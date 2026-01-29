Una por una, las más de 150 prepagas dadas de baja por el Gobierno: el listado completo La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) avanza con el rechazo de inscripción definitiva de empresas en el padrón de agentes, con el objetivo "de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para quienes operan en el sistema". Por + Seguir en







El registro de prepagas cuenta con varias empresas con permiso provisorio. Pexels

El Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), viene avanzando desde hace algunos meses con la baja de empresas de medicina prepaga del registro creado en 2011, por no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente. A fines de enero de 2026, ya son 152 las firmas canceladas.

Según el Ejecutivo, la medida se ubica en el contexto del "proceso de ordenamiento y depuración del padrón de agentes que lleva adelante la SSS, con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para quienes operan en el sistema". En muchos casos, contaban con permisos provisorios.

"Ya son 152 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado", señalaron.

El registro fue creado por la Ley 26.682 de 2011, para tener el control sobre el cumplimiento de los requisitos.

El listado completo de las prepagas dadas de baja por el Gobierno Acarti S.A.

Aio Care S.R.L.

Alianza Mediterránea de Salud S.A.

Amtapra

Armiento S.A. (Grupo A Mano)

Asistencia Mutual Aeronavegante

Asociación Mutual 22 de Julio

Asociación Mutual 24 de Octubre Cobertura Total

Asociación Mutual Arquitas

Asociación Mutual Bancaria

Asociación Mutual Bomberos Voluntarios de Villa Ballester

Asociación Mutual Bs. As. Staff de Medicina y Servicios

Asociación Mutual Ciudadanos Bonaerenses

Asociación Mutual Crecer

Asociación Mutual de Asistencia a la Tercera Edad

Asociación Mutual de Comerciantes Bartolomé Mitre

Asociación Mutual de Óptica Integral

Asociación Mutual de Profesionales de la Salud de la República Argentina

Asociación Mutual de Servicios 14 de Diciembre de la Provincia de San Juan

Asociación Mutual del Personal de Comercio y Actividades Civiles de la Ciudad de Oberá y L. N. Alem

Asociación Mutual del Personal del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación

Asociación Mutual Integral de Consumos y Servicios

Asociación Mutual Intercooperativa

Asociación Mutual Los Andes

Asociación Mutual Médica Gualeguaychú

Asociación Mutual Mercantil del Noroeste

Asociación Mutual Mercantil del Personal de la Asociación Gremial de Empleados de Comercio de Córdoba

Asociación Mutual para el Desarrollo y Crecimiento Social Crecer

Asociación Mutual Pedro Campos

Asociación Mutual Renacer

Asociación Mutual San Isidro Labrador

Asociación Mutual Todos Unidos

Asociación Mutual Trabajadores Actividad Repostería – Servicios Relacionados con la Salud Humana

Asociación Mutual Trabajo y Progreso

Asociación Mutual Triángulo

Asociación Mutual Versailles

Asociación Mutual Veteranos Argentinos

Asociación Mutual Voluntarios por la Vida

Austral Organización Médica Integral

Azul Salud S.A.

Cámara de Tabaco de Misiones

Cardio S.A.

Cardioblas S.A.

Carmed S.R.L.

Carra Salud S.A.

Centro Gallego de Buenos Aires Mutualidad Cultura Acción Social

Centro Gallego Sociedad Mutual

Centro Médico del Parque SDH

Centro Médico Mar del Plata Asociación Civil

Centro Salud S.A.

Círculo de Suboficiales de la Prefectura Naval Argentina Protección Recíproca

Círculo Médico de 25 de Mayo (SAMI 25 de Mayo)

Clínica Espora S.A.

Cobertmed SRL

Codime S.A.

Comese Coop. Ltda.

Comi Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios en el Área de la Salud

Compañía Global de Salud S.A.

Compañía Mediterránea de Salud S.A.

Confederada Salud SRL

Coop de Viv, Crédito y Consumo del Rosario Ltda.

Cooperativa Argentina de Medicina Integral-CAMI- de Trabajo Ltda.

Cooperativa Bienestar Ltda.

