19 de mayo de 2026 Inicio
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Cristiano Ronaldo, convocado para el Mundial 2026: los récords que puede romper con Portugal

El capitán de la selección europea llega a su sexta cita mundialista con la ambición intacta y varias marcas históricas al alcance.

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Lleva 22 partidos

Lleva 22 partidos, 8 goles y 2 asistencias en mundiales.

El director técnico de la Selección de Portugal, Roberto Martínez, oficializó este martes la lista de 27 convocados para el Mundial 2026, y la gran confirmación de la nómina fue la presencia de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el capitán estará en Norteamérica para disputar lo que podría ser su última Copa del Mundo.

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La convocatoria llega después de que Ronaldo participara de manera ininterrumpida en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, acumulando 22 partidos, 8 goles y 2 asistencias a lo largo de ese recorrido. Con su presencia confirmada en el torneo que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá, el delantero del Al-Nassr se convierte automáticamente en el primer futbolista de la historia en llegar a seis Mundiales, marca que podrán igualar Messi cuando se confirme la lista de la Selección argentina, y Guillermo Ochoa, cuando haga lo propio México.

Cristiano Ronaldo

Los récords que puede romper Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

El registro más inmediato que perseguirá Ronaldo es el de convertirse en el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales. Con 8 tantos acumulados desde su debut en Alemania 2006, solo le falta uno para igualar los 9 goles de la leyenda Eusébio, apodado la "Pantera Negra". Un único tanto ante Colombia, Uzbekistán o Congo en la fase de grupos alcanzaría para superar esa marca histórica.

Ese mismo gol ante alguno de esos rivales le permitiría además establecer el hito de ser el primer jugador en anotar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo. Ni siquiera Lionel Messi, quien marcó en cinco torneos, pudo sostener esa constancia luego de su sequía en Sudáfrica 2010.

Cristiano Ronaldo contra España

Otro objetivo que lo mantiene en carrera es el de las presencias. Ronaldo llega al certamen con 22 partidos disputados en fases finales, mientras que Messi lidera ese historial con 26 encuentros. El desarrollo de las llaves eliminatorias determinará cuánto puede acortar esa diferencia y si tiene chances reales de disputarle ese trono al capitán de la selección argentina.

Finalmente, si Portugal llegara a coronarse campeón en la definición, Ronaldo pasaría a la historia como el campeón del mundo de mayor edad, superando al arquero italiano Dino Zoff, quien levantó el trofeo en España 1982 con 40 años y 133 días. Con 41 años cumplidos, el capitán luso quedaría solo en esa cima.

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