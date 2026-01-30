30 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Los mejores 4 ejercicios con mancuernas que llevan el entrenamiento para principiantes a otro nivel

Estos movimientos desarrollan la fuerza y la coordinación sin necesidad de utilizar maquinaria compleja de gimnasio.

Por
Las mancuernas son una gran herramienta para el entrenamiento en casa. 

Las mancuernas son una gran herramienta para el entrenamiento en casa. 

Pexels
  • El peso muerto fortalece la espalda y las piernas mientras enseña la técnica correcta para levantar cargas.
  • El remo apoyado en banco aísla los músculos de la espalda alta y reduce la tensión en la zona lumbar.
  • La sentadilla tipo copa desafía el abdomen y los glúteos, mejorando significativamente la postura corporal del principiante.
  • El press de pecho potencia el empuje coordinando el trabajo de los hombros, los tríceps y el pectoral.

Iniciar un proceso de transformación física para aumentar músculo o mejorar el bienestar general del organismo, suele estar asociado erróneamente con la necesidad de empezar el gimnasio y utilizar maquinaria compleja. Sin embargo, este cambio se puede iniciar tranquilamente desde la comodidad del hogar, teniendo en cuenta algunas cuestiones como armar una rutina acorde a tus objetivos y la correcta ejecución de cada uno de los movimientos.

Reemplazar la proteína animal puede ser beneficioso para el organismo. 
Te puede interesar:

Esto le pasa al cuerpo si cambiás la carne por la proteína vegetal

Para quienes deciden dar sus primeros pasos o retomar la actividad física tras un periodo de inactividad, el uso de mancuernas puede ser un recurso muy versátil para desarrollar una base sólida de fuerza, estabilidad y coordinación. Es un artículo deportivo adaptable y perfecto para usar en casa o transportar al lugar de entrenamiento.

Los ejercicios que componen la siguiente rutina no solo construyen músculo, sino que sientan las bases para enfrentar retos deportivos más complejos en el futuro. Además mejoran la postura y la mecánica corporal necesaria para las actividades de la vida diaria.

Los ejercicios con mancuernas para entrenamientos de principiantes

peso muerto (2)
Peso muerto con mancuernas en casa.

Peso muerto con mancuernas en casa.

La clave del éxito en una rutina radica en la constancia y en el incremento gradual de la intensidad a medida que la técnica se perfecciona. Los movimientos esenciales que debés incorporar para maximizar tus resultados con mancuernas son:

  • Peso muerto con mancuernas: es el ejercicio fundamental para la cadena posterior. Enseña la técnica correcta para levantar objetos desde el piso, trabajando intensamente los glúteos, los isquiotibiales y la espalda media. Se recomienda realizar de 3 a 4 series de 6 a 8 repeticiones, priorizando siempre la postura sobre el peso.
  • Remo con mancuernas apoyado en banco: al utilizar un banco como soporte, se elimina la tensión innecesaria en la zona lumbar, permitiendo aislar y fortalecer los músculos de la espalda alta y media. Además, este ejercicio es clave para desarrollar la fuerza de agarre. La pauta ideal es de 3 a 4 series de 8 a 12 repeticiones.
  • Sentadilla tipo copa: consiste en sostener una mancuerna frente al pecho mientras se realiza la flexión de piernas. Este movimiento desafía los cuádriceps, glúteos y el abdomen, promoviendo una conciencia postural superior. Se aconseja hacer de 3 a 4 series de 8 a 12 repeticiones.
  • Press de pecho con mancuernas: es la pieza central para desarrollar la fuerza de empuje. Al trabajar de forma coordinada el pecho, los hombros y los tríceps, potencia la estabilidad de la parte superior del cuerpo. Realizar 3 series de 8 a 10 repeticiones para ganar fuerza funcional de manera efectiva.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Un buen desayuno debe ser completo y balanceado.

Esto es lo que le pasa al cuerpo si desayunás siempre lo mismo: pocos lo saben

El ejercicio se puede practicar en casa o en la oficina y es muy fácil de hacer. 

El ejercicio sencillo para bajar el azúcar: lo podés hacer sentado

La mayoría de las prepagas dadas de baja por el Gobierno no contaba con afiliados.

Qué pasa si estoy afiliado a una de las prepagas que dio de baja el Gobierno

El registro de prepagas cuenta con varias empresas con permiso provisorio.

Una por una, las más de 150 prepagas dadas de baja por el Gobierno

Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

Ciencia, datos y soberanía: el Programa PoblAr inicia el muestreo en Santa Cruz

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) ya dio de baja a más de 140 prepagas en lo que va de la gestión.

Confirmaron la baja de otras 13 empresas de medicina prepaga: la lista completa

Rating Cero

Llevaban cuatro años de relación.

Carlos Nair Menem se separó de su novia tras cuatro años de relación

Moria Casán entrevistará a la China Suárez.

Moria Casán y la China Suárez, frente a frente nuevamente: "Nadie suelta"

La causa quedó caratulada como amenazas.

La Justicia comenzó a investigar las amenazas a Karina Mazzocco

La ira de Dios ofrece un guion sólido con actuaciones destacadas que la crítica elogió especialmente.
play

Hoy en Netflix: dura menos de 2 horas, es buenísima y la protagoniza Diego Peretti

Su elección estética refuerza una impronta actual sin perder identidad.

La impresionante transformación de Penélope Cruz: chau al pelo largo

Flor Vigna lanza un nuevo tema con palitos para un ex.
play

Flor Vigna reveló amenazas de un exnovio y en redes apuntaron a Luciano Castro

últimas noticias

Reemplazar la proteína animal puede ser beneficioso para el organismo. 

Esto le pasa al cuerpo si cambiás la carne por la proteína vegetal

Hace 8 minutos
Por qué Google no muestra los partidos de la Liga Profesional en tiempo real

Por qué Google ya no sigue en vivo los resultados de los partidos de la Liga Profesional

Hace 11 minutos
Los partidos de ida se jugarán entre el 17 y 18 de febrero. 

Sorteo Champions League: con Real Madrid- Benfica, así quedaron todos los cruces de los playoffs

Hace 25 minutos
Moria Casán entrevistará a la China Suárez.

Moria Casán y la China Suárez, frente a frente nuevamente: "Nadie suelta"

Hace 30 minutos
play

La advertencia de la familia de Narela Barreto: "No sabíamos nada sobre la pareja"

Hace 45 minutos