Cooperativa de Electricidad, Servicios Públicos, Vivienda y Crédito de Villa Cañas Limitada

Cooperativa de Previsión y Crédito de Villa María Limitada

Cooperativa de Provisión de Obras y Servicios Públicos de Créditos Cuenca del Salado Ltda

Cooperativa de Trabajo 16 de Diciembre Limitada

Cooperativa de Trabajo de Medicina Asistencial Integrada de Diamante Limitada

Cooperativa de Trabajo Junto a Ti Ltda.

Cooperativa de Trabajo Seinsa Ltda.

Coseguro Total S.R.L.

Del Sol S.A.

Emergencia Cardio Asistencial S.A.

Emergencia Médica Privada S.A.

Emergencia Río Cuarto (Aspurc)

Emergencias Médicas Fueguinas S.A.

Emergencias Médicas Punilla S.A.

Emergencias Médicas Santa María S.A.

Emesec Emergencias Médicas Esteban Echeverría S.A.

Empy SRL

Firenze Cooperativa de Crédito, Consumo, Vivienda, Turismo y Servicios Asistenciales Ltda.

Formar Salud S.A.

Gerenciar Salud SRL

Gran Cooperativa de Crédito, Vivienda, Consumo Ltda.

Grupo Gerenciador G4 S.A.

Grupo IE Traslados S.A.

Grupo Proyectar S.R.L.

Huinca Salud

IE Emergencias Chivilcoy S.A.

IE Emergencias Médicas Bolivar S.A.

Instituto Materno Infantil S.A.

Instituto Médico Asistencial IMA

Magna Salud S.R.L.

Mapfre Salud S.A.

Master Med System S.R.L.

Medical S.R.L.

Medicin Care Servicios Médicos Domiciliarios S.A.

Medicina Argentina S.A.

Medicina Asistencial Privada S.R.L.

Medicina Privada San Juan Bautista S.A.

Medinals S.A.

Medycin S.R.L.

Merli Elva Ana y Lanter Patricio Eduardo S.H.

Mitre Medical Network S.A.

MPN Medical International S.A.

Mutual Agua y Energía Salta

Mutual de Activos y Pasivos

Mutual de Ayuda entre Ferroviarios Activos, Jubilados y Pensionados

Mutual de Ayuda entre Profesionales del Arte de Curar del Sanatorio Garay

Mutual de Directivos, Ex Directivos, Funcionarios y Ex Funcionarios de Mutuales de Bancos Privados de la RA

Mutual de Docentes Privados

Mutual de Integración Latinoamericana

Mutual de Servicios Médicos y Tratamiento de la Hipoacusia

Mutual del Círculo Médico del Departamento Federación

Mutual del Círculo Médico del Departamento La Paz

Mutual Doce de Enero

Mutual Ibatin

Mutual Mediterránea de Servicios Integrales

Mutual Persona John Deere Argentina

Mutual Solidaria Génesis

Noba Pampa Salud SRL

Obra Social de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina

Obra Social del Personal Aeronáutico

Obra Social del Personal de la Industria Lechera (Atilra)

OMSA Prosal S.A.

Opsal S.A.

Pangea S.A.

Plan Odontológico Integral S.A.

Plural Cooperativa de Crédito, Consumo y Vivienda Ltda

Premium Traslados S.R.L.

Prepaga SRL

Prepasa S.A. Prestadora para la Salud

Quince

Rescate Centro S.A.

Roma Salud S.A.

Salud Patagónica S.A.

Salud Total S.A.

Sanatorio San Jerónimo Norte S.R.L.

Sanatorios Acreditados Integrados S.A.

Sancor Medicina Privada S.A

SEM Olavarría S.R.L.

Servicio de Urgencias Médicas Ushuaia S.R.L.

Sid Medical S.A.

Siempre S.R.L.

Sociedad Médica Universitaria S.A.

Staff Médico S.A.,

UB Asistencial S.A.

Unión Mutualista de Jubilados y Pensionados de Córdoba

Usina Popular Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Sociales Ltda. de Necochea

Veramed SRL

VFMH Desarrollos S.A.

Vivir Medicina Privada S.A.