El periodista Federico Flowers expuso en redes sociales que la cantante fue “poco empática” con los cronistas en la alfombra roja.

Pasaron los premios Martín Fierro, pero la polémica sigue porque aseguran que una de las famosas que asistió al evento no fue del todo empática con la prensa que se encontraba en la alfombra roja, la acusaron de “soberbia” y esto hizo estallar las redes sociales. ¿Qué pasó?

El periodista Federico Flowers publicó en redes sociales una foto en la que está La Joaqui con Luck Ra y Maxi López. En la foto se los puede ver a los tres conversando en la previa del show, pero sin acercarse a la prensa.

“Así toda la alfombra. Pedazo de soberbia y poco empática con los cronistas que cubrimos la alfombra roja. Selectiva de medios y siempre tan subida al pony, Joaquina . Tercer año que hacés lo mismo”, escribió envuelto en bronca.

Así toda la alfombra. Pedazo de soberbia y poco empatica con los Cronistas que cubrimos la alfombra roja. Selecctiva de medios y siempre tan subida al pony Joaquina. Tercer año que haces lo mismo. pic.twitter.com/7BOVJ5lqse

Hasta el momento, la Joaqui no salió a defenderse por no haberse acercado a la prensa, pero el periodista aseguró que no es la primera vez que sucede esta situación, por lo que el pensamiento negativo es generalizado. ¿Todo mal?

Sin reconocimientos individuales en la gala de APTRA, la noche de Yanina Latorre en el Hotel Hilton de Buenos Aires se destacó por su acidez característica. La reciente entrega de los Martín Fierro volvió a convertirse en el escenario de grandes polémicas y pases de factura en el mundo del espectáculo. "Me voy indignada", lanzó entre risas la conductora de SQP al abandonar el establecimiento.

La sorpresiva consagración de Wanda Nara como mejor conductora femenina llevó a la ex angelita a criticar dicha decisión. Que la presentadora de Telefe se terminara llevando la estatuilla ante figuras de la talla de Moria Casán, Vero Lozano o Mariana Fabbiani despertó bastante ruido, sobre todo por su poca experiencia al frente de un programa frente a trayectorias tan largas.

Ya en la salida, cuestionó las palabras de Wanda al subir al escenario: "Atrasa su mensaje, las mujeres laburamos todas en la tele, hay más mujeres conductoras que hombres". Respecto a quién consideraba la verdadera ganadora de la noche, la panelista sentenció: "Georgina se lo merecía, por todos los años que viene trabajando, en este momento se debe estar azotando".

Más adelante, manifestó su descontento con la decisión de galardonarla: "No estoy enojada con ella, estoy enojada con el que le da el premio". Finalmente, cuando le preguntaron si consideraba a la actual conductora de MasterChef como la heredera de Susana Giménez, Latorre reaccionó tajante: "Chicos, por favor... qué va a ser la próxima Susana, Susana no tiene sucesor".