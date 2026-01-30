30 de enero de 2026 Inicio
La lucha de Luana: padece parálisis cerebral, pero un tratamiento en México le abre una nueva esperanza

La nena tiene 3 años y su familia inició una campaña para recaudar dinero y costear el viaje. “Tiene una fuerza, una voluntad de querer aprender todo lo que uno le enseña… es algo increíble”, describió su padre.

Ileana Brandan
El 9 de marzo Luana comenzará el tratamiento en México

El 9 de marzo Luana comenzará el tratamiento en México, que le llevará 28 días.

Luana Cai Di Dio sufrió hipoxia perinatal durante el parto y fue diagnosticada con parálisis cerebral. “Fueron segundos que no le llegó aire a su cerebro y le produjo las lesiones que tiene hoy”, explicó su papá, Miguel. Desde ese día hasta hoy, que tiene 3 años, realizó múltiples terapias y tratamientos con resultados parciales, pero ahora se le abre una nueva posibilidad tras lograr ser aceptada para iniciar un tratamiento innovador en México.



“El tratamiento se llama Cytrotrom que es como un resonador magnético que le manda ondas a la cabecita de Luana y le regenera conexiones neuronales”, agregó en diálogo con C5N. Esta terapia no cura la enfermedad, pero podría permitirle a la pequeña caminar, hablar y tener menos convulsiones, consecuencia de la epilepsia refractaria que padece.

Esa fue una de las secuelas que generó la condición llamada Encefalopatía Cónica No Evolutiva (ECNE), por lo que Lulu tiene que tomar una medicación que logra estabilizarla, y si bien las sigue padeciendo ya no son tantas como las que llegó a tener.

Actualmente, además de los medicamentos, también recibe el soporte de diversas terapias: “Hace fonoaudiología, terapia ocupacional, kinesiología. Cuando era más bebé hacía estimulación temprana. A ella le gusta jugar con el agua, hace poco le compramos una pileta para que disfrute y la verdad que es hermoso cómo lo hace”.

Luana Di Dio

“Lulu es una nena tranquila, tiene una fuerza, una voluntad de querer aprender todo lo que uno le enseña… es algo increíble. Vivo para mis tres hijas, pero con Lu es algo especial. Tenemos una conexión que es única. Todo lo que ella me enseña, tiene una fuerza de voluntad, las ganas… la admiro y la amo con mi vida”, sostuvo emocionado Miguel.

La campaña solidaria en busca de fondos para costear el tratamiento en México

La familia comenzó una campaña solidaria en busca de fondos para costear un tratamiento que, si bien comenzó a probarse en India, también se lleva a cabo en México. “Muchas familias de Argentina ya fueron y lo hicieron y ves los avances de todos esos chiquitos. Así que vale la pena el esfuerzo”, indicó el papá a este medio.

El tratamiento dura 28 días corridos y tiene un costo de 35 mil dólares, además la niña tiene que realizar otras terapias adicionales que no están incluidas, por lo que el monto se incrementa a 60.000 dólares, incluyendo pasajes, estadía y otros tratamientos. Una cifra inalcanzable para la familia, por lo que Miguel Di Dio y su esposa, Maricel Durand, iniciaron una campaña solidaria para acceder al tratamiento en la Clínica Neurocytonix.

“Nosotros empezamos en agosto del año pasado la verdad que con mucho miedo, con mucha vergüenza, te soy sincero porque la verdad que en mi vida hice una cosa así”, explicó Miguel, oriundo de la localidad bonaerense de Virreyes.

La campaña comenzó a difundirse en la cuenta de Instagram TodosXLuanaCai, y también incluyó rifas, venta de comida, eventos deportivos y musicales, y la colaboración de hinchas de Independiente, el club de fútbol del que Miguel y su familia son fanáticos.

“En enero por intermedio de las peñas amigas del Rojo se pudo llegar al club y hacer otro tipo de eventos más grandes. La verdad que este último mes pudimos dar un salto, pero todavía nos falta porque tenemos recién un 65% del total”, detalló.

Por eso continúan con diferentes actividades para seguir recaudando dinero a contrarreloj, ya que tienen el viaje programado para los primeros días de marzo. Actualmente están realizando una rifa que se sorteará este viernes 30 de enero por la Lotería Nacional: “Nos donaron una moto 0 km para rifar y más premios”. Cada número tiene un costo de $10.000, y los interesados pueden contactarlo por sus redes sociales.

Este sábado tenemos otro evento en Wilde, en el predio de Independiente. A las 20 juega el Rojo con Vélez, pero hay previa solidaria donde invitamos a que se acerquen al predio: va a haber torneos de truco, de fútbol, un sorteo y vamos a andar con urnas por el predio tratando de recaudar en efectivo”, concluyó.

Al mismo tiempo, para todos aquellos que quieran colaborar con la familia de Lulu hay disponibles cuentas en billetera virtual para hacer las donaciones:

  • ALIAS: Luanacai, a nombre de Miguel Esteban Di Dio, padre de Luana
  • ALIAS: Lulitacai, a nombre de Marciel Soledad Durand, madre de Luana
