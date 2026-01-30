Los mejores 4 ejercicios con mancuernas que llevan el entrenamiento para principiantes a otro nivel Estos movimientos desarrollan la fuerza y la coordinación sin necesidad de utilizar maquinaria compleja de gimnasio. Por + Seguir en







Las mancuernas son una gran herramienta para el entrenamiento en casa. Pexels

El peso muerto fortalece la espalda y las piernas mientras enseña la técnica correcta para levantar cargas.

El remo apoyado en banco aísla los músculos de la espalda alta y reduce la tensión en la zona lumbar.

La sentadilla tipo copa desafía el abdomen y los glúteos, mejorando significativamente la postura corporal del principiante.

El press de pecho potencia el empuje coordinando el trabajo de los hombros, los tríceps y el pectoral. Iniciar un proceso de transformación física para aumentar músculo o mejorar el bienestar general del organismo, suele estar asociado erróneamente con la necesidad de empezar el gimnasio y utilizar maquinaria compleja. Sin embargo, este cambio se puede iniciar tranquilamente desde la comodidad del hogar, teniendo en cuenta algunas cuestiones como armar una rutina acorde a tus objetivos y la correcta ejecución de cada uno de los movimientos.

Para quienes deciden dar sus primeros pasos o retomar la actividad física tras un periodo de inactividad, el uso de mancuernas puede ser un recurso muy versátil para desarrollar una base sólida de fuerza, estabilidad y coordinación. Es un artículo deportivo adaptable y perfecto para usar en casa o transportar al lugar de entrenamiento.

Los ejercicios que componen la siguiente rutina no solo construyen músculo, sino que sientan las bases para enfrentar retos deportivos más complejos en el futuro. Además mejoran la postura y la mecánica corporal necesaria para las actividades de la vida diaria.

Los ejercicios con mancuernas para entrenamientos de principiantes peso muerto (2) Peso muerto con mancuernas en casa. La clave del éxito en una rutina radica en la constancia y en el incremento gradual de la intensidad a medida que la técnica se perfecciona. Los movimientos esenciales que debés incorporar para maximizar tus resultados con mancuernas son:

Peso muerto con mancuernas: es el ejercicio fundamental para la cadena posterior. Enseña la técnica correcta para levantar objetos desde el piso, trabajando intensamente los glúteos, los isquiotibiales y la espalda media. Se recomienda realizar de 3 a 4 series de 6 a 8 repeticiones , priorizando siempre la postura sobre el peso.

es el ejercicio fundamental para la cadena posterior. Enseña la técnica correcta para levantar objetos desde el piso, trabajando intensamente los glúteos, los isquiotibiales y la espalda media. Se recomienda realizar de , priorizando siempre la postura sobre el peso. Remo con mancuernas apoyado en banco: al utilizar un banco como soporte, se elimina la tensión innecesaria en la zona lumbar, permitiendo aislar y fortalecer los músculos de la espalda alta y media. Además, este ejercicio es clave para desarrollar la fuerza de agarre. La pauta ideal es de 3 a 4 series de 8 a 12 repeticiones.

al utilizar un banco como soporte, se elimina la tensión innecesaria en la zona lumbar, permitiendo aislar y fortalecer los músculos de la espalda alta y media. Además, este ejercicio es clave para desarrollar la fuerza de agarre. La pauta ideal es de Sentadilla tipo copa: consiste en sostener una mancuerna frente al pecho mientras se realiza la flexión de piernas. Este movimiento desafía los cuádriceps, glúteos y el abdomen, promoviendo una conciencia postural superior. Se aconseja hacer de 3 a 4 series de 8 a 12 repeticiones.

consiste en sostener una mancuerna frente al pecho mientras se realiza la flexión de piernas. Este movimiento desafía los cuádriceps, glúteos y el abdomen, promoviendo una conciencia postural superior. Se aconseja hacer de Press de pecho con mancuernas: es la pieza central para desarrollar la fuerza de empuje. Al trabajar de forma coordinada el pecho, los hombros y los tríceps, potencia la estabilidad de la parte superior del cuerpo. Realizar 3 series de 8 a 10 repeticiones para ganar fuerza funcional de manera efectiva.