Gesto letal: qué hizo Evangelina Anderson cuando Ian Lucas se le acercó en los Martín Fierro

La modelo protagonizó un incómodo momento en la alfombra roja de los premios al reaccionar frente a la presencia del influencer en medio de rumores de fuerte tensión entre ambos.

La entrega de los Martín Fierro 2026 dejó mucho más que glamour, looks impactantes y figuras de la televisión argentina. En plena alfombra roja, un inesperado momento protagonizado por Evangelina Anderson e Ian Lucas se convirtió en uno de los episodios más comentados de la noche. Así fue como la tensión entre los excompañeros de MasterChef Celebrity volvió a quedar expuesta luego de que la modelo realizara una llamativa maniobra para evitar cruzarse cara a cara con el influencer.

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Según pudo verse en distintos videos difundidos tras la gala, Evangelina Anderson decidió dar toda la vuelta por el salón del evento mientras lucía un elegante vestido negro con tul, evitando así pasar cerca de Ian Lucas , quien se encontraba dando entrevistas en la alfombra roja. El gesto fue interpretado por muchos como un verdadero “desplante” y alimentó aún más los rumores de mala relación entre ambos desde el final del reality gastronómico.

La escena ocurrió frente a decenas de cámaras y periodistas que seguían cada movimiento de los invitados en los premios más importantes de la televisión argentina. Aunque la modelo nunca confirmó directamente que haya querido esquivarlo, el momento rápidamente se volvió viral y generó fuertes repercusiones en el mundo del espectáculo.

En medio de la polémica, la prensa interceptó a Evangelina Anderson para consultarle directamente sobre su vínculo con el influencer. Lejos de entrar en conflicto o generar un escándalo público, la modelo respondió de manera breve pero contundente cuando le preguntaron si se había cruzado con Ian Lucas durante la ceremonia.

“No, no lo vi”, aseguró con una sonrisa incómoda ante las cámaras. Sin embargo, cuando el cronista insistió preguntándole si al menos se habían saludado a la distancia, Evangelina fue todavía más tajante: “No, no, no”.

Las declaraciones rápidamente se viralizaron porque llegaron después de varios rumores que aseguraban que existía un fuerte distanciamiento entre ambos desde el final de MasterChef Celebrity. Incluso, días antes de los Martín Fierro, comenzaron a circular versiones que señalaban que Ian Lucas habría pedido no compartir mesa con la modelo durante la ceremonia.

Mientras tanto, Anderson también fue consultada sobre la nueva serie de Wanda Nara, quien justamente ubicó a Ian Lucas en su mesa principal durante la gala. Allí la modelo evitó entrar en nuevas polémicas y respondió con entusiasmo: “¡Obvio! Me encanta, me encanta”.