El Gobierno negocia con EEUU un acuerdo para recibir en la Argentina a los deportados por Donald Trump Fuentes del diario The New York Times señalan que los gobiernos mantienen "conversaciones avanzadas" para alcanzar una firma el cual permitiría que los ciudadanos extranjeros puedan arribar a Buenos Aires para tomar un vuelo que le permita regresar a su país de origen.







El acuerdo entre Argentina y EEUU todavía no está cerrado.

El Gobierno estaría negociando un acuerdo con los Estados Unidos para que Argentina reciba a inmigrantes extranjeros deportados por el presidente Donald Trump.

Fuentes del diario The New York Times reveló que ambas administraciones mantienen "conversaciones avanzadas" para alcanzar una firma la cual permitiría que los ciudadanos extranjeros puedan arribar a Buenos Aires para, desde allí, poder tomar un vuelo que le permita regresar a su país de origen.

De esta manera, Argentina aceptaría la entrada de personas detenidas poco después de cruzar ilegalmente la frontera, le señaló al diario un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, encabezado por Kristi Noem.

"Las negociaciones se producen en un momento en el que el gobierno de Donald Trump ha movilizado un amplio y agresivo esfuerzo de deportaciones que incluye el despliegue de agentes de migración en ciudades estadounidenses, a veces con consecuencias fatales", consigna el diario neoyorquino.

new york times En la nota firmada por los periodistas Ema Bulola y Hamed Aleaziz, "las conversaciones también se dan mientras el gobierno argentino intensifica la retórica antiinmigración bajo la presidencia de Javier Milei, que incluso afirma haber realizado un número récord de expulsiones y ha enviado a la policía a operaciones de control migratorio en los suburbios de Buenos Aires".

El subsecretario de Política Exterior, Juan Navarro, ya había presentado una propuesta a principios de enero para finalizar el acuerdo de tercer país. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, se había comprometido con las autoridades estadounidenses a suscribir el acuerdo, según documentos del gobierno estadounidense consultados por Times.