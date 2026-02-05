5 de febrero de 2026 Inicio
Instagram cambia sus reglas: cuándo se podrá salir de las listas de Mejores Amigos de otros usuarios

Con este cambio Meta pretende devolver al usuario la autonomía y mejorar la privacidad, eliminando el control unilateral de la herramienta que funciona desde 2018.

Para volver a usar la función de IG el creador del grupo deberá volver a sumar al usuario manualmente.

La red social Instagram permitirá a los usuarios salir de las lista de grupos en las que no quieren estar como la de Mejores amigos creadas por terceros.

Con esta nueva herramienta se podrán eliminar voluntariamente estas listas, con el fin de ganar mayor autonomía y privacidad, finalizando con el control unilateral de esta función.

Con esta nueva actualización, la empresa Meta termina con la conocida "Lista Verde" y se podrá hacer de forma discreta: el creador de la lista no recibirá ningún aviso cuando otro decida bajarse.

Desde noviembre de 2018, esta función permite compartir contenido exclusivamente con los contactos que agregues a esa lista.

Los miembros del grupo comparten un contenido único y exclusivo

Cómo funcionará la nueva herramienta de Mejores Amigos

Para evitar situaciones incómodas o reclamos sociales, el usuario que desee irse del grupo de Mejores Amigos en el que no pidió entrar, sino que lo sumaron compulsivamente, no se enviarán notificaciones de la baja a su creador.

Además, antes de salir Instagram enviará un mensaje de "advertencia" al usuario, aclarando que una vez que se retire del Grupo, se quedará afuera de cualquier publicación de esa persona, como publicaciones, historias y reels.

Sin embargo, esta operación es reversible, pero para volver a estar en Mejores Amigos el dueño del perfil deberá ingresar nuevamente al usuario en forma manual.

Estado del lanzamiento

La noticia surge del desarrollador de aplicaciones Alessandro Paluzzi, conocido por filtrar herramientas en fase de prueba. Aunque Meta ya ratificó que el desarrollo es oficial, la herramienta se encuentra en una etapa inicial. Se espera que se incorpore gradualmente en las próximas actualizaciones globales de 2026.

