : sábado 7 de febrero desde las 19 en la Plaza B. Manzanares sobre Berna e Ituzaingó.

: sábado 7 de febrero desde las 19 en la Plaza B. Manzanares sobre Berna e Ituzaingó. Aldo Bonzi : sábado 14 de febrero desde las 19 entre Gral. Piran y Lino Lagos.

: sábado 14 de febrero desde las 19 entre Gral. Piran y Lino Lagos. Rafael Castillo : sábado 14 de febrero desde las 19 entre Polledo y D. Gómez.

: sábado 14 de febrero desde las 19 entre Polledo y D. Gómez. Isidro Casanova : domingo 15 de febrero desde las 19 en Plaza Atalaya, entre Av. Cristianía y R. Falcón.

: domingo 15 de febrero desde las 19 en Plaza Atalaya, entre Av. Cristianía y R. Falcón. Gregorio de Laferrere : domingo 15 de febrero desde las 19 en Av. Luro al 5700.

: domingo 15 de febrero desde las 19 en Av. Luro al 5700. Villa Madero: lunes 16 de febrero desde las 19 en Av. Vélez Sarsfield y P. de Mendoza.

¡Vuelve la fiesta más grande de nuestros barrios! Ya se siente la magia y el color de los Carnavales 2026 en La Matanza. Preparate para vivir noches inolvidables con nuestras murgas y artistas locales que hacen brillar cada rincón del distrito. ¡Vení con tu familia y amigos a compartir esta tradición que nos une! 7, 14, 15 y 16 de febrero Desde las 19h Entrada LIBRE y GRATUITA

Ensenada

El domingo 15 y el lunes 16 de febrero el municipio realizará el Carnaval de la Región a partir de las 20 en la Avenida Horacio Cestino.

Carnavales 2026: fechas en Ensenada, provincia de Buenos Aires.

Merlo

El municipio acompaña los corsos locales del 14 al 17 de febrero en la Casa de la Cultura, en Av. Calla Real y Padre Espinal, desde las 18 con artistas locales, patio de gastronomía y feria de artesanos y emprendedores.

Además, realiza una edición "pre Carnaval" el sábado 7 y el domingo 8 de febrero, llamada "Merlo Vive Brasil", desde las 13 con presentaciones, percusión, gastronomía y artesanías.

¡¡¡LOS CARNAVALES ESTÁN LLEGANDO!!! Como cada año, el pueblo de Merlo se prepara para vivir una jornada colmada de baile, alegría y el mejor sonido. Los esperamos, del 14 al 17 de febrero (en la Casa de la Cultura) para disfrutar el espectáculo que estas murgas y bandas van a ofrecernos, en una celebración apta para toda la familia.

San Fernando

El Gran Corso Familiar se presentará el sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de febrero desde las 19 en la Av. Avellaneda entre Juncal y Arnoldi, en la localidad de Virreyes.

Tigre

Benavídez: sábado 14 de febrero desde las 18 sobre Gral. Pacheco entre Av. Alvear y Av. Benavídez.

sábado 14 de febrero desde las 18 sobre Gral. Pacheco entre Av. Alvear y Av. Benavídez. Troncos del Talar : domingo 15 de febrero desde las 18 sobre Independencia entre French y Suipacha.

: domingo 15 de febrero desde las 18 sobre Independencia entre French y Suipacha. Rincón de Milberg : lunes 16 de febrero desde las 18 sobre Av. Santa Maria entre Castiglioni y Garibaldi.

: lunes 16 de febrero desde las 18 sobre Av. Santa Maria entre Castiglioni y Garibaldi. Don Torcuato: martes 17 de febrero desde las 18 sobre Riobamba entre Mariano Moreno y Carlos Calvo.

¡Se acerca el Carnaval de Tigre 2026! Los esperamos del sábado 14 al martes 17 de febrero a partir de las 18hs. para compartir cuatro noches de fiesta, música y encuentro en familia. ¡No se pierdan las presentaciones de las comparsas, talleres de folclore y danza urbana!

