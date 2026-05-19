Cristiano Ronaldo, convocado para el Mundial 2026: los récords que puede romper con Portugal El capitán de la selección europea llega a su sexta cita mundialista con la ambición intacta y varias marcas históricas al alcance. Por Agregar C5N en









Lleva 22 partidos, 8 goles y 2 asistencias en mundiales.

El director técnico de la Selección de Portugal, Roberto Martínez, oficializó este martes la lista de 27 convocados para el Mundial 2026, y la gran confirmación de la nómina fue la presencia de Cristiano Ronaldo. A sus 41 años, el capitán estará en Norteamérica para disputar lo que podría ser su última Copa del Mundo.

La convocatoria llega después de que Ronaldo participara de manera ininterrumpida en las ediciones de 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022, acumulando 22 partidos, 8 goles y 2 asistencias a lo largo de ese recorrido. Con su presencia confirmada en el torneo que se disputará entre Estados Unidos, México y Canadá, el delantero del Al-Nassr se convierte automáticamente en el primer futbolista de la historia en llegar a seis Mundiales, marca que podrán igualar Messi cuando se confirme la lista de la Selección argentina, y Guillermo Ochoa, cuando haga lo propio México.

Cristiano Ronaldo https://laprensadelara.com/ Los récords que puede romper Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 El registro más inmediato que perseguirá Ronaldo es el de convertirse en el máximo goleador de Portugal en la historia de los Mundiales. Con 8 tantos acumulados desde su debut en Alemania 2006, solo le falta uno para igualar los 9 goles de la leyenda Eusébio, apodado la "Pantera Negra". Un único tanto ante Colombia, Uzbekistán o Congo en la fase de grupos alcanzaría para superar esa marca histórica.

Ese mismo gol ante alguno de esos rivales le permitiría además establecer el hito de ser el primer jugador en anotar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo. Ni siquiera Lionel Messi, quien marcó en cinco torneos, pudo sostener esa constancia luego de su sequía en Sudáfrica 2010.

Cristiano Ronaldo contra España Selección de Portugal