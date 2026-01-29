Una por una, las más de 150 prepagas dadas de baja por el Gobierno: el listado completo

El Gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), viene avanzando desde hace algunos meses con la baja de empresas de medicina prepaga del registro creado en 2011, por no cumplir con los requisitos establecidos por la normativa vigente. A fines de enero de 2026, ya son 152 las firmas canceladas.
Según el Ejecutivo, la medida se ubica en el contexto del "proceso de ordenamiento y depuración del padrón de agentes que lleva adelante la SSS, con el objetivo de garantizar transparencia, información confiable para los usuarios y reglas claras para quienes operan en el sistema". En muchos casos, contaban con permisos provisorios.
"Ya son 152 los agentes alcanzados por procedimientos de rechazo de inscripción definitiva, en el marco de las acciones de fiscalización que impulsa la Superintendencia para asegurar que el padrón refleje únicamente a entidades que acrediten actividad real, cuenten con afiliados y compitan libremente en el mercado", señalaron.
El registro fue creado por la Ley 26.682 de 2011, para tener el control sobre el cumplimiento de los requisitos.