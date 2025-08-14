Libertad – River, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV El Millonario jugará el partido de ida de los octavos de final, en la capital guaraní, y Marcelo Gallardo deberá reacomodar la defensa, ya que sufrió la baja de jugadores importantes por lesiones. Por







El partido de vuelta se jugará el jueves 21 en el estadio Monumental

River pone en marcha el sueño de volver a ganar la Copa Libertadores y en la reanudación del torneo continental, este jueves jugará en Paraguay ante Libertad para disputar el encuentro de ida de los octavos de final.

Tras su eliminación en el Mundial de Clubes, el Millonario volvió al ruedo en el Torneo Clausura donde es líder de la tabla de posiciones, por lo que llega a este duelo con un buen pasar. Sin embargo, Marcelo Gallardo no la tendrá fácil para armar el equipo.

En la convocatoria del plantel para viajar a territorio guaraní, el Muñeco contó con la presencia de Sebastián Driussi, quien vuelve tras su lesión, e incluyó a Juan Portillo, ya a disposición del entrenador. Aunque también tendrá que reacomodar la defensa por las lesiones de Germán Pezzella y Lucas Martínez Quarta.

gallardo Marcelo Endelli/Getty Images Con Franco Armani en el arco, y sin dudas en los laterales con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, la zaga central estaría conformada por Sebastián Boselli y Paulo Díaz, aunque no llega al 100%. En el mediocampo, Gallardo tendrá que resolver por quién apostará por Giuliano Galoppo, Santiago Lencina o Juanfer Quintero, para compartir el mediocampo con Enzo Pérez, Kevin Castaño y Matías Galarza. Mientras que en la delantera, Facundo Colidio y Miguel Borja repetirán dupla, aunque se espera que el ex Zenit pueda sumar unos minutos para marcar su regreso.

Por su parte, el conjunto paraguayo, dirigido por Sergio Aquino, llega a este encuentro con un buen andar tras ubicarse segundo en el grupo D, a cinco puntos del líder San Paulo. Con un promedio de un gol por partido en la Libertadores, buscará hacerse fuerte de local para sacar ventaja en la serie. Su último encuentro fue una victoria 4-0 frente a Sportivo Ameliano. Se encuentra sexto en su campeonato local.