Nuevo DNI 2026: qué pasa con los documentos viejos y hasta cuándo estarán vigentes El Renaper explicó que las modificaciones también alcanzan a los pasaportes. Tiene el objetivo de mejorar las medidas de seguridad y adecuar la tecnología a los estándares internacionales. Los detalles.







El Gobierno anunció que renueva los DNI.

El Registro Nacional de las Personas (Renaper) anunció cambios en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino con el objetivo de mejorar las medidas de seguridad y adecuar la tecnología a los estándares internacionales. Todas las modificaciones, vigentes desde el 1 de febrero, quedaron formalizadas a través de las disposiciones 54/2026 y 55/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

Desde la Dirección Nacional del Registro de las Personas (DNRP) señalaron que las mismas responden a la necesidad de cumplir con la normativa de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en particular la N° 9303/2015/2021, que promueve el uso de nuevas tecnologías y mayores estándares de seguridad en los documentos de identificación y viaje.

nuevo dni Qué pasa con los DNI viejos y hasta cuándo estarán vigentes La normativa actual vigente marca que los DNI antiguos siguen siendo válidos mientras no hayan expirado y se encuentren en buen estado. De todas maneras, explicita las siguientes recomendaciones a tener en cuenta:

Si tu DNI está vencido o en mal estado , debes renovarlo obligatoriamente.

, debes renovarlo obligatoriamente. Si tu DNI está vigente pero es del formato antiguo, no estás obligado a renovarlo, pero se recomienda hacerlo para acceder a las nuevas medidas de seguridad y evitar inconvenientes en trámites que requieran identificación actualizada. Cómo será el nuevo DNI: todos los cambios El nuevo documento será una tarjeta de policarbonato multicapa, con grabados láser, impresión por chorro de tinta y un chip sin contacto, lo que permitirá mejorar la durabilidad y la protección de los datos personales.

Para ciudadanos argentinos mayores de 14 años, el documento incorporará el escudo nacional, la inscripción “República Argentina – Mercosur. Registro Nacional de las Personas. Ministerio del Interior”, la leyenda “Documento Nacional de Identidad” y una fotografía a color, de frente.