29 de enero de 2026 Inicio
Una por una, las más de 150 prepagas dadas de baja por el Gobierno: el listado completo

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanza con el rechazo de inscripción definitiva de empresas en el padrón de agentes, con el objetivo "de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para quienes operan en el sistema".

El registro de prepagas cuenta con varias empresas con permiso provisorio.

El Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), viene avanzando desde hace algunos meses con la baja de empresas de medicina prepaga del registro creado en 2011, por no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente. A fines de enero de 2026, ya son 152 las firmas canceladas.

Según el Ejecutivo, la medida se ubica en el contexto del "proceso de ordenamiento y depuración del padrón de agentes que lleva adelante la SSS, con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para quienes operan en el sistema". En muchos casos, contaban con permisos provisorios.

"Ya son 152 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado", señalaron.

El registro fue creado por la Ley 26.682 de 2011, para tener el control sobre el cumplimiento de los requisitos.

El listado completo de las prepagas dadas de baja por el Gobierno

  • Acarti S.A.
  • Aio Care S.R.L.
  • Alianza Mediterránea de Salud S.A.
  • Amtapra
  • Armiento S.A. (Grupo A Mano)
  • Asistencia Mutual Aeronavegante
  • Asociación Mutual 22 de Julio
  • Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total
  • Asociación Mutual Arquitas
  • Asociación Mutual Bancaria
  • Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester
  • Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios
  • Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses
  • Asociación Mutual Crecer
  • Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad
  • Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre
  • Asociación Mutual de Óptica Integral
  • Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina
  • Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan
  • Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem
  • Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación
  • Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios
  • Asociación Mutual Intercooperativa
  • Asociación Mutual Los Andes
  • Asociación Mutual Médica Gualeguaychú
  • Asociación Mutual Mercantil del Noroeste
  • Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba
  • Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer
  • Asociación Mutual Pedro Campos
  • Asociación Mutual Renacer
  • Asociación Mutual San Isidro Labrador
  • Asociación Mutual Todos Unidos
  • Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana
  • Asociación Mutual Trabajo y Progreso
  • Asociación Mutual Triángulo
  • Asociación Mutual Versailles
  • Asociación Mutual Veteranos Argentinos
  • Asociación Mutual Voluntarios por la Vida
  • Austral Organización Médica Integral
  • Azul Salud S.A.
  • Cámara de Tabaco de Misiones
  • Cardio S.A.
  • Cardioblas S.A.
  • Carmed S.R.L.
  • Carra Salud S.A.
  • Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social
  • Centro Gallego Sociedad Mutual
  • Centro Médico del Parque SDH
  • Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil
  • Centro Salud S.A.
  • Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca
  • Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)
  • Clínica Espora S.A.
  • Cobertmed SRL
  • Codime S.A.
  • Comese Coop. Ltda.
  • Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud
  • Compañía Global de Salud S.A.
  • Compañía Mediterránea de Salud S.A.
  • Confederada Salud SRL
  • Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.
  • Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.
  • Cooperativa Bienestar Ltda.
  • Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada
  • Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada
  • Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda
  • Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada
  • Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada
  • Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.
  • Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.
  • Coseguro Total S.R.L.
  • Del Sol S.A.
  • Emergencia Cardio Asistencial S.A.
  • Emergencia Médica Privada S.A.
  • Emergencia Río Cuarto (Aspurc)
  • Emergencias Médicas Fueguinas S.A.
  • Emergencias Médicas Punilla S.A.
  • Emergencias Médicas Santa María S.A.
  • Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.
  • Empy SRL
  • Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.
  • Formar Salud S.A.
  • Gerenciar Salud SRL
  • Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.
  • Grupo Gerenciador G4 S.A.
  • Grupo IE Traslados S.A.
  • Grupo Proyectar S.R.L.
  • Huinca Salud
  • IE Emergencias Chivilcoy S.A.
  • IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.
  • Instituto Materno Infantil S.A.
  • Instituto Médico Asistencial IMA
  • Magna Salud S.R.L.
  • Mapfre Salud S.A.
  • Master Med System S.R.L.
  • Medical S.R.L.
  • Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.
  • Medicina Argentina S.A.
  • Medicina Asistencial Privada S.R.L.
  • Medicina Privada San Juan Bautista S.A.
  • Medinals S.A.
  • Medycin S.R.L.
  • Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.
  • Mitre Medical Network S.A.
  • MPN Medical International S.A.
  • Mutual Agua y Energía Salta
  • Mutual de Activos y Pasivos
  • Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados
  • Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay
  • Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA
  • Mutual de Docentes Privados
  • Mutual de Integración Latinoamericana
  • Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia
  • Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación
  • Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz
  • Mutual Doce de Enero
  • Mutual Ibatin
  • Mutual Mediterránea de Servicios Integrales
  • Mutual Persona John Deere Argentina
  • Mutual Solidaria Génesis
  • Noba Pampa Salud SRL
  • Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina
  • Obra Social del Personal Aeronáutico
  • Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)
  • OMSA Prosal S.A.
  • Opsal S.A.
  • Pangea S.A.
  • Plan Odontológico Integral S.A.
  • Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda
  • Premium Traslados S.R.L.
  • Prepaga SRL
  • Prepasa S.A. Prestadora para la Salud
  • Quince
  • Rescate Centro S.A.
  • Roma Salud S.A.
  • Salud Patagónica S.A.
  • Salud Total S.A.
  • Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.
  • Sanatorios Acreditados Integrados S.A.
  • Sancor Medicina Privada S.A
  • SEM Olavarría S.R.L.
  • Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.
  • Sid Medical S.A.
  • Siempre S.R.L.
  • Sociedad Médica Universitaria S.A.
  • Staff Médico S.A.,
  • UB Asistencial S.A.
  • Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba
  • Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea
  • Veramed SRL
  • VFMH Desarrollos S.A.
  • Vivir Medicina Privada S.A.
