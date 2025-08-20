La línea D del subte extiende su horario este jueves por el partido de River: hasta qué hora funcionará La estación Congreso de Tucumán funcionará con servicio especial por el partido que se jugará en el Estadio Monumental entre River y Libertad, en el Estadio Monumental. Por







La extensión horaria del Subte comenzó como una prueba piloto en la Línea B los viernes de diciembre, enero y febrero. Redes Sociales

La Línea D del Subte tendrá un servicio especial para los hinchas que se desconcentren después del partido de la Copa Libertadores, que se jugará en el Estadio Monumental.

Para cumplir con la demanda proveniente del partido entre River Plate-Libertad, de Paraguay, la estación Congreso de Tucumán, que es la más cercana al estadio, saldrá el último tren a la 1 am en el caso de que el partido se defina en los 90 minutos y a la 1:30, en caso de que se realice una definición por penales.

Las cuatro estaciones elegidas para el descenso de los usuarios son las mismas de partidos anteriores, con la excepción de Plaza Italia que se encuentra cerrada por obras. Así, quedarán abiertas Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio, seleccionadas estratégicamente en función del flujo de pasajeros estimados y la conectividad con otros medios de transporte.

En este sentido, el presidente de SBASE, Javier Ibañez, aseguró: “Nos alegra seguir implementando este tipo de medidas que le facilitan la vida a la gente. Por eso decidimos extender el horario del subte, que permite llegar a gran velocidad a distintos puntos de la ciudad, evitando las demoras propias que se dan a la salida de estos eventos".

Subte: prueba piloto de la extensión horaria La extensión horaria del Subte comenzó como una prueba piloto en la Línea B los viernes de diciembre, enero y febrero, y a partir de marzo, debido a la buena recepción de los pasajeros, se sumaron los sábados. También se realizaron servicios especiales de desconcentración en partidos de la Selección Argentina y en el marco de recitales como Buenos Aires Trap, Los Piojos y La Renga.