Libertad – River, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

El Millonario jugará el partido de ida de los octavos de final, en la capital guaraní, y Marcelo Gallardo deberá reacomodar la defensa, ya que sufrió la baja de jugadores importantes por lesiones.

El partido de vuelta se jugará el jueves 21 en el estadio Monumental

River pone en marcha el sueño de volver a ganar la Copa Libertadores y en la reanudación del torneo continental, este jueves jugará en Paraguay ante Libertad para disputar el encuentro de ida de los octavos de final.

Tras su eliminación en el Mundial de Clubes, el Millonario volvió al ruedo en el Torneo Clausura donde es líder de la tabla de posiciones, por lo que llega a este duelo con un buen pasar. Sin embargo, Marcelo Gallardo no la tendrá fácil para armar el equipo.

En la convocatoria del plantel para viajar a territorio guaraní, el Muñeco contó con la presencia de Sebastián Driussi, quien vuelve tras su lesión, e incluyó a Juan Portillo, ya a disposición del entrenador. Aunque también tendrá que reacomodar la defensa por las lesiones de Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta.

Con Franco Armani en el arco, y sin dudas en los laterales con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, la zaga central estaría conformada por Sebastián Boselli y Paulo Díaz, aunque no llega al 100%. En el mediocampo, Gallardo tendrá que resolver por quién apostará por Giuliano Galoppo, Santiago Lencina o Juanfer Quintero, para compartir el mediocampo con Enzo Pérez, Kevin Castaño y Matías Galarza. Mientras que en la delantera, Facundo Colidio y Miguel Borja repetirán dupla, aunque se espera que el ex Zenit pueda sumar unos minutos para marcar su regreso.

Por su parte, el conjunto paraguayo, dirigido por Sergio Aquino, llega a este encuentro con un buen andar tras ubicarse segundo en el grupo D, a cinco puntos del líder San Paulo. Con un promedio de un gol por partido en la Libertadores, buscará hacerse fuerte de local para sacar ventaja en la serie. Su último encuentro fue una victoria 4-0 frente a Sportivo Ameliano. Se encuentra sexto en su campeonato local.

El partido de vuelta se disputará el próximo jueves en el Monumental desde las 21:30. Quien avance a cuartos, se medirá contra el vencedor de Palmeiras vs Universitario.

Libertad – River: hora y televisión

  • Hora: 21.30
  • Televisión: FOX Sports, Telefe y Disney +
  • Estadio: La Huerta, Paraguay
  • Árbitro: Wilton Sampaio

Libertad – River: probables formaciones

  • Libertad: Martín Silva; Matías Espinoza, Miguel Jacquet, Robert Rojas, Néstor Giménez; Iván Franco, Hugo Fernández, Lucas Sanabria, Álvaro Campuzano; Joaquín Bogarín y Gustavo Aguilar. DT: Sergio Aquino.

  • River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Matías Galarza Fonda, Juan Fernando Quintero o Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; Facundo Colidio y Miguel Borja. DT: Marcelo Gallardo.
Sebastián Driussi y Paulo Díaz están a disposición de Gallardo para el partido frente a Libertad

Sonríe Gallardo: River recupera dos jugadores claves y podrían ser titulares en la Copa Libertadores

Enzo Pérez y Lucas Gamba.

Copa Argentina: se confirmó el día, horario y sede de River vs. Unión

Germán Pezzella tendrá una recuperación de entre 6 y 8 meses por su lesión de ligamentos en su rodilla izquierda

River confirmó que Germán Pezzella se rompió la rodilla: cuánto tiempo estará fuera de las canchas

Franco Armani, la figura del partido, salvó a River de la derrota en Avellaneda.
River aguantó el 0-0 ante Independiente en Avellaneda y alcanzó la cima de la Zona B

Este futbolista hizo la mayor parte de su carrera en Colombia.

Estuvo preso por el secuestro de la hija de un amigo y reveló que le hubiese gustado jugar en River o Boca

Independiente recibe a River.

Partidazo en Avellaneda: Independiente recibe a River

