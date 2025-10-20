20 de octubre de 2025 Inicio
"Hice lo necesario para rescatar a mi hijo", insistió Pablo Laurta al llegar a Córdoba

El ciudadano uruguayo acusado del doble femicidio de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio en Córdoba, y del crimen del remisero Martín Palacios en Entre Ríos, aseguró que está "en paz" y sostuvo que su hijo era víctima "de un contexto de trata".

Pablo Laurta fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje.

El uruguayo Pablo Laurta, acusado de un doble femicidio y un homicidio en distintas jurisdicciones, fue trasladado en un estricto operativo de seguridad desde Gualeguaychú, Entre Ríos, hasta los Tribunales de Córdoba, donde fue notificado formalmente de su situación legal. En un nuevo contacto con la prensa, insistió en que fue a "rescatar" a su hijo y aseguró que está "en paz".

"Estoy en paz porque mi hijo ahora está a salvo. Hice lo necesario para salvar a mi hijo de un contexto de trata", aseguró Laurta, quien será indagado esta semana por videollamada, enfrentando cargos por los crímenes de su expareja Luna Giardina y su exsuegra Mariel Zamudio en Córdoba, sumándose a la imputación que ya pesa sobre él en Entre Ríos, donde se presume que asesinó al remisero Martín Palacios.

El traslado de Laurta fue un procedimiento coordinado entre distintas fuerzas de seguridad, incluyendo patrulleros de la Jefatura Departamental de Gualeguaychú, la División Homicidios, el Grupo Especial ETER y efectivos de la Policía de Córdoba. Minutos después de las 10, el acusado ingresó a los Tribunales provinciales con un fuerte dispositivo de seguridad, que incluyó el uso de chaleco antibalas y casco.

A su llegada y en un escenario de gran expectativa mediática, Laurta realizó declaraciones espontáneas ante los medios, una conducta que ya había manifestado en otras apariciones públicas. Con tono firme, sostuvo que se encuentra “en paz” porque, según su criterio, su hijo “ahora está a salvo”.

Esta expresión se vincula directamente con la defensa que ha intentado establecer, fundamentada en la denuncia de que el menor era supuestamente víctima de una red de trata de personas. El acusado manifestó: “Hice lo necesario para rescatar a mi hijo”.

Tras la audiencia de notificación, el acusado fue derivado a la cárcel de Cruz del Eje. En dicho establecimiento, Laurta será sometido a un régimen de alta seguridad y, a diferencia del pabellón donde estuvo alojado en la Unidad Penal N°9, permanecerá en una celda de aislamiento.

