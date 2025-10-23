La madre de Ángeles Rawson la recordó con un mensaje cargado de amor y dolor

Ángeles Rawson y su mamá

“¡29 años! Es tu cumple, mi amor. 29 años que llenaste mi mundo de brillantina y perfume Barbie...”, escribió Jimena Aduriz en sus redes sociales en recuerdo de su hija, Ángeles Rawson, en el día en que hubiera celebrado su cumpleaños.

El mensaje, cargado de ternura y tristeza, repasa la alegría de los años compartidos y el vacío que dejó la ausencia: “Trato de que no me invada la oscuridad este día, pero a veces no puedo porque está ahí, en tu ausencia y se me caen todos los recuerdos de cada día desde ese miércoles tan feliz donde te escuché llorar por primera vez. Te amo, feliz cumple mi amor, Mumina de mami”, escribió.

Ángeles Rawson tenía 16 años cuando fue asesinada el 10 de junio de 2013, tras regresar de una clase de gimnasia en el barrio porteño de Palermo. Su cuerpo fue hallado horas después en un predio del Ceamse en José León Suárez.

El caso generó una fuerte conmoción social y derivó en la condena a prisión perpetua de Jorge Mangeri, el encargado del edificio donde vivía la joven junto a su familia.

Desde entonces, su madre mantiene vivo el recuerdo de “Mumi”, como la llamaban, a través de publicaciones y homenajes en cada aniversario y cada cumpleaños, en los que se mezcla el amor intacto con el dolor por su pérdida.

image