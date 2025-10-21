Conmoción en Reconquista: asesinó a su expareja y a un amigo que quiso defenderla Las víctimas fueron identificadas como Carol Mora, de 22 años, y Martín Blanco, de 36. La Policía de Santa Fe detuvo al principal sospechoso, Hernán Imhoff, después de que le confesara el doble homicidio a su madre. Por







El sospechoso habría cometido los dos homicidios en su propia casa.

Un hombre fue detenido este lunes en la localidad santafesina de Reconquista después de asesinar a su expareja y a un amigo que presuntamente quiso defenderla: el cuerpo de la joven fue encontrado en un camino rural, mientras que el cadáver del hombre estaba en la casa del sospechoso.

El detenido fue identificado como Hernán Imhoff, de 49 años, quien fue arrestado en su vivienda de la calle 40 entre 59 y 61, en el Barrio Center. Allí se encontró el cuerpo sin vida de Martín Amílcar Blanco, de 36 años, que había sido asesinado de al menos tres disparos.

La segunda víctima, Carol Mora, de 22 años, fue encontrada en un camino rural cercano a la localidad de Avellaneda. Los investigadores sospechan que Imhoff los asesinó a ambos dentro de su casa, cargó el cuerpo de la joven en el baúl de su Audi y lo descartó, semidesnudo, en un campo de la zona.

Según informó Reconquista Hoy, Mora e Imhoff eran pareja hace poco más de un año, pero se habían separado varias veces por episodios de violencia de género. Las hermanas de la joven aseguraron que él era violento y obsesivo, la acosaba cuando ella decidía dejarlo y solía portar un arma de fuego.

La Policía cree que el hombre también planeaba ocultar el cuerpo de Blanco, pero no pudo hacerlo y lo dejó dentro de su casa. Carol estaba desaparecida desde el sábado y se presume que su amigo fue a buscarla porque estaba preocupado por ella. La denuncia la realizó la madre del sospechoso después de que el propio Imhoff le confesara los crímenes